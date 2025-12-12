Se schimbă sistemul în Liga 1? Dezvăluiri din interiorul LPF, după scandalul făcut de FCSB: „Nu e normal așa ceva!”

Liga 1 ar și-ar putea schimba din nou formatul, pentru a elibera calendarul sufocat al reprezentantelor României în cupele europene.

Marius Mitran, directorul de comunicare al LPF, susține că în interiorul Ligii s-ar discuta deja despre micșorarea numărului de echipe din primul eșalon.

Se schimbă sistemul în Liga 1? Dezvăluiri din interiorul LPF, după scandalul făcut de FCSB

„Știu că e o discuție în sensul acesta. În sensul reducerii numărului de echipe. El era mai mic oricum, dar pandemia a generat această modificare.

E o discuție pentru reducerea numărului de echipe, care va duce, implicit, și la o reducere a numărului de etape. Probabil 14 echipe, cum a fost înainte. E o discuție, nu știu exact câte echipe, dar ceva de genul”, a dezvăluit Marius Mitran la Fanatik.

Dezvăluirile au venit după ce MM Stoica, președintele CA de la FCSB, invitat și el în cadrul emisiunii, s-a plâns de programul tot mai aglomerat al campioanei: „Meciul ăsta cu Feyenoord a fost meciul cu numărul 34 din iulie 2024 în cupele europene.

Înainte, 34 de meciuri se jucau într-un sezon în Liga 1. Ca să nu mai zic că au fost ani în care se jucau 30 de meciuri. Aici este o mare problemă. Văd că e și Marius Mitran în studio. Trebuie să regândim sistemul ăsta competițional din România.

Nu e normal ca noi să avem cele mai multe meciuri din Europa. Nu e normal ca Premier League să aibă 38 de etape și noi să avem 40. Noi nu avem condițiile ălora. Trebuie făcut ceva!”, a spus MM Stoica.

De ce se plânge FCSB?

După introducerea fazei ligii în cupele europene, programul campioanei României s-a aglomerat considerabil. Sezonul trecut a bifat 20 de meciuri doar în Europa League, 8 în preliminarii, 8 în faza ligii și 4 în faza eliminatorie. Iar la această ediție va disputa cel puțin 16, dar numărul poate crește dacă va obține din nou calificarea în primăvara europeană.

FCSB a disputat aproape de două ori mai multe meciuri decât rivala Rapid, liderul la zi al Ligii 1. Campioana are 36 de partide oficiale disputate în acest sezon. De partea cealaltă, giuleștenii au doar 21!

Craiova, calificată în Conference League a disputat și ea 33 de partide.

61 de meciuri a disputat FCSB în 2025. Și va ajunge la un total de 63 după disputarea ultimelor două meciuri din acest an

Cum a evoluat sistemul Ligii 1 de-a lungul timpului

Perioadă Echipe Etape 1934-1937 12 22 1937-1938 10 18 1938-1940 12 22 1940-1941 13 24 1946-1947 14 26 1947-1948 16 30 1948-1949 14 26 1950-1953 12 22 1954 14 26 1955-1956 13 24 1957-1960 12 22 1960-1962 14 26 1962-1963 15 28 1963-1968 14 26 1968-1973 16 30 1973-2000 18 34 2000-2006 16 30 2006-2015 18 34 2015-2020 14 36 2020-prezent 16 40

