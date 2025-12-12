Se schimbă sistemul în Liga 1? Dezvăluiri din interiorul LPF, după scandalul făcut de FCSB: „Nu e normal așa ceva!”
Superliga

Se schimbă sistemul în Liga 1? Dezvăluiri din interiorul LPF, după scandalul făcut de FCSB: „Nu e normal așa ceva!”

alt-text Publicat: 12.12.2025, ora 20:00
alt-text Actualizat: 12.12.2025, ora 20:00
  • Liga 1 ar și-ar putea schimba din nou formatul, pentru a elibera calendarul sufocat al reprezentantelor României în cupele europene.

Marius Mitran, directorul de comunicare al LPF, susține că în interiorul Ligii s-ar discuta deja despre micșorarea numărului de echipe din primul eșalon.

„Vine la prima echipă” Juniorul care l-a impresionat pe patronul de la FCSB: „Face fentă ca Hagi” + Laude pentru Mihai Toma
Citește și
„Vine la prima echipă” Juniorul care l-a impresionat pe patronul de la FCSB: „Face fentă ca Hagi” + Laude pentru Mihai Toma
Citește mai mult
„Vine la prima echipă” Juniorul care l-a impresionat pe patronul de la FCSB: „Face fentă ca Hagi” + Laude pentru Mihai Toma

Se schimbă sistemul în Liga 1? Dezvăluiri din interiorul LPF, după scandalul făcut de FCSB

„Știu că e o discuție în sensul acesta. În sensul reducerii numărului de echipe. El era mai mic oricum, dar pandemia a generat această modificare.

E o discuție pentru reducerea numărului de echipe, care va duce, implicit, și la o reducere a numărului de etape. Probabil 14 echipe, cum a fost înainte. E o discuție, nu știu exact câte echipe, dar ceva de genul”, a dezvăluit Marius Mitran la Fanatik.

Dezvăluirile au venit după ce MM Stoica, președintele CA de la FCSB, invitat și el în cadrul emisiunii, s-a plâns de programul tot mai aglomerat al campioanei: „Meciul ăsta cu Feyenoord a fost meciul cu numărul 34 din iulie 2024 în cupele europene.

Înainte, 34 de meciuri se jucau într-un sezon în Liga 1. Ca să nu mai zic că au fost ani în care se jucau 30 de meciuri. Aici este o mare problemă. Văd că e și Marius Mitran în studio. Trebuie să regândim sistemul ăsta competițional din România.

Nu e normal ca noi să avem cele mai multe meciuri din Europa. Nu e normal ca Premier League să aibă 38 de etape și noi să avem 40. Noi nu avem condițiile ălora. Trebuie făcut ceva!”, a spus MM Stoica.

De ce se plânge FCSB?

După introducerea fazei ligii în cupele europene, programul campioanei României s-a aglomerat considerabil. Sezonul trecut a bifat 20 de meciuri doar în Europa League, 8 în preliminarii, 8 în faza ligii și 4 în faza eliminatorie. Iar la această ediție va disputa cel puțin 16, dar numărul poate crește dacă va obține din nou calificarea în primăvara europeană.

FCSB a disputat aproape de două ori mai multe meciuri decât rivala Rapid, liderul la zi al Ligii 1. Campioana are 36 de partide oficiale disputate în acest sezon. De partea cealaltă, giuleștenii au doar 21!

Craiova, calificată în Conference League a disputat și ea 33 de partide.

61 de meciuri
a disputat FCSB în 2025. Și va ajunge la un total de 63 după disputarea ultimelor două meciuri din acest an

Cum a evoluat sistemul Ligii 1 de-a lungul timpului

PerioadăEchipeEtape
1934-19371222
1937-19381018
1938-19401222
1940-19411324
1946-19471426
1947-19481630
1948-19491426
1950-19531222
19541426
1955-19561324
1957-19601222
1960-19621426
1962-19631528
1963-19681426
1968-19731630
1973-20001834
2000-20061630
2006-20151834
2015-20201436
2020-prezent1640

Citește și

„Nu sunt la nivelul meu” Lewis Hamilton, răspuns dur după criticile primite în urma sezonului modest de la Ferrari: „Niciunul n-a făcut ce am făcut eu”
Formula 1
18:44
„Nu sunt la nivelul meu” Lewis Hamilton, răspuns dur după criticile primite în urma sezonului modest de la Ferrari: „Niciunul n-a făcut ce am făcut eu”
Citește mai mult
„Nu sunt la nivelul meu” Lewis Hamilton, răspuns dur după criticile primite în urma sezonului modest de la Ferrari: „Niciunul n-a făcut ce am făcut eu”
FCSB, performanța săptămânii UEFA a întrebat, fanii au votat! Ce alt meci a fost nominalizat
Europa League
16:44
FCSB, performanța săptămânii UEFA a întrebat, fanii au votat! Ce alt meci a fost nominalizat
Citește mai mult
FCSB, performanța săptămânii UEFA a întrebat, fanii au votat! Ce alt meci a fost nominalizat

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

REPORTAJ Ce spun oamenii care așteaptă sentințe la Curtea de Apel București, după dezvăluirile Recorder. Avocată: „Am avut dosare care au trecut prin mâna a 11 judecători” / Reclamant: „De șapte ani trăiesc corupția pe pielea mea” 
REPORTAJ Ce spun oamenii care așteaptă sentințe la Curtea de Apel București, după dezvăluirile Recorder. Avocată: „Am avut dosare care au trecut prin mâna a 11 judecători” / Reclamant: „De șapte ani trăiesc corupția pe pielea mea” 
REPORTAJ Ce spun oamenii care așteaptă sentințe la Curtea de Apel București, după dezvăluirile Recorder. Avocată: „Am avut dosare care au trecut prin mâna a 11 judecători” / Reclamant: „De șapte ani trăiesc corupția pe pielea mea” 
Mihai Stoica liga 1 lpf SISTEM fcsb superliga marius mitran
Știrile zilei din sport
Sally Wood Lamont, proces penal Fosta președintă a Comitetului Național Paralimpic, acuzată pentru premieri ilegale. Procurorii i-au pus sechestru
Diverse
09:30
Sally Wood Lamont, proces penal Fosta președintă a Comitetului Național Paralimpic, acuzată pentru premieri ilegale. Procurorii i-au pus sechestru
Citește mai mult
Sally Wood Lamont, proces penal Fosta președintă a Comitetului Național Paralimpic, acuzată pentru premieri ilegale. Procurorii i-au pus sechestru
Lamine Yamal e cel mai expus Afecțiunea care lovește fotbalul. De ce apare, cine suferă cel mai mult, care e antidotul
Diverse
11:36
Lamine Yamal e cel mai expus Afecțiunea care lovește fotbalul. De ce apare, cine suferă cel mai mult, care e antidotul
Citește mai mult
Lamine Yamal e cel mai expus Afecțiunea care lovește fotbalul. De ce apare, cine suferă cel mai mult, care e antidotul
Donald Trump se revoltă! Nemulțumirea președintelui SUA : „Un dezastru pentru sport! O să pun guvernul să se ocupe”
Alte sporturi
12:45
Donald Trump se revoltă! Nemulțumirea președintelui SUA: „Un dezastru pentru sport! O să pun guvernul să se ocupe”
Citește mai mult
Donald Trump se revoltă! Nemulțumirea președintelui SUA : „Un dezastru pentru sport! O să pun guvernul să se ocupe”
„Nu mai plânge, tată!” Drama răvășitoare a lui Cruyff. După tată și bunic, fiica bolnavă de cancer: „Mi s-a schimbat viața”
Diverse
09:00
„Nu mai plânge, tată!” Drama răvășitoare a lui Cruyff. După tată și bunic, fiica bolnavă de cancer: „Mi s-a schimbat viața”
Citește mai mult
„Nu mai plânge, tată!” Drama răvășitoare a lui Cruyff. După tată și bunic, fiica bolnavă de cancer: „Mi s-a schimbat viața”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
17:06
„E o minune” Cine e jucătorul care l-a cucerit pe patronul FCSB: „Mingea vine la el parcă are magnet! Cum să nu-i prelungesc contractul?”
„E o minune” Cine e jucătorul care l-a cucerit pe patronul FCSB: „Mingea vine la el parcă are magnet! Cum să nu-i prelungesc contractul?”
18:43
Florin Gardoș revine Cu ce echipă ar fi semnat fostul fundaș de la FCSB + cât a plătit pentru a fi eligibil
Florin Gardoș revine Cu ce echipă ar fi semnat fostul fundaș de la FCSB + cât a plătit pentru a fi eligibil
17:08
Înlocuitor pentru Olaru Campioana României ar fi ochit un jucător antrenat de Răzvan Lucescu
Înlocuitor pentru Olaru Campioana României ar fi ochit un jucător antrenat de Răzvan Lucescu
18:59
Sancțiuni dure în Spania Sevilla nu va fi iertată după incidentele grave din derby-ul cu Betis!
Sancțiuni dure în Spania Sevilla nu va fi iertată după incidentele grave din derby-ul cu Betis! 
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Proști contra deștepți

Radu Naum: Proști contra deștepți

Radu Naum: Proști contra deștepți
Fotbalul regăsit

Cristian Geambașu: Fotbalul regăsit

Cristian Geambașu: Fotbalul regăsit
Fără spectatori

Cătălin Tolontan: Fără spectatori

Cătălin Tolontan: Fără spectatori
Handbalul nostru de pe urmă

Radu Naum: Handbalul nostru de pe urmă

Radu Naum: Handbalul nostru de pe urmă
Obiectiv îndeplinit, mediocritate!

Cristian Geambașu: Obiectiv îndeplinit, mediocritate!

Cristian Geambașu: Obiectiv îndeplinit, mediocritate!
Statul lucrează doar atunci când are chef

Dan Udrea: Statul lucrează doar atunci când are chef

Dan Udrea: Statul lucrează doar atunci când are chef
Cum să strici o jucărie

Radu Naum: Cum să strici o jucărie

Radu Naum: Cum să strici o jucărie
Ce a fost asta?

Cristian Geambașu: Ce a fost asta?

Cristian Geambașu: Ce a fost asta?
Florin Tănase, nedezbrăcat și demn!

Dan Udrea: Florin Tănase, nedezbrăcat și demn!

Dan Udrea: Florin Tănase, nedezbrăcat și demn!
Sifonul?

Cristian Geambașu: Sifonul?

Cristian Geambașu: Sifonul?
Lecția de viață

Silviu Tudor Samuilă: Lecția de viață

Silviu Tudor Samuilă: Lecția de viață
Despre o mistificare

Cristian Geambașu: Despre o mistificare

Cristian Geambașu: Despre o mistificare
De ce ne mirăm?!

Radu Naum: De ce ne mirăm?!

Radu Naum: De ce ne mirăm?!
Tăcerea campioanelor

Cristian Geambașu: Tăcerea campioanelor

Cristian Geambașu: Tăcerea campioanelor
De ce tace Nadia?

Dan Udrea: De ce tace Nadia?

Dan Udrea: De ce tace Nadia?
De ce a refuzat David Popovici o invitație a președintelui Nicușor Dan

Cătălin Tolontan: De ce a refuzat David Popovici o invitație a președintelui Nicușor Dan

Cătălin Tolontan: De ce a refuzat David Popovici o invitație a președintelui Nicușor Dan
O zi din viața lui Stipe Perica

Cristian Geambașu: O zi din viața lui Stipe Perica

Cristian Geambașu: O zi din viața lui Stipe Perica
Corecți cu David, dar și cu adevărul

Dan Udrea: Corecți cu David, dar și cu adevărul

Dan Udrea: Corecți cu David, dar și cu adevărul
Vă place Eissat?

Cristian Geambașu: Vă place Eissat?

Cristian Geambașu: Vă place Eissat?
Fără „licențe” la microfoane!

Silviu Tudor Samuilă: Fără „licențe” la microfoane!

Silviu Tudor Samuilă: Fără „licențe” la microfoane!
Top stiri din sport
Final incredibil &icirc;n&nbsp;FCSB - FeyenoordTănase aduce victoria la ultima fază și campioana mai speră la primăvara europeană!
Campionate
12:09
Final incredibil în FCSB - Feyenoord Tănase aduce victoria la ultima fază și campioana mai speră la primăvara europeană!
Citește mai mult
Final incredibil &icirc;n&nbsp;FCSB - FeyenoordTănase aduce victoria la ultima fază și campioana mai speră la primăvara europeană!
Ilyeș s-a săturat Condiția impusă de antrenor pentru  a mai continua la Csikszereda: „Dacă nu, acceptăm realitatea”
Superliga
10:03
Ilyeș s-a săturat Condiția impusă de antrenor pentru a mai continua la Csikszereda: „Dacă nu, acceptăm realitatea”
Citește mai mult
Ilyeș s-a săturat Condiția impusă de antrenor pentru  a mai continua la Csikszereda: „Dacă nu, acceptăm realitatea”
Se schimbă sistemul în Liga 1? Dezvăluiri din interiorul LPF, după scandalul făcut de FCSB: „Nu e normal așa ceva!”
Superliga
12.12
Se schimbă sistemul în Liga 1? Dezvăluiri din interiorul LPF, după scandalul făcut de FCSB: „Nu e normal așa ceva!”
Citește mai mult
Se schimbă sistemul în Liga 1? Dezvăluiri din interiorul LPF, după scandalul făcut de FCSB: „Nu e normal așa ceva!”
FCSB - Feyenoord, peste „Justiție capturată” de la TVR!  Audiența meciului thriller de pe Arenă, de peste două ori mai mare decât a documentarului Recorder de la postul public
Europa League
12.12
FCSB - Feyenoord, peste „Justiție capturată” de la TVR! Audiența meciului thriller de pe Arenă, de peste două ori mai mare decât a documentarului Recorder de la postul public
Citește mai mult
FCSB - Feyenoord, peste „Justiție capturată” de la TVR!  Audiența meciului thriller de pe Arenă, de peste două ori mai mare decât a documentarului Recorder de la postul public

Echipe/Competiții

fcsb 95 CFR Cluj 16 dinamo bucuresti 24 rapid 17 Universitatea Craiova 22 petrolul ploiesti 2 Poli Iasi 3 uta arad 2 farul constanta 3

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova Cupa Romaniei liga 1 europa league fcsb conference league
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
13.12

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share