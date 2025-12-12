FCSB, performanța săptămânii UEFA a întrebat, fanii au votat! Ce alt meci a fost nominalizat +74 foto
FCSB - Feyenoord. Foto: Raed Krishan / GOLAZO.ro
FCSB, performanța săptămânii UEFA a întrebat, fanii au votat! Ce alt meci a fost nominalizat

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 12.12.2025, ora 16:44
alt-text Actualizat: 12.12.2025, ora 16:53
  • FCSB - FEYENOORD 4-3. Fanii fotbalului au decis că echipa bucureșteană a reușit „Performanța săptămânii” în Europa League, în urma unui sondaj realizat de UEFA.
  • Ce altă formație a fost nominalizată de forul european, în rândurile de mai jos.

FCSB a fost condusă cu 3-1 în meciul de pe Arena Națională, însă a revenit senzațional și a dat lovitura decisivă în prelungiri, prin reușita lui Florin Tănase.

Trei cartonașe în 60 de secunde! FOTO: Prestația arbitrului român din Celtic - AS Roma 0-3, contestată de italieni: „Kovacs, ce faci? Nu e de nivelul UEFA”
FCSB - FEYENOORD 4-3. UEFA a îndemnat fanii să aleagă „Performanța săptămânii”

UEFA i-a invitat pe suporteri să voteze „Performanța săptămânii”, alegerea fiind între FCSB – Feyenoord și Stuttgart – Maccabi Tel Aviv, partidă câștigată de germani cu 4-1. Iar meciul disputat la București a câștigat!

Pe Arena Națională, FCSB a început perfect prin golul lui Ngezana din minutul 11, însă Feyenoord a răsturnat rapid situația. Tengstedt, Quinten Timber și Leo Sauer au dus scorul la 3-1 până în minutul 51.

FCSB - Feyenoord, meci. FOTO Vlad Nedelea GOLAZO (4).jpg
FCSB - Feyenoord, meci. FOTO Vlad Nedelea GOLAZO (4).jpg

Galerie foto (74 imagini)

FCSB - Feyenoord, meci. FOTO Raed Krishan GOLAZO (1).jpg FCSB - Feyenoord, meci. FOTO Raed Krishan GOLAZO (2).jpg FCSB - Feyenoord, meci. FOTO Raed Krishan GOLAZO (3).jpg FCSB - Feyenoord, meci. FOTO Raed Krishan GOLAZO (4).jpg FCSB - Feyenoord, meci. FOTO Raed Krishan GOLAZO (5).jpg
+74 Foto
Roș-albaștrii au revenit în joc în minutul 54, prin Mihai Toma. Thiam a egalat în minutul 87, iar Florin Tănase a marcat golul victoriei în prelungiri, în minutul 90+5, după o acțiune excelentă reușită de Cisotti.

Tanase inscrie in FCSB - Feyenoord Capturi Prima Sport (3).jpg
Tanase inscrie in FCSB - Feyenoord Capturi Prima Sport (3).jpg

Galerie foto (15 imagini)

Tanase inscrie in FCSB - Feyenoord Capturi Prima Sport (1).jpg Tanase inscrie in FCSB - Feyenoord Capturi Prima Sport (2).jpg Tanase inscrie in FCSB - Feyenoord Capturi Prima Sport (3).jpg Tanase inscrie in FCSB - Feyenoord Capturi Prima Sport (4).jpg Tanase inscrie in FCSB - Feyenoord Capturi Prima Sport (5).jpg
+15 Foto
Stuttgart a controlat categoric duelul cu Maccabi Tel Aviv

Cealaltă variantă propusă de UEFA fanilor a fost partida dintre Stuttgart și Maccabi Tel Aviv, meci în care germanii au marcat de patru ori.

Formația din Bundesliga a impus ritmul încă din start. Assignon a deschis scorul în minutul 24, Tiago Tomas a făcut 2-0 în minutul 37, iar Mittelstadt a transformat un penalty pentru 3-0 în minutul 50.

Maccabi a redus din diferență prin Revivo, în minutul 52, însă finalul le-a aparținut tot gazdelor. În prelungiri, la 90+4, Vagnoman a marcat pentru 4-1.

9
este locul ocupat de Stuttgart în clasamentul Europa League, cu 12 puncte. FCSB ocupă poziția 27, cu șase puncte acumulate

VIDEO: Cum a sărbătorit FCSB victoria cu Feyenoord

Programul FCSB în Europa League

  • Go Ahead Eagles (Olanda) - FCSB 0-1
  • FCSB - Young Boys (Elveția) 0-2
  • FCSB - Bologna (Italia) 1-2
  • Basel (Elveția) - FCSB 3-1
  • Steaua Roșie (Serbia) - FCSB 1-0
  • FCSB - Feyenoord (Olanda) 4-3
  • 22 ianuarie 2026, 22:00: Dinamo Zagreb (Croația) - FCSB
  • 29 ianuarie 2026, 22:00: FCSB - Fenerbahce (Turcia)

