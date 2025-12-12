FCSB, performanța săptămânii UEFA a întrebat, fanii au votat! Ce alt meci a fost nominalizat

FCSB - FEYENOORD 4-3. Fanii fotbalului au decis că echipa bucureșteană a reușit „Performanța săptămânii” în Europa League, în urma unui sondaj realizat de UEFA.

FCSB a fost condusă cu 3-1 în meciul de pe Arena Națională, însă a revenit senzațional și a dat lovitura decisivă în prelungiri, prin reușita lui Florin Tănase.

FCSB - FEYENOORD 4-3 . UEFA a îndemnat fanii să aleagă „Performanța săptămânii”

UEFA i-a invitat pe suporteri să voteze „Performanța săptămânii”, alegerea fiind între FCSB – Feyenoord și Stuttgart – Maccabi Tel Aviv, partidă câștigată de germani cu 4-1. Iar meciul disputat la București a câștigat!

Pe Arena Națională, FCSB a început perfect prin golul lui Ngezana din minutul 11, însă Feyenoord a răsturnat rapid situația. Tengstedt, Quinten Timber și Leo Sauer au dus scorul la 3-1 până în minutul 51.

Roș-albaștrii au revenit în joc în minutul 54, prin Mihai Toma. Thiam a egalat în minutul 87, iar Florin Tănase a marcat golul victoriei în prelungiri, în minutul 90+5, după o acțiune excelentă reușită de Cisotti.

Stuttgart a controlat categoric duelul cu Maccabi Tel Aviv

Cealaltă variantă propusă de UEFA fanilor a fost partida dintre Stuttgart și Maccabi Tel Aviv, meci în care germanii au marcat de patru ori.

Formația din Bundesliga a impus ritmul încă din start. Assignon a deschis scorul în minutul 24, Tiago Tomas a făcut 2-0 în minutul 37, iar Mittelstadt a transformat un penalty pentru 3-0 în minutul 50.

Maccabi a redus din diferență prin Revivo, în minutul 52, însă finalul le-a aparținut tot gazdelor. În prelungiri, la 90+4, Vagnoman a marcat pentru 4-1.

9 este locul ocupat de Stuttgart în clasamentul Europa League, cu 12 puncte. FCSB ocupă poziția 27, cu șase puncte acumulate

Programul FCSB în Europa League

Go Ahead Eagles (Olanda) - FCSB 0-1

0-1 FCSB - Young Boys (Elveția) 0-2

- Young Boys (Elveția) 0-2 FCSB - Bologna (Italia) 1-2

- Bologna (Italia) 1-2 Basel (Elveția) - FCSB 3-1

3-1 Steaua Roșie (Serbia) - FCSB 1-0

1-0 FCSB - Feyenoord (Olanda) 4-3

- Feyenoord (Olanda) 4-3 22 ianuarie 2026, 22:00: Dinamo Zagreb (Croația) - FCSB

Dinamo Zagreb (Croația) - FCSB 29 ianuarie 2026, 22:00: FCSB - Fenerbahce (Turcia)

