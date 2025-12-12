„Nu sunt la nivelul meu” Lewis Hamilton, răspuns dur după criticile primite în urma sezonului modest de la Ferrari: „Niciunul n-a făcut ce am făcut eu”

Lewis Hamilton (40 de ani) a reacționat după criticile primite la finalul sezonului 2025 din Formula 1.

Multiplul campion mondial nu a reușit nici măcar o clasare pe podium în toate cele 24 de curse ale ultimei stagiuni.

După o carieră impresionantă, în care a cucerit de 7 ori titlul mondial, Hamilton a avut parte de cel mai slab sezon al carierei, odată cu transferul la Scuderia Ferrari.

Lewis Hamilton: „Nu sunt la nivelul meu”

În urma prestației modeste din 2025, Hamilton a fost lovit de un val de critici, mulți dintre urmăritorii Formulei 1 cerându-i chiar și retragerea, însă pilotul britanic nu se lasă afectat.

„Încă mai am un vis care îmi este drag și pentru el lucrez. Tuturor celor care vorbesc despre retragerea mea nu vreau să le spun nimic. Niciunul dintre ei nu a făcut ce am făcut eu. Așa că nici măcar nu sunt la nivelul meu.

Vreau să mă bucur de pauză. Nu mai sunt multe de spus despre acest sezon. Tot ce puteam să spun, am spus deja. Acum privesc doar înainte”, a declarat Hamilton, potrivit marca.com.

Charles Leclerc: „E acum sau niciodată”

În schimb, colegul lui Hamilton, Charles Leclerc, a fost dezamăgit de performanța monopostului și de modul în care Ferrari a evoluat în acest sezon, astfel încât pare să ia în calcul o posibilă despărțire de italieni, dacă echipa nu va performa nici sezonul viitor.

„E acum sau niciodată. Sezonul viitor trebuie să meargă bine”, a transmis pilotul monegasc.

Deși s-a clasat pe podium de câteva ori, nici Charles Leclerc nu a reușit să se impună în nicio cursă din sezonul 2025.

FOTO. Ultima cursă din 2025, când Lando Norris a devenit campion mondial

