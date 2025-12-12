„Vine la prima echipă” Juniorul care l-a impresionat pe patronul de la FCSB: „Face fentă ca Hagi” + Laude pentru Mihai Toma

Gigi Becali (67 de ani) ia în calcul să aducă la prima echipă un jucător de la juniorii celor de la FCSB.

Tânărul care l-a impresionat pe patronul campioanei este David Popa (18 ani), jucător care a reușit o „dublă” în meciul cu Akademia Pușkaș U19, în Youth League.

FCSB U19 a fost eliminată din play-off-ul UEFA Youth League, după 4-4 la general (4-2 d.pen.) cu Akademia Pușkaș, însă evoluția lui David Popa i-ar putea aduce un loc în lotul lui Elias Charalambous.

Gigi Becali: „David Popa vine la prima echipă”

Pe lângă întăririle pe care vrea să le aducă prin transferuri în perioada de mercato din iarnă, finanțatorul de la FCSB caută să întărească acum lotul și prin promovarea unui junior.

„Acum aduc un copil pe care l-am văzut. Am zis să mă uit și eu la meciul de Youth League. Și când am văzut acolo unul cu numărul 7, nu știu cum îl cheamă, i-am dat telefon lui Meme și i-am zis că numărul 7 vine la prima echipă.

Că «Nu, că îl știm» că… «Băi, tu n-auzi, numărul 7 vine la prima echipă. Numărul 7 vine la prima echipă». Nu știu cum îl cheamă, parcă David Popa. E atacant.

Mi-a plăcut așa mult, vine cu mingea în adversari și pac, face fentă, ca Hagi. O să îl vedeți pe David Popa. Nu știu dacă e noul Hagi, dar am zis să vină la prima echipă”, a declarat Becali, potrivit fanatik.ro.

Gigi Becali: „Toma o să fie mare fotbalist”

Tot în categoria tinerilor jucători, Becali a fost impresionat și de evoluția lui Mihai Toma, în victoria cu Feyenoord, 4-3.

„Toma o să fie mare fotbalist. Știi de ce? Joacă fotbal total. Dar nu că total. Total, total, total! Adică bă, vine până la fundaș central, joacă și fundaș stânga. Vine până în spate.

Ăsta este Toma. Lui acum știi ce îi trebuie? I-am zis lui Meme. Bă, spune-i că a zis Gigi puțin mai mult curaj, mai dă și la poartă. Înțelegi?

Adică să dea și la poartă, ca să dea goluri. Fotbalist mare ești dacă dai goluri. Dacă nu dai goluri, e mai greu. David Miculescu a început să dea goluri. E fotbalist mare. Nu e problemă de clauză la Toma”, a mai spus Gigi Becali.

