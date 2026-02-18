Bergodi și Cordea și-au aflat pedeapsa Ce sancțiuni a dictat Comisia de Disciplină, după scandalul din CFR - U Cluj + Ce se întâmplă cu Dani Coman +22 foto
Cristiano Bergodi, Andrei Cordea și Dani Coman și-au aflat pedeapsa/ Foto: montaj GOLAZO.ro
Bergodi și Cordea și-au aflat pedeapsa Ce sancțiuni a dictat Comisia de Disciplină, după scandalul din CFR - U Cluj + Ce se întâmplă cu Dani Coman

Publicat: 18.02.2026, ora 18:04
Actualizat: 18.02.2026, ora 18:39

Derby-ul Clujului, care a avut loc pe 7 februarie, s-a încheiat cu un scandal uriaș pe teren. Cristiano Bergodi, tehnicianul lui U Cluj, a sărit să-i bată pe Andrei Cordea și Karlo Muhar, jucătorii CFR-ului.

Arbitrul Rareș Vidican l-a eliminat imediat pe antrenorul italian. Aceeași soartă a avut-o și Andrei Cordea.

Cristiano Bergodi și Andrei Cordea și-au aflat pedeapsa în urma incidentelor din CFR Cluj - U Cluj

În urma celor întâmplate, Comisia de Disciplină a FRF a decis ca antrenorul celor de la U Cluj să fie sancționat cu o suspendare de 30 de zile și cu o amendă de 10.000 lei, potrivit lpf.ro.

Tehnicianul va rămâne în tribune la ultimele 3 runde ale sezonului regulat, dar și la meciul cu Hermannstadt din sferturile Cupei României. Va sta din nou pe bancă în prima etapă din play-off sau play-out.

În temeiul art. 57.1 din RD, se sancționeză antrenorul Bergodi Cristiano cu suspendare pentru o lună și penalitate sportivă de 10.000 lei. Decizia Comiei de Disciplină

De partea cealaltă, Andrei Cordea a primit trei etape de suspendare și o amendă de 5.000 de lei.

Jucătorul celor de la CFR Cluj și-a ispășit deja două dintre acestea la partidele cu Rapid (1-1, în Cupa României) și cu Hermannstadt (0-1).

Golgheterul echipei conduse de Daniel Pancu nu va fi disponibil nici pentru meciul cu Petrolul. Cordea va putea reveni însă pe gazonul la partida cu Farul, programată pe 28 februarie.

Mai mult decât atât, clubulul CFR Cluj a fost și el sancționat cu o amendă de 15.000 lei, în timp ce U Cluj va trebui să plătească 10.000 lei.

Dani Coman a scăpat ieftin

Comisia de Disciplină a FRF s-a pronunțat și în cazul lui Dani Coman, președintele celor de la FC Argeș, însă sancțiunea dictată este doar pentru abaterile înregistrate în raportul arbitrului, nu și pentru ieșirea nervoasă de la finalul meciului cu Petrolul.

Acesta a primit doar cu un avertisment și o amendă de 4.000 lei pentru gesturile de la finalul meciului, când a intrat pe teren și a țipat la arbitri.

Fostul portar riscă o suspendare până la finalul anului 2026, pentru declarațiile de după meci când a incitat la violență la adresa arbitrilor.

Incidente - În temeiul art. 52.1.b din RD, cu aplicarea art. 12, 14 Bis și 15 din RD, se sancționează președintele clubului ACS Campionii FC Argeș, Dănuț Coman, cu avertisment și penalitate sportivă de 4.000 lei. Decizia Comisiei de Disciplină

VIDEO. Declarațiile lui Dani Coman după ce a fost audiat la Comisia de Disciplină

