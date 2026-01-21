Petiție împotriva Voyo Fanii handbalului au depus plângere la CNA împotriva platformei de streaming » Ce răspuns au primit

Comunitatea pasionaților de handbal a înaintat o petiție către Consiliul Național al Audiovizualului (CNA) împotriva platformei de streaming Voyo.

În luna noiembrie a anului trecut, GOLAZO.ro anunța că Pro TV a achiziționat drepturile TV pentru toate turneele finale mondiale și europene la handbal, feminin și masculin, care vor avea loc în perioada 2026 - 2031.

Cu toate acestea, deținătorii postului din „Pache Protopopescu” au decis ca meciurile să fie vizionate exclusiv online și contra cost, pe platforma de streaming Voyo, incluzând și partidele în care va fi implicată naționala României.

Pasionații de handbal, petiție împotriva Voyo

După ce trustul PRO a ales să transmită meciurile de la turneele finale majore de handbal pe Voyo, comunitatea pasionaților de handbal a lansat o petiție care a ajuns pe birourile CNA.

Peste 5.000 de fani ai handbalului au semnat petiția „Vrem la TV meciurile României!”, de pe campaniamea.declic.ro, așa cum se arată în documentul trimis către CNA.

Reprezentanții comunității „Handbal Feminin” au cerut CNA să analizeze dacă actualul cadru de difuzare respectă principiile accesului egal al publicului la conținut de importanță națională.

Mai mult, aceștia au cerut ca CNA să transmită o poziție publică pe acest subiect.

Adresa către CNA

„Deţinătorul drepturilor TV în România pentru competiţiile majore de handbal, PRO TV, a anunţat public decizia privind transmiterea exclusiv online, contra cost, a meciurilor naţionalei României de handbal la Campionatele Europene din 2026, feminin şi masculin.

Acest lucru limitează în mod semnificativ accesul unor categorii întregi de populaţie. Naţionala României nu este doar un produs comercial, ci şi un simbol naţional.

Sunt oameni în vârstă, copii, familii cu venituri mici, persoane din mediul rural care nu pot sau nu ştiu să urmărească meciuri pe platforme online plătite. Pentru ei, televizorul este singura legătură cu naţionala României.

Având în vedere rolul social, educaţional şi cultural al audiovizualului, precum şi interesul public major al acestor evenimente, vă rugăm să analizaţi în ce măsură actualul cadru de difuzare respectă principiile accesului egal al publicului la conţinut de importanţă naţională”, au transmis reprezentanții pasionaților de handbal, conform paginademedia.ro.

Care a fost reacția celor de la PRO TV

După ce au primit sesizarea, cei de la CNA au discutat cu un reprezentant al PRO TV. În fața Consiliului, Florin Turcilă a explicat decizia trustului de a transmite meciurile doar pe Voyo, contra-cost.

„Pro TV a achiziţionat aceste drepturi în condiţiile în care au fost oferite de către organizatorii acestor campionate, urmând un proces complet de achiziţie a acestor drepturi care a fost finalizat în condiţiile în care nu avem nicio influenţă asupra acestui proces.

Nu au fost restricţii din punctul acesta de vedere pentru că aceste competiţii nu fac parte din lista din acel HG 47/2003.

Considerăm că am depus un efort de achiziţie a acestor competiţii şi reuşim în acest fel să le facem disponibile pe teritoriul României în condiţiile în care am fost singurii care au dorit să achiziţioneze aceste drepturi.

Platforma este disponibilă pe tot teritoriul României, contra cost. Preţurile sunt unele accesibile dacă le comparăm cu preţurile oricărui alt serviciu oferit de un distribuitor de programe prin comunicaţii electronice.

Preţul Voyo este unul superaccesibil, aş spune că este cel mai mic de pe piaţă. Şi orice are un preţ. Dacă este vreun serviciu care este gratuit, vreau să mă abonez şi eu la el”, a transmis Florin Turcilă.

Cum s-a pronunțat CNA în acest caz

CNA a formulat un răspuns pe acest subiect în care le-a dat, cel puțin pentru moment, dreptate celor de la PRO.

Concret, potrivit Legii audiovizualului și legislației europene, evenimentele de importanță majoră care trebuie să fie accesibile gratuit publicului sunt stabilite exclusiv prin Hotărâre de Guvern.

În prezent, pe lista acestor evenimente nu se află competițiile internaționale de handbal la care participă echipele de feminin și masculin ale României.

Totodată, CNA a transmis că nu deține drept de inițiativă legislativă, astfel că nu poate introduce competițiile majore de handbal pe lista de interes național, aceasta atribuție aparținând doar Guvernului.

Valentin Jucan, vicepreședintele CNA, le-a transmis inițiatorilor petiției că cea mai bună variantă în acest sens este să discute cu reprezentanții Federației Române de Handbal, iar ca urmare a acestei discuții, să formuleze o cerere către Guvern prin care să introducă meciurile naționalei de handbal pe lista evenimentelor de interes național.

