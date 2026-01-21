Se schimbă fotbalul la Mondial Ce s-a decis legat de VAR. Plus cronometru anti-tragere de timp la 3 faze ale jocului. Noul ofsaid, testat

International Board face mai multe modificări importante ale regulilor fotbaliului, mărind puterea asistenților video și cronometrând jucătorii în trei momente ale meciului pentru a se evita tragerile de timp.

Se va ține cont de toate aceste schimbări de la CM 2026.

Ce se va întâmpla cu ofsaidul plănuit de Arsene Wenger.

International Board (IFAB) modifică serios regulile legate de arbitraj. Schimbări care vor fi aplicate începând cu cea mai importantă competiție, în această vară, Campionatul Mondial (11 iunie - 19 iulie).

Marți, în ședința de la Londra, organismul care supervizează legile fotbalului a decis ce va face în viitorul apropiat. Hotărâri ratificate pe 28 februarie, la reuniunea anuală IFAB de la Cardiff.

VAR se poate implica la al doilea cartonaș galben și la cornere. Condiția!

În primul rând, crește puterea Video Assistant Referee. La CM 2026, VAR va putea acționa și la al doilea cartonaș galben, și la loviturile de colț.

Până acum, arbitrul avea control absolut la eliminarea dictată pentru două avertismente și la cornere, ceea ce nu se va mai întâmpla.

Arbitrul nu va mai avea decizie totală la al doilea cartonaș galben Foto: Imago

„În cazul în care există dovezi concrete, oficialii video vor putea cere revizuirea cartonașului roșu consecință a unui al doilea cartonaș galben incorect”, a comunicat IFAB, potrivit The Times.

„De asemenea, li se va permite oficiaililor video revizuirea cornerelor acordate greșit, cu condiția ca acest lucru să se poată face imediat, fără a întârzia reluarea jocului”.

Timp fix pentru aruncări de la margine, auturi de poartă și înlocuiri. Ce pedepse vor fi!

IFAB, format din cele patru federații britanice (fiecare cu un vot) și FIFA (care are 4 voturi), a acționat și pentru a evita tragerile de timp.

Arbitrii vor cronometra aruncările de la margine și auturile de poartă.

5 secunde va avea un jucător pentru a arunca mingea de la margine sau a relua meciul cu aut de poartă, de la 6 metri

Dacă acest interval va fi depășit, posesia va fi oferită celeilalte echipe. Tot cu aruncare de la margine sau, în cazul auturilor de poartă, cu lovitură de colț.

Fecare jucător va avea un timp fix pentru o aruncare de la margine Foto: Imago

A fost luat modelul portarului: dacă ține balonul în mână mai mult de 8 secunde, formația adversă va beneficia de un corner.

Și pentru înlocuiri se va calcula timpul. Fiecare va avea rezervate 10 secunde. Dacă nu se vor respecta cele zece secunde, colegii care-i schimbă vor aștepta un minut înainte să intre pe teren.

„Fanta de lumină” a lui Wenger la ofsaid, testată în Canada din aprilie

Legea ofsaidului va mai aștepta înaintea unei modificări radicale. Ceea ce voia Arsene Wenger, ca asistenții să indice ofsaid doar dacă atacantul depășește apărătorul cu tot corpul, fiind vizibilă „fanta de lumină”, va fi testat începând din aprilie în fotbalul din Canada.

Cum ar vrea Wenger să fie ofsaidul în viitor Foto: Imago

Wenger, fostul mare antrenor al lui Arsenal, actualul director de dezvoltare globală a fotbalului la FIFA, acceptă că schimbarea sa ar putea fi prea drastică și este posibil să fie luat în calcul doar trunchiul unui jucător la ofsaid, să nu se mai țină cont de poziția capului și a picioarelor.

