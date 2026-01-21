Dorit în Cipru și în China  Alexandru Băluță e liber de contract, după aventura din MLS

Alexandru Băluță (32 de ani) ar putea ajunge în Cipru, după despărțirea de Los Angeles FC.

La gruparea din MLS, Băluță a jucat într-un singur meci, cu Toronto, scor 2-0, în MLS.

În acea partidă, românul a bifat doar 14 minute, fiind introdus pe teren în minutul 76.

Alexandru Băluță ar putea ajunge în Cipru

După experiența nereușită de peste Ocean, Băluță ar urma să revină în Europa, de data aceasta în Cipru, după ce a mai jucat în Cehia și Ungaria.

Conform digisport.ro, atacantul cu 8 meciuri jucate la echipa națională ar fi dorit de două formații din prima ligă cipriotă, dar a cerut timp de gândire pentru a lua o decizie.

Totodată, Băluță ar fi stârnit interes și în China, la Qingdao Hainiu, formația care ocupă locul #14 în cel de-al doilea eșalon al Chinei.

500.000 de euro este cota lui Alexandru Băluță, conform Transfermarkt

Băluță ar fi fost dorit în această iarnă și de CFR Cluj, grupare cu care a și negociat, însă nu s-a ajuns la un consens.

De-a lungul carierei sale, Alexandru Băluță a mai jucat la Chindia Târgoviște, Viitorul Constanța, Universitatea Craiova, Slavia Praga, Slovan Liberec, Puskas Akademia și FCSB.

Cifrele lui Alex Băluță din carieră:

Universitatea Craiova : 141 de meciuri, 28 goluri, 16 pase decisive

: 141 de meciuri, 28 goluri, 16 pase decisive Puskas Akademia - 85 meciuri, 15 goluri, 16 pase decisive

- 85 meciuri, 15 goluri, 16 pase decisive FCSB : 81 meciuri, 13 goluri, 12 pase decisive

: 81 meciuri, 13 goluri, 12 pase decisive Chindia Târgoviște : 45 meciuri, 14 goluri, o pasă decisivă

: 45 meciuri, 14 goluri, o pasă decisivă Slavia Praga : 34 meciuri, 4 goluri, 2 pase decisive

: 34 meciuri, 4 goluri, 2 pase decisive Farul Constanța : 28 meciuri, 3 goluri, 3 pase decisive

: 28 meciuri, 3 goluri, 3 pase decisive Slovan Liberec : 25 meciuri, 5 goluri, 6 pase decisive

: 25 meciuri, 5 goluri, 6 pase decisive LAFC: 1 meci

