Scandal la Sepsi Dioszegi se ia din nou de Niczuly: „Îl plătim degeaba!” » Portarul îi dă imediat replica: „Știe mai bine cum iau eu banii”

Roland Niczuly și Sepsi sunt departe de împăcare. Exclus din lot vara trecută, Niczuly a fost criticat din nou de patronul Laszlo Dioszegi

Omul de afaceri îl acuză pe Niczuly de faptul că stă pentru bani, dar portarul îi dă replica și îi cere să găsească o soluție care să-i deblocheze cariera

Niczuly are peste 300 de meciuri la Sepsi, însă de un an se antrenează singur, separat de restul grupului și ar vrea să-și găsească un alt club în această vară

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Disputa dintre Roland Niczuly și Sepsi, începută vara trecută după retrogradarea clubului covăsnean, continuă să se amplifice, fără semne că cele două părți ar putea ajunge curând la un acord.

După zece ani petrecuți la clubul covăsnean și peste 300 de meciuri disputate în tricoul lui Sepsi, portarul în vârstă de 30 de ani este din nou ținta criticilor venite din partea patronului Laszlo Dioszegi.

Laszlo Dioszegi: „Îl plătim doar ca să se antreneze”

Într-o declarație acordată ProSport, finanțatorul lui Sepsi l-a acuzat pe Niczuly că refuză rezilierea contractului, deși nu mai intră în planurile clubului, preferând să rămână doar pentru a-și încasa salariul.

„Alt fotbalist care pune banii pe primul plan și nici măcar nu-l mai interesează că nu mai joacă deloc de un an este portarul Niczuly. A ajuns acum la 30 de ani, dar pe el nu îl mai interesează că nu mai joacă deloc, banii să vină.

Nu are pic de orgoliu în el și preferă să stea pe bară de peste un an și să nu joace. E bine și frumos pentru el să vină ziua de 15 și să își încaseze banii pe card lunar fără să joace. Îl plătim doar ca să se antreneze”, a declarat Dioszegi.

Patronul covăsnenilor a mers și mai departe, afirmând că semnarea actualului contract al portarului, valabil până în vara anului 2027, a fost o greșeală majoră din partea clubului.

„Pe zi ce trece ne dăm seama cât de proști am putut să fim când am ales fără să ne forțeze nimeni să îi facem lui Niczuly un asemenea contract.

Iar dacă el nu e în stare să își găsească o altă echipă cu un salariu cel puțin la fel ca la Sepsi, ci preferă să încaseze banii ăștia de la noi doar să se antreneze, atunci vă dați seama cât de proști am fost? Chiar îl plătim degeaba. El are contract cu Sepsi până în vara lui 2027. Deci este asigurat încă un an financiar fără să joace”, a spus Dioszegi.

Replica lui Niczuly: „Știe mai bine cum iau eu banii”

Contactat de GOLAZO.ro, Roland Niczuly a respins acuzațiile și a susținut că realitatea este cu totul alta. Portarul lasă de înțeles că salariul nu i-ar fi achitat la timp și afirmă că a fost exclus complet din cadrul echipei, inclusiv de la antrenamentele alături de lot.

„Situația mea de la Sepsi nu e cum spune domnul Dioszegi. Eu acolo sunt șantajat în momentul de față. Sunt pus departe de grup, izolat. Nu mai am voie să mă antrenez cu grupul. Nu e cum spune domnul Dioszegi că trece luna și iau banii în cont. Știe dumnealui mai bine cum iau eu banii. Și nu, nu pun banii pe primul loc nicidecum.

Am încercat să reziliez cu ei în repetate rânduri, le-am dat multe alternative cu care aș fi de acord. Ei vor doar în termenii lor, ceea ce e de neacceptat. Viitorul meu e neclar, îmi doresc nespus de mult să-mi găsesc o echipă. Îmi doresc mult să demonstrez și să mai joc fotbal.

Evident că îmi doresc un club care să-mi ofere șansa să joc la nivelul la care mă cunoaște lumea, nu să merg doar ca să ies din situația de la Sepsi. Sper ca vara asta să se clarifice și situația mea, să înțeleagă și cei de la Sepsi că nu câștigă nimeni nimic dacă eu sunt izolat.

Nu mă încântă banii, cum nu mă încântă nici să stau fără să apăr. Eu m-am apucat de fotbal pentru că îl iubesc, nu pentru bani. Iar eu asta am făcut toată viața mea. Banii sunt consecința muncii mele. Nu a fost decizia mea de a nu juca, ci doar a conducerii de a mă exclude din echipă. Credeți că aș fi fost nebun să nu vreau să joc?”, a fost replica lui Roland Niczuly.

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