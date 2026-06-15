Decizie-șoc la CM 2026  Naționala care și-ar fi demis selecționerul după umilința suferită în primul meci de la Mondial
Foto: Imago
Campionatul Mondial

Decizie-șoc la CM 2026 Naționala care și-ar fi demis selecționerul după umilința suferită în primul meci de la Mondial

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 15.06.2026, ora 16:13
alt-text Actualizat: 15.06.2026, ora 16:13
  • Sabri Lamouchi (54 de ani), selecționerul Tunisiei, ar fi fost demis după înfrângerea drastică suferită de naționala africană cu Suedia, scor 1-5.
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Luni dimineața, Suedia și Tunisia s-au întâlnit în al doilea meci al grupei F de la Campionatul Mondial, duel care a fost controlat de la cap la coadă de europeni.

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Selecționerul Tunisiei, demis

În urma eșecului drastic suferit de Tunisia, selecționerul Sabri Lamouchi ar fi fost demis. Informația a fost publicată de jurnalistul ESPN Romain Molina, conform tribuna.com.

Francezul ar urma să părăsească, astfel, naționala Tunisiei după un singur meci disputat la Campionatul Mondial. Acesta mai avea contract până în vara anului 2028.

Lamouchi a fost numit în funcție la începutul acestui an și a bifat doar 5 meciuri pe banca africanilor, înregistrând o victorie, un egal și trei înfrângeri.

De-a lungul carierei sale, Sabri Lamouchi le-a mai antrenat pe El-Jaish, Rennes, Nottingham Forest, Al-Duhail, Cardiff, Al-Riyadh și Al-Diraiyah. A fost și selecționerul Coastei de Fildeș.

Ce urmează pentru Tunisia

Tunisia mai are de disputat două meciuri din grupa F de la CM 2026, cu Japonia (21 iunie) și Olanda (26 iunie).

Clasament Grupa F

ECHIPĂPUNCTE
1. Suedia3
2. Japonia1
3. Olanda1
4. Tunisia0

Lotul Tunisiei pentru Campionatul Mondial:

  • Portari: Sabri Ben Hessen (Etoile Sahel), Abdelmouhib Chamakh (Club Africain), Aymen Dahman (CS Sfaxien).
  • Fundași: Ali Abdi (Nice), Adem Arous (Kasimpasa), Mohamed Amine Ben Hamida (Esperance), Dylan Bronn (Servette Geneva), Raed Chikhaoui (US Monastir), Moutaz Neffati (Norrkoping), Omar Rekik (NK Maribor), Montassar Talbi (Lorient), Yan Valery (Young Boys Berne).
  • Mijlocași: Mortadha Ben Ouanes (Kasimpasa), Anis Ben Slimane (Norwich City), Ismael Gharbi (FC Augsburg), Rani Khedira (Union Berlin), Mohamed Hadj Mahmoud (Lugano), Hannibal Mejbri (Burnley), Ellyes Skhiri (Eintracht Frankfurt).
  • Atacanți: Elias Achouri (FC Copenhagen), Khalil Ayari (Paris St Germain), Firas Chaouat (Club Africain), Rayan Elloumi (Vancouver Whitecaps), Hazem Mastouri (Dynamo Makhachkala), Elias Saad (Hannover 96), Sebastian Tounekti (Celtic).

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