„Trebuie să fii mai atent cu jucătorii” Reproșul Rapidului, după ce Borza a fost accidentat de fizioterapeut

Victor Angelescu (41 de ani), președintele celor de la Rapid, a comentat situația lui lui Andrei Borza (19 ani), fotbalist care s-a accidentat în cantonamentul naționalei României.

Andrei Borza a ratat șansa de a debuta pentru naționala de seniori a României.

Convocat de Mircea Lucescu pentru amicalul cu Canada și meciul cu Cipru, din preliminariile Campionatului Mondial, fotbalistul a fost accidentat de fizioterapeutul naționalei la un joc-școală.

Ulterior, locul său în lot a fost luat de Alexandru Chipciu (36 de ani), fotbalistul celor de la U Cluj.

Potrivit informațiilor GOLAZO.ro, Borza are degetul mic rupt și va lipsi cel puțin 4 săptămâni.

Victor Angelescu: „Când intri la 5 contra 2, trebuie să fii mai atent cu jucătorii”

Angelescu a comentat incidentul de la națională:

„Am vorbit cu Borza, a fost un eveniment nefericit. E adevărat, aşa este. Normal că e neplăcut pentru noi, laşi jucătorul la naţională, iar el vine accidentat.

Când intri la 5 contra 2, trebuie să fii mai atent cu jucătorii. A fost un ghinion şi sperăm acum să revină cât mai repede”, a spus Victor Angelescu la Prima Sport, citat de orangesport.ro.

2.000.000 de euro este cota lui Andrei Borza, potrivit transfermarkt.ro. Fotbalistul a evoluat în toate cele 8 partide ale Rapidului din acest sezon

Și Denis Ciobotariu s-a accidentat

Ciobotariu se alătură listei fundașilor accidentați, alături de Andrei Borza și Cristian Ignat. Costel Gâlcă va avea dificultăți în alcătuirea unei linii defensive puternice.

„Buletin medical. Denis Ciobotariu a suferit o accidentare la genunchiul piciorului stâng. După o serie de investigații medicale s-a constatat că fundașul nostru va fi indisponibil în următoarele săptămâni. Recuperare rapidă, Ciobi!”, a transmis Rapid pe pagina de Facebook.

Denis Ciobotariu a ajuns la Rapid de la Sepsi în ianuarie 2025, pentru 50.000 de euro, iar în acest sezon a fost integralist în toate partidele giuleștenilor din Liga 1, în ultima, 2-0 cu UTA Arad, reușind chiar să marcheze.

O soluție de care se poate folosi Rapid în această situație este Leo Bolgado, fundașul transferat luni de la CFR Cluj.

