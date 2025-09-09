„Trebuie să fii mai atent cu jucătorii” Reproșul Rapidului, după ce Borza a fost accidentat de fizioterapeut

- Victor Angelescu (41 de ani), președintele celor de la Rapid, a comentat situația lui lui Andrei Borza (19 ani), fotbalist care s-a accidentat în cantonamentul naționalei României.
Andrei Borza a ratat șansa de a debuta pentru naționala de seniori a României.
Convocat de Mircea Lucescu pentru amicalul cu Canada și meciul cu Cipru, din preliminariile Campionatului Mondial, fotbalistul a fost accidentat de fizioterapeutul naționalei la un joc-școală.
Ulterior, locul său în lot a fost luat de Alexandru Chipciu (36 de ani), fotbalistul celor de la U Cluj.
Potrivit informațiilor GOLAZO.ro, Borza are degetul mic rupt și va lipsi cel puțin 4 săptămâni.
Victor Angelescu: „Când intri la 5 contra 2, trebuie să fii mai atent cu jucătorii”
Angelescu a comentat incidentul de la națională:
„Am vorbit cu Borza, a fost un eveniment nefericit. E adevărat, aşa este. Normal că e neplăcut pentru noi, laşi jucătorul la naţională, iar el vine accidentat.
Când intri la 5 contra 2, trebuie să fii mai atent cu jucătorii. A fost un ghinion şi sperăm acum să revină cât mai repede”, a spus Victor Angelescu la Prima Sport, citat de orangesport.ro.
Și Denis Ciobotariu s-a accidentat
Ciobotariu se alătură listei fundașilor accidentați, alături de Andrei Borza și Cristian Ignat. Costel Gâlcă va avea dificultăți în alcătuirea unei linii defensive puternice.
„Buletin medical. Denis Ciobotariu a suferit o accidentare la genunchiul piciorului stâng. După o serie de investigații medicale s-a constatat că fundașul nostru va fi indisponibil în următoarele săptămâni. Recuperare rapidă, Ciobi!”, a transmis Rapid pe pagina de Facebook.
Denis Ciobotariu a ajuns la Rapid de la Sepsi în ianuarie 2025, pentru 50.000 de euro, iar în acest sezon a fost integralist în toate partidele giuleștenilor din Liga 1, în ultima, 2-0 cu UTA Arad, reușind chiar să marcheze.
O soluție de care se poate folosi Rapid în această situație este Leo Bolgado, fundașul transferat luni de la CFR Cluj.