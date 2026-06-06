A plecat de la U Craiova Campioana confirmă despărțirea:  „Vei rămâne mereu parte din familia alb-albastră” +39 foto
Silviu Lung Jr. Foto: Sportpictures
Superliga

A plecat de la U Craiova Campioana confirmă despărțirea: „Vei rămâne mereu parte din familia alb-albastră”

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 06.06.2026, ora 12:54
alt-text Actualizat: 06.06.2026, ora 12:54
  • Universitatea Craiova a anunțat oficial despărțirea de Silviu Lung Jr. (37 de ani), după ce contractul portarului a ajuns la final.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Clubul din Bănie i-a transmis un mesaj de mulțumire fiului fostului mare portar Silviu Lung, una dintre figurile importante din istoria fotbalului craiovean.

„Mergem să-i zdrobim pe toți” Mesaj de forță din vestiarul unei naționale importante , înainte de Mondial
Citește și
„Mergem să-i zdrobim pe toți” Mesaj de forță din vestiarul unei naționale importante, înainte de Mondial
Citește mai mult
„Mergem să-i zdrobim pe toți” Mesaj de forță din vestiarul unei naționale importante , înainte de Mondial

U Craiova s-a despărțit de Silviu Lung Junior: „Vei rămâne mereu parte din familia alb-albastră

Lung Jr. a ajuns la Universitatea Craiova în 2024, după despărțirea de Poli Iași. Semna o înțelegere valabilă pentru două sezoane.

„Contractul dintre Universitatea Craiova și Silviu Lung Jr. a ajuns la final, iar drumurile noastre se despart aici.

A revenit în Cetatea Băniei pentru a îmbrăca tricoul clubului pe care l-a iubit dintotdeauna și își încheie aventura în alb-albastru din postura de câștigător al eventului.

Mulțumim pentru modul în care ai apărat mereu blazonul Științei, Silviu! Vei rămâne mereu parte din familia alb-albastră!”, a notat clubul, pe rețelele de socializare.

După sezonul bun de la Poli Iași, unde a contribuit la salvarea echipei de la retrogradare, Silviu Lung Jr. a semnat cu Universitatea Craiova.

Pentru clubul din Bănie a jucat în doar 12 meciuri, în care a încasat 11 goluri și a încheiat 4 partide fără gol primit.

În carieră, portarul a mai evoluat pentru FC Universitatea Craiova, Astra Giurgiu, Kayserispor și Al-Raed.

FOTO: Petrecerea de titlu a Univesității Craiova

Universitatea Craiova, petrecere de titlu, într-un pub (foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro)
Universitatea Craiova, petrecere de titlu, într-un pub (foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro)

Galerie foto (39 imagini)

Universitatea Craiova, petrecere de titlu, într-un pub (foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro) Universitatea Craiova, petrecere de titlu, într-un pub (foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro) Universitatea Craiova, petrecere de titlu, într-un pub (foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro) Universitatea Craiova, petrecere de titlu, într-un pub (foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro) Universitatea Craiova, petrecere de titlu, într-un pub (foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro)
+39 Foto
labels.photo-gallery

Pe lângă eventul cucerit cu Universitatea Craiova, Silviu Lung Jr. mai are în palmares patru trofee câștigate cu Astra Giurgiu: titlul de campion al României (2015/16), Cupa României (2013/14) și două Supercupe (2014/15 și 2016/17).

Citește și

„Singurul obiectiv al vieții mele” Cristi Chivu, confesiuni despre tatăl său și copilăria în comunism: „Ce înseamnă libertate? Vreți adevărul?”
Stranieri
11:19
„Singurul obiectiv al vieții mele” Cristi Chivu, confesiuni despre tatăl său și copilăria în comunism: „Ce înseamnă libertate? Vreți adevărul?”
Citește mai mult
„Singurul obiectiv al vieții mele” Cristi Chivu, confesiuni despre tatăl său și copilăria în comunism: „Ce înseamnă libertate? Vreți adevărul?”
Hagi umple Ghencea Interes uriaș la primul meci acasă al selecționerului » Câte bilete s-au vândut pentru duelul cu Țara Galilor
Nationala
10:52
Hagi umple Ghencea Interes uriaș la primul meci acasă al selecționerului » Câte bilete s-au vândut pentru duelul cu Țara Galilor
Citește mai mult
Hagi umple Ghencea Interes uriaș la primul meci acasă al selecționerului » Câte bilete s-au vândut pentru duelul cu Țara Galilor

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

De ce nu îl dau afară pesediștii pe „bolojenistul” din partid, în ciuda unui nou atac la adresa lui Sorin Grindeanu: „Îl mai chinuim puțin”
De ce nu îl dau afară pesediștii pe „bolojenistul” din partid, în ciuda unui nou atac la adresa lui Sorin Grindeanu: „Îl mai chinuim puțin”
De ce nu îl dau afară pesediștii pe „bolojenistul” din partid, în ciuda unui nou atac la adresa lui Sorin Grindeanu: „Îl mai chinuim puțin”
Universitatea Craiova liga 1 Silviu Lung CONTRACT Silviu Lung Jr.
Știrile zilei din sport
„S-a văzut că se poate!”  Gică Hagi, după victoria cu Țara Galilor: „Fanii trebuie să știe asta”
Nationala
00:00
„S-a văzut că se poate!” Gică Hagi, după victoria cu Țara Galilor: „Fanii trebuie să știe asta”
Citește mai mult
„S-a văzut că se poate!”  Gică Hagi, după victoria cu Țara Galilor: „Fanii trebuie să știe asta”
Drum liber spre FCSB? Florinel Coman și-a anunțat plecarea din Golf: „Nu mai vreau! Câți știau asta?”
Nationala
00:30
Drum liber spre FCSB? Florinel Coman și-a anunțat plecarea din Golf: „Nu mai vreau! Câți știau asta?”
Citește mai mult
Drum liber spre FCSB? Florinel Coman și-a anunțat plecarea din Golf: „Nu mai vreau! Câți știau asta?”
Hagi, agitație continuă! VIDEO.  Cum a trăit selecționerul primul meci acasă: scandal pe bancă după golul galezilor! Ce a reproșat staff-ului
Nationala
06.06
Hagi, agitație continuă! VIDEO. Cum a trăit selecționerul primul meci acasă: scandal pe bancă după golul galezilor! Ce a reproșat staff-ului
Citește mai mult
Hagi, agitație continuă! VIDEO.  Cum a trăit selecționerul primul meci acasă: scandal pe bancă după golul galezilor! Ce a reproșat staff-ului
„Vă opriți sau vă opresc eu?” VIDEO. Crina Pintea, scoasă din sărite după eșecul cu Metz: „M-am săturat! Scandal, asta caută!”
Handbal
06.06
„Vă opriți sau vă opresc eu?” VIDEO. Crina Pintea, scoasă din sărite după eșecul cu Metz: „M-am săturat! Scandal, asta caută!”
Citește mai mult
„Vă opriți sau vă opresc eu?” VIDEO. Crina Pintea, scoasă din sărite după eșecul cu Metz: „M-am săturat! Scandal, asta caută!”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
00:30
Drum liber spre FCSB? Florinel Coman și-a anunțat plecarea din Golf: „Nu mai vreau! Câți știau asta?”
Drum liber spre FCSB? Florinel Coman și-a anunțat plecarea din Golf: „Nu mai vreau! Câți știau asta?”
00:00
„S-a văzut că se poate!” Gică Hagi, după victoria cu Țara Galilor: „Fanii trebuie să știe asta”
„S-a văzut că se poate!”  Gică Hagi, după victoria cu Țara Galilor: „Fanii trebuie să știe asta”
23:41
Dan Udrea Un David cu potențial de Goliat! O fi și regula U21 bună la ceva?
Dan Udrea Un David cu potențial de Goliat! O fi și regula U21 bună la ceva?
00:15
„Am fost șocat” VIDEO. Cătălin Cîrjan a aflat din presă de plecarea lui Zeljko Kopic: „Sunt dezamăgit”
„Am fost șocat” VIDEO. Cătălin Cîrjan a aflat din presă de plecarea lui Zeljko Kopic: „Sunt dezamăgit”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Suporterii să nu-l plângă prea tare pe Kopic

Dan Udrea: Suporterii să nu-l plângă prea tare pe Kopic

Dan Udrea: Suporterii să <span>nu-l</span> plângă prea tare pe Kopic
Moștenirea lui Kopic

Silviu Tudor Samuilă: Moștenirea lui Kopic

Silviu Tudor Samuilă: Moștenirea lui Kopic
Ce este Dinamo și ce vrea ea?

Cristian Geambașu: Ce este Dinamo și ce vrea ea?

Cristian Geambașu: Ce este Dinamo și ce vrea ea?
Gigi Becali E RĂU, dar FCSB e excelent

Dan Udrea: Gigi Becali E RĂU, dar FCSB e excelent

Dan Udrea: Gigi Becali E RĂU, dar FCSB e excelent
Gică Gadget

Radu Naum: Gică Gadget

Radu Naum: Gică Gadget
Șantierul

Cristian Geambașu: Șantierul

Cristian Geambașu: Șantierul
Vremea Soranei a ajuns din urmă timpul!

Cristian Tudor Popescu: Vremea Soranei a ajuns din urmă timpul!

Cristian Tudor Popescu: Vremea Soranei a ajuns din urmă timpul!
A învins PSG. A învins fotbalul, chiar și la penaltyuri

Theodor Jumătate: A învins PSG. A învins fotbalul, chiar și la penaltyuri

Theodor Jumătate: A învins PSG. A învins fotbalul, chiar și la penaltyuri
Bariera rusească

Cristian Geambașu: Bariera rusească

Cristian Geambașu: Bariera rusească
Două prietene. Sorana și Marion

Cristian Geambașu: Două prietene. Sorana și Marion

Cristian Geambașu: Două prietene. Sorana și Marion
Lucescu are dreptate și după moarte

Dan Udrea: Lucescu are dreptate și după moarte

Dan Udrea: Lucescu are dreptate și după moarte
Arad salvator la București

Cristian Geambașu: Arad salvator la București

Cristian Geambașu: Arad salvator la București
Oficial, deci fals

Cristian Tudor Popescu: Oficial, deci fals

Cristian Tudor Popescu: Oficial, deci fals
Mărgici

Radu Naum: Mărgici

Radu Naum: Mărgici
Finala în care Rațiu a jucat ca împotriva Turciei. Total aerian!

Theodor Jumătate: Finala în care Rațiu a jucat ca împotriva Turciei. Total aerian!

Theodor Jumătate: Finala în care Rațiu a jucat ca împotriva Turciei. Total aerian!
Ce l-a șocat pe Șucu la Rapid

Dan Udrea: Ce l-a șocat pe Șucu la Rapid

Dan Udrea: Ce <span>l-a</span> șocat pe Șucu la Rapid
Parisul te vrea prost, mon cher!

Cristian Geambașu: Parisul te vrea prost, mon cher!

Cristian Geambașu: Parisul te vrea prost, mon cher!
Inteligența artificială vs. inteligența emoțională

Silviu Tudor Samuilă: Inteligența artificială vs. inteligența emoțională

Silviu Tudor Samuilă: Inteligența artificială vs. inteligența emoțională
Putin la paralele inegale

Cristian Tudor Popescu: Putin la paralele inegale

Cristian Tudor Popescu: Putin la paralele inegale
Mungiu n-a șutat la poartă

Cristian Geambașu: Mungiu n-a șutat la poartă

Cristian Geambașu: Mungiu <span>n-a</span> șutat la poartă
Top stiri
Dinamo are antrenor!  Nicolescu a făcut anunțul: „Da, am semnat!” » Cine e înlocuitorul lui Kopic
Superliga
06.06
Dinamo are antrenor! Nicolescu a făcut anunțul: „Da, am semnat!” » Cine e înlocuitorul lui Kopic
Citește mai mult
Dinamo are antrenor!  Nicolescu a făcut anunțul: „Da, am semnat!” » Cine e înlocuitorul lui Kopic
Întoarcerea „Regelui” VIDEO. 25.000 de spectatori în Ghencea pentru primul meci acasă ca selecționer
Nationala
06.06
Întoarcerea „Regelui” VIDEO. 25.000 de spectatori în Ghencea pentru primul meci acasă ca selecționer
Citește mai mult
Întoarcerea „Regelui” VIDEO. 25.000 de spectatori în Ghencea pentru primul meci acasă ca selecționer
Campioană la Roland Garros VIDEO. A eliminat-o pe Sorana Cîrstea în sferturi, iar acum a bătut și marea surpriză de la Paris în finală! Primul Grand Slam din carieră
Tenis
06.06
Campioană la Roland Garros VIDEO. A eliminat-o pe Sorana Cîrstea în sferturi, iar acum a bătut și marea surpriză de la Paris în finală! Primul Grand Slam din carieră
Citește mai mult
Campioană la Roland Garros VIDEO. A eliminat-o pe Sorana Cîrstea în sferturi, iar acum a bătut și marea surpriză de la Paris în finală! Primul Grand Slam din carieră
UPDATE | Un accident între un buldoexcavator și un tramvai s-a produs pe Calea Văcărești. STB: Linia 10, blocată
B365
05.06
UPDATE | Un accident între un buldoexcavator și un tramvai s-a produs pe Calea Văcărești. STB: Linia 10, blocată
Citește mai mult
UPDATE | Un accident între un buldoexcavator și un tramvai s-a produs pe Calea Văcărești. STB: Linia 10, blocată

Echipe/Competiții

fcsb 42 CFR Cluj 5 dinamo bucuresti 30 rapid 5 Universitatea Craiova 9 petrolul ploiesti 4 Poli Iasi uta arad 4 farul constanta 9

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Mondial pentru somnambuli! 60% din meciurile turneului final vor &icirc;ncepe cel mai devreme la miezul nopții. SONDAJ Cine va lua trofeul?
Sondaj
07.06

Mondial pentru somnambuli! 60% din meciurile turneului final vor începe cel mai devreme la miezul nopții. SONDAJ Cine va lua trofeul?

Cine va câștiga CM 2026?

Spania %
Franța %
Argentina %
Brazilia %
Anglia %
Alta %
Mondial pentru somnambuli! 60% din meciurile turneului final vor &icirc;ncepe cel mai devreme la miezul nopții. SONDAJ Cine va lua trofeul?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share