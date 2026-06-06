A plecat de la U Craiova Campioana confirmă despărțirea: „Vei rămâne mereu parte din familia alb-albastră”

Universitatea Craiova a anunțat oficial despărțirea de Silviu Lung Jr. (37 de ani), după ce contractul portarului a ajuns la final.

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Clubul din Bănie i-a transmis un mesaj de mulțumire fiului fostului mare portar Silviu Lung, una dintre figurile importante din istoria fotbalului craiovean.

U Craiova s-a despărțit de Silviu Lung Junior: „Vei rămâne mereu parte din familia alb-albastră ”

Lung Jr. a ajuns la Universitatea Craiova în 2024, după despărțirea de Poli Iași. Semna o înțelegere valabilă pentru două sezoane.

„Contractul dintre Universitatea Craiova și Silviu Lung Jr. a ajuns la final, iar drumurile noastre se despart aici.

A revenit în Cetatea Băniei pentru a îmbrăca tricoul clubului pe care l-a iubit dintotdeauna și își încheie aventura în alb-albastru din postura de câștigător al eventului.

Mulțumim pentru modul în care ai apărat mereu blazonul Științei, Silviu! Vei rămâne mereu parte din familia alb-albastră!”, a notat clubul, pe rețelele de socializare.

După sezonul bun de la Poli Iași, unde a contribuit la salvarea echipei de la retrogradare, Silviu Lung Jr. a semnat cu Universitatea Craiova.

Pentru clubul din Bănie a jucat în doar 12 meciuri, în care a încasat 11 goluri și a încheiat 4 partide fără gol primit.

În carieră, portarul a mai evoluat pentru FC Universitatea Craiova, Astra Giurgiu, Kayserispor și Al-Raed.

FOTO: Petrecerea de titlu a Univesității Craiova

Pe lângă eventul cucerit cu Universitatea Craiova, Silviu Lung Jr. mai are în palmares patru trofee câștigate cu Astra Giurgiu: titlul de campion al României (2015/16), Cupa României (2013/14) și două Supercupe (2014/15 și 2016/17).

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