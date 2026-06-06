Hagi umple Ghencea Interes uriaș la primul meci acasă al selecționerului » Câte bilete s-au vândut pentru duelul cu Țara Galilor +17 foto
Suporteri români / Foto:sportpictures.eu
Nationala

Hagi umple Ghencea Interes uriaș la primul meci acasă al selecționerului » Câte bilete s-au vândut pentru duelul cu Țara Galilor

alt-text Ionuț Cojocaru , Dan Udrea
alt-text Publicat: 06.06.2026, ora 10:52
alt-text Actualizat: 06.06.2026, ora 10:52
  • Gheorghe Hagi (61 de ani) va avea parte de un stadion aproape plin la primul meci pe teren propriu de la întoarcerea pe banca echipei naționale.
  • România - Țara Galilor se joacă astăzi, de la ora 20:45. Meciul va fi transmis în format liveTEXT pe GOLAZO.ro, dar și în direct la Prima TV.
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Marți, România a remizat cu Georgia, scor 1-1, în meciul care a reprezentat revenirea „Regelui” la conducerea primei reprezentative.

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Hagi umple Ghencea la primul meci acasă de la revenirea pe banca naționalei

Potrivit informațiilor GOLAZO.ro, pentru meciul de astăzi, programat pe stadionul Steaua, s-au vândut deja peste 23.000 de bilete.

FRF estimează că aproximativ 25.000 de spectatori vor fi prezenți diseară în tribune, la al doilea meci al lui Hagi în noul mandat de selecționer.

Ianis Hagi a fost decarul și căpitanul României în meciul cu Georgia (foto: Sport Pictures)
Ianis Hagi a fost decarul și căpitanul României în meciul cu Georgia (foto: Sport Pictures)

Galerie foto (17 imagini)

Ianis Hagi (foto: Sport Pictures) Răzvan Marin (foto: Sport Pictures) David Matei a debutat la naționala României în amicalul cu Georgia (foto: Sport Pictures) Andrei Borza a debutat la naționala României în amicalul cu Georgia (foto: Sport Pictures) Ianis Hagi (foto: Sport Pictures)
+17 Foto
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Arena din Ghencea are o capacitate de aproximativ 31.000 de locuri.

Lotul României pentru meciul cu Țara Galiilor

  • Portari: Marian Aioani, Otto Hindrich, Ștefan Târnovanu
  • Fundași: Deian Sorescu, Tony Strata, Adrian Rus, Andrei Coubiș, Andrei Burcă, Matei Ilie, Lisav Eissat, Mihai Popescu, Andrei Borza
  • Mijlocași: Vladimir Screciu, Tudor Băluță, Nicolae Stanciu, Vlad Dragomir, David Matei, Darius Olaru, Cătălin Cîrjan
  • Atacanți: Olimpiu Moruțan, Ștefan Baiaram, Alexandru Dobre, Louis Munteanu, Florinel Coman, Denis Drăguș

Radu Drăgușin, Răzvan Marin, Ianis Hagi, Virgil Ghiță, Valentin Mihăilă, Alexandru Cicâldău și Florin Tănase nu vor face parte din lotul pentru partida cu Țara Galilor.

Dintre aceștia, Tănase nu a făcut nici deplasarea în Georgia, pentru amicalul încheiat 1-1, din cauza unor probleme medicale acuzate încă de la sosirea în cantonament.

Programul României în 2026

  • 2 iunie: Georgia - România 1-1 (amical)
  • 6 iunie: România - Țara Galilor (Stadionul Steaua, amical), ora 20:45
  • 25 septembrie: Suedia - România (Nations League)
  • 28 septembrie: România - Bosnia (Nations League)
  • 2 octombrie: Polonia - România (Nations League)
  • 5 octombrie: România - Suedia (Nations League)
  • 14 noiembrie: România - Polonia (Nations League)
  • 17 noiembrie: Bosnia - România (Nations League)

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