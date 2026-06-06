„Mergem să-i zdrobim pe toți” Mesaj de forță din vestiarul unei naționale importante, înainte de Mondial

Rayan Cherki (22 de ani) a vorbit despre obiectivul Franței la Cupa Mondială din 2026.

Declarațiile au venit după eșecul surprinzător suferit de „Les Bleus” în amicalul cu Coasta de Fildeș, scor 1-2.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Mijlocașul lui Manchester City a marcat singurul gol al Franței în partida disputată la Nantes, pe Stade de la Beaujoire, însă reușita sa nu a fost suficientă pentru echipa lui Didier Deschamps.

Rayan Cherki anunță obiectivul Franței la Mondial: „Mergem să-i zdrobim pe toți”

Rayan Cherki a marcat după o acțiune individuală, însă Coasta de Fildeș a schimbat ritmul după pauză.

Guela Doue a egalat în minutul 84, apoi a oferit pasa decisivă pentru golul victoriei, înscris de Amad Diallo în minutul 84.

„Pe plan personal, este o prestație normală, ca să intru în ritm. Bineînțeles, am muncit din greu tot sezonul. Există puțină oboseală, dar scopul este să fim buni pe 16 iunie.

Meciurile amicale sunt doar un plus. În prima repriză, am știut să păstrăm mingea și să încercăm.

A fost mai complicat în a doua repriză, meciul nu a mai fost același. Au fost foarte multe schimbări, deci este mai dificil pentru ei, la fel ca pentru noi.

Este un mic semnal de alarmă care ne permite să rămânem bine concentrați”, a spus Cherki, conform lequipe.fr.

FOTO: Golul marcat de Rayan Cherki în meciul cu Coasta de Fildeș

Cherki, care a reușit al doilea gol pentru naționala Franței, a vorbit despre ambițiile campioanei mondiale din 2018.

„Nu mergem la Cupa Mondială ca favoriți, ci ca să-i zdrobim pe toți.

Cu Michael Olise ne înțelegem fără să fie nevoie să vorbim. Dacă el intră în centru, nu vreau să-l încurc. Este o înțelegere a jocului pe care o avem. Este minunat să jucăm împreună. Avem o coeziune extraordinară de grup”.

56 de meciuri a jucat Cherki la Manchester City, club pentru care a marcat de 11 ori și a oferit 16 pase decisive

Eșecul a venit cu mai puțin de două săptămâni înaintea debutului Franței la turneul final. Până atunci, echipa lui Didier Deschamps va mai întâlni Irlanda de Nord, pe 8 iunie, într-un amical care va începe de la ora 22:10.

Franța va debuta la Cupa Mondială pe 16 iunie, la New York, împotriva Senegalului, într-o grupă din care mai fac parte Irak și Norvegia.

5 zile au mai rămas până la startul CM 2026. Primul meci al turneului va fi Mexic - Africa de Sud, programat pe 11 iunie, de la ora 22:00, la Mexico City

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport