„Sunt un produs 100% românesc” Simona Halep, fermă la ceremonia organizată de FRT: „Chiar dacă suntem dintr-o țară mică, se poate face performanță”

Simona Halep (33 de ani) s-a declarat onorată de inițiativa Federației Române de Tenis.

Centrul Național de Tenis din București va purta numele fostei jucătoare de tenis, în cinstea performanțelor din cariera sa sportivă.

Simona Halep a declarat, joi, că este o onoare ca Centrul Național de Tenis să-i poarte numele.

Citește și Silviu Tudor Samuilă Sminteală pe banii românilor Citește mai mult Silviu Tudor Samuilă Sminteală pe banii românilor

Halep: „Sper ca acest nume să motiveze”

Fostul lider mondial a mulțumit Federației Române de Tenis, menționând că aici a primit educația sportului de performanță:

„Mulţumesc tuturor celor care au fost alături de mine, au pus câte o cărămidă la casa construită de-a lungul anilor. Bucureşti a fost a doua casă pentru mine, aici am crescut şi m-am maturizat, am primit educaţia sportului de performanță.

Mulţumesc pentru această iniţiativă. Este un moment unic şi o responsabilitate. Sper ca numele acesta să motiveze. Performanţa nu este uşoară, dar dacă te dedici în totalitate, se poate. Chiar dacă suntem dintr-o ţară mică, se poate”, a spus Simona Halep, conform news.ro.

Simona Halep: „Sunt un produs 100% românesc”

Născută în Constanța, fostul #1 WTA a subliniat că este un produs 100% românesc, subliniind cât de important a fost că s-a dezvoltat în România:

„Este un moment emoţionant. Domnul Daniel Dobre mi-a scris acum ceva timp şi m-a întrebat ce părere am despre acest lucru. Am simţit o emoţie instantaneu şi pot spune că este o recunoaştere a tuturor rezultatelor pe care le-am avut de copil. Sunt un produs sută la sută românesc, aici am crescut şi aici am ajuns pe locul 1 în lume.

La 16 ani şi jumătate, 17 ani, am venit în Bucureşti şi aici, pe terenurile acestea, m-am antrenat. Aici au fost condiţiile potrivite pentru mine. Chiar dacă a fost greu să plec de acasă, a fost cel mai important moment, poate că acel moment m-a adus unde am ajuns, la cel mai înalt nivel din tenisul mondial”, a declarat Simona Halep, potrivit aceleiași surse.

Cariera Simonei Halep

Simona Halep a debutat în circuitul WTA în 2010. Sportiva a intrat în top 20 în ierarhia celor mai bune jucătoare ale lumii în 2013 și a petrecut nu mai puțin de 8 ani consecutivi pe una dintre aceste poziții.

Simona s-a impus la Roland Garros în 2018, într-o finală cu Sloane Stephens (3-6, 6-4, 6-1), iar una dintre cele mai impresionante victorii ale carierei a fost în ultimul act al ediției 2019 de la Wimbledon, unde a învins-o pe Serena Williams, după numai 56 de minute.

Halep a fost lider mondial timp de 64 de săptămâni, având în palmares și 24 de titluri, printre care și 2 Grand Slam-uri.

Citește și