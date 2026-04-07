„Asta m-a impresionat mereu la el” Simona Halep, mesaj emoționant după moartea lui Mircea Lucescu: „A rămas acolo până la capăt” » Ce a postat David Popovici

Simona Halep (34 de ani) a postat un mesaj emoționant după ce a aflat de decesul lui Mircea Lucescu.

Fostul selecționer a murit la 80 de ani după ce a suferit de o formă rară de leucemie, descoperită târziu, abia în decembrie 2025.

La scurt timp după ce Spitalul Universitar de Urgențe București a anunțat că Mircea Lucescu a murit, Simona Halep a reacționat printr-o postare pe Instagram.

Simona Halep, mesaj emoționant după moartea lui Mircea Lucescu: „A rămas acolo până la capăt”

„A rămas acolo, pe teren, în vestiar, în sufletul echipelor sale, până la capăt. Știu ce înseamnă disciplina, sacrificiul și lupta cu tine însuți.

Dar ceea ce m-a impresionat mereu la el a fost altceva: capacitatea de a rămâne îndrăgostit de fotbal o viață întreagă. Să nu obosească, să nu renunțe, să nu se îndepărteze niciodată de ceea ce iubea.

Este acel tip de pasiune care nu doar inspiră – ci te copleșește. Pentru că îți arată cât de departe poate merge un om atunci când trăiește cu adevărat pentru ceea ce iubește.

Respect profund pentru tot ce a însemnat. Pentru generații, pentru istorie, pentru lecția de dedicare. Sincere condoleanțe familiei!! Odihnește-te în pace, Mister”, a fost mesajul Simonei Halep.

David Popovici: „Un gol imens...”

David Popovici a reacționat și el pe rețelele de socializare, unde a postat o imagine în care se afla alături de Mircea Lucescu, însoțită de mesajul: „Un gol imens...”.

