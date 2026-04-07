„Nikola Tesla al fotbalului” Gazzetta dello Sport, articol impresionant despre Mircea Lucescu + Spaniolii amintesc de conflictul cu Barca

Presa internațională a scris despre decesul lui Mircea Lucescu, survenit azi, la Spitalul Universitar, la vârsta de 80 de ani

Mircea Lucescu a suferit de o formă rară de leucemie, descoperită târziu, abia în decembrie 2025

Gazzetta dello Sport a deschis site-ul cu informația dispariției marelui jucător și antrenor român.

Gazzetta dello Sport: „Un revoluționar viclean, un vizionar”

„Mircea Lucescu, un vizionar al fotbalului. El a antrenat echipe precum Pisa, Inter și Brescia.

Mircea Lucescu a fost Nikola Tesla al fotbalului, un geniu neconvențional care a inventat pentru sine și pentru alții.

Un revoluționar viclean, un vizionar care nu s-a limitat la obișnuit, ci a știut să vadă dincolo.

Lista sa de realizări poate vorbi pentru el - 36 de trofee câștigate la conducerea a opt echipe diferite - sau sutele de jucători pe care i-a lansat în jocul de fotbal care contează, spectacolul pe care l-a oferit sau actul final de iubire care , la doar câteva luni după o problemă respiratorie care a necesitat spitalizare, l-a determinat la 80 de ani să antreneze o echipă a României aflată în dificultate, care încerca să se califice la Cupa Mondială [...].

Pentru a insufla principii, Lucescu a stabilit limite. De la jucătorii săi, le-a cerut mai presus de toate educație la toate nivelurile, inclusiv igienă și cultură, apoi dăruire și disciplină.

La fiecare meci în deplasare, își ducea jucătorii, pe cheltuiala sa, să vadă un monument, un muzeu, o bucată de istorie locală, chiar dacă asta însemna să sară peste ultima sesiune de antrenament. Fără ghid, o făcea singur în toate cele opt limbi pe care le vorbea [...].

În fotbalul turbo de astăzi, unde ajungi astăzi și ești inutil dacă nu ridici un trofeu mâine, Lucescu părea un mamut printre elefanți. Revoluțiile lui nu erau simple, care necesitau încălzire și antrenament; aveau propriul lor ritm: „Un antrenor are nevoie de cel puțin trei luni pentru a transmite idei, procese automate și tipare. Uneori durează mai mult, chiar șase” [...].

Lucescu, om de artă, era un comunicator fin și iubea Italia. Avea o casă pe Lacul Garda, unde se întorcea cu plăcere. Îi plăcea mâncarea noastră și o comanda din toată lumea. Cu Ronaldo la Inter, își pusese bazele unei mici afaceri: îi dădea portocale roșii care soseau direct din Sicilia, iar Fenomenul îi răspundea cu sticle de bere braziliană.

Întrerupea interviurile ca să te întrebe ultimele noutăți despre politica italiană sau dacă pizzeria aceea de lângă stadionul din Brescia mai era deschisă. Îți trimitea un cântec românesc și apoi te suna ca să-ți explice.

Nu-i plăcea VAR-ul pentru că schimba dreptatea cu emoția, nu credea în Arabia Saudită așa cum nu crezuse în China cu zece ani în urmă, îi plăcea Serie B mai mult decât Serie A pentru că „e liga antrenorilor, cei cu bani nu câștigă neapărat”.

A vorbit de bine despre indivizi: „Simeone își compensează picioarele cu inteligență, va fi un antrenor grozav”, „Dați-i lui Calhanoglu timp să înțeleagă Italia și veți vedea”, „Douglas Costa e mai bun decât James”, „Nu-i cunoașteți pe Zabarnyi și Mikolenko, dar în doi ani vor fi titulari în orice echipă”, „Fernandinho e ca Pirlo”, „Diferența dintre Witsel și Pogba este vârsta”, „Mkhitaryan, cu capul, joacă cât vrea”.

La început, părea că exagerează, dar privind în urmă, avea aproape întotdeauna dreptate. Cum poate cineva obișnuit să vadă dincolo să nu fie păcălit de profeții?”, a scris jurnalistul italian Giulio Di Feo.

Cotidianul spaniol AS: „A murit Mircea Lucescu, primul «dușman» al lui Guardiola”

Antrenorul naționalei României a murit la vârsta de 80 de ani în urma unui atac de cord. El a făcut mare echipa Șahtior Donețk, împingând-o chiar la limită pe Barcelona lui Pep Guardiola.

A intrat în istorie cu Șahtior în cei 12 ani petrecuți la club, câștigând 8 titluri de campioană, 7 cupe și o Cupă UEFA.

Momentul în care a intrat cu furia în conferința de presă a lui Guardiola după un meci cu Barcelona , ​​strigând „Rușine!” pentru că Barça nu returnase mingea care a dus la unul dintre golurile lor, a rămas întipărit în memorie.

În ciuda acelui incident, Pep și Mircea aveau să lege mai târziu o prietenie puternică, bazată pe respect reciproc”, au scris spaniolii.

Fanatik Turcia: „Legenda fotbalului românesc, Mircea Lucescu, a decedat în spitalul unde se afla în tratament de ceva vreme. În vârstă de 80 de ani, Lucescu a condus ultima dată echipa națională a României într-un meci câștigat de echipa națională a Turciei cu scorul de 1-0”.

Gazzetta din Grecia: „Fotbalul deplânge pierderea lui Mircea Lucescu… Marele antrenor român (tatăl lui Răzvan Lucescu) a luptat până la sfârșit , dar inima nu a mai suportat, iar marele tehnician a decedat la vârsta de 80 de ani, marți după-amiază, târziu, cufundând patria și sportul în ansamblu în tristețe.

Familia i-a fost alături, fiul său, Răzvan, plecând în România după meciul de duminică cu Panathinaikos, de pe Toumba”.

