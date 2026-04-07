„Nikola Tesla al fotbalului” Gazzetta dello Sport, articol impresionant despre Mircea Lucescu + Spaniolii amintesc de conflictul cu Barca +5 foto
Gazzetta dello Sport a deschis site-ul cu informația dispariției marelui jucător și antrenor român.
Nationala

alt-text Publicat: 07.04.2026, ora 21:52
  • Presa internațională a scris despre decesul lui Mircea Lucescu, survenit azi, la Spitalul Universitar, la vârsta de 80 de ani
  • Mircea Lucescu a suferit de o formă rară de leucemie, descoperită târziu, abia în decembrie 2025

„O pierdere imensă” Ilie Dumitrescu, copleșit după moartea lui Lucescu: „Foarte greu accept că acesta a fost ultimul dialog cu el” 
Citește și
Citește mai mult
Gazzetta dello Sport: „Un revoluționar viclean, un vizionar”

„Mircea Lucescu, un vizionar al fotbalului. El a antrenat echipe precum Pisa, Inter și Brescia.

Mircea Lucescu a fost Nikola Tesla al fotbalului, un geniu neconvențional care a inventat pentru sine și pentru alții.

Un revoluționar viclean, un vizionar care nu s-a limitat la obișnuit, ci a știut să vadă dincolo.

Lista sa de realizări poate vorbi pentru el - 36 de trofee câștigate la conducerea a opt echipe diferite - sau sutele de jucători pe care i-a lansat în jocul de fotbal care contează, spectacolul pe care l-a oferit sau actul final de iubire care , la doar câteva luni după o problemă respiratorie care a necesitat spitalizare, l-a determinat la 80 de ani să antreneze o echipă a României aflată în dificultate, care încerca să se califice la Cupa Mondială [...].

Ce scrie presa internațională despre moartea lui Mircea Lucescu
Galerie foto (5 imagini)

+5 Foto
Pentru a insufla principii, Lucescu a stabilit limite. De la jucătorii săi, le-a cerut mai presus de toate educație la toate nivelurile, inclusiv igienă și cultură, apoi dăruire și disciplină.

La fiecare meci în deplasare, își ducea jucătorii, pe cheltuiala sa, să vadă un monument, un muzeu, o bucată de istorie locală, chiar dacă asta însemna să sară peste ultima sesiune de antrenament. Fără ghid, o făcea singur în toate cele opt limbi pe care le vorbea [...].

În fotbalul turbo de astăzi, unde ajungi astăzi și ești inutil dacă nu ridici un trofeu mâine, Lucescu părea un mamut printre elefanți. Revoluțiile lui nu erau simple, care necesitau încălzire și antrenament; aveau propriul lor ritm: „Un antrenor are nevoie de cel puțin trei luni pentru a transmite idei, procese automate și tipare. Uneori durează mai mult, chiar șase” [...].

Lucescu, om de artă, era un comunicator fin și iubea Italia. Avea o casă pe Lacul Garda, unde se întorcea cu plăcere. Îi plăcea mâncarea noastră și o comanda din toată lumea. Cu Ronaldo la Inter, își pusese bazele unei mici afaceri: îi dădea portocale roșii care soseau direct din Sicilia, iar Fenomenul îi răspundea cu sticle de bere braziliană.

Întrerupea interviurile ca să te întrebe ultimele noutăți despre politica italiană sau dacă pizzeria aceea de lângă stadionul din Brescia mai era deschisă. Îți trimitea un cântec românesc și apoi te suna ca să-ți explice.

Nu-i plăcea VAR-ul pentru că schimba dreptatea cu emoția, nu credea în Arabia Saudită așa cum nu crezuse în China cu zece ani în urmă, îi plăcea Serie B mai mult decât Serie A pentru că „e liga antrenorilor, cei cu bani nu câștigă neapărat”.

A vorbit de bine despre indivizi: „Simeone își compensează picioarele cu inteligență, va fi un antrenor grozav”, „Dați-i lui Calhanoglu timp să înțeleagă Italia și veți vedea”, „Douglas Costa e mai bun decât James”, „Nu-i cunoașteți pe Zabarnyi și Mikolenko, dar în doi ani vor fi titulari în orice echipă”, „Fernandinho e ca Pirlo”, „Diferența dintre Witsel și Pogba este vârsta”, „Mkhitaryan, cu capul, joacă cât vrea”.

La început, părea că exagerează, dar privind în urmă, avea aproape întotdeauna dreptate. Cum poate cineva obișnuit să vadă dincolo să nu fie păcălit de profeții?”, a scris jurnalistul italian Giulio Di Feo.

2003. Alături de Daniel Pancu la Beșiktaș. Foto - Imago.jpg
Galerie foto (14 imagini)

+14 Foto
Cotidianul spaniol AS: „A murit Mircea Lucescu, primul «dușman» al lui Guardiola”

Antrenorul naționalei României a murit la vârsta de 80 de ani în urma unui atac de cord. El a făcut mare echipa Șahtior Donețk, împingând-o chiar la limită pe Barcelona lui Pep Guardiola.

A intrat în istorie cu Șahtior în cei 12 ani petrecuți la club, câștigând 8 titluri de campioană, 7 cupe și o Cupă UEFA.

Momentul în care a intrat cu furia în conferința de presă a lui Guardiola după un meci cu Barcelona , ​​strigând „Rușine!” pentru că Barça nu returnase mingea care a dus la unul dintre golurile lor, a rămas întipărit în memorie.

În ciuda acelui incident, Pep și Mircea aveau să lege mai târziu o prietenie puternică, bazată pe respect reciproc”, au scris spaniolii.

Fanatik Turcia: „Legenda fotbalului românesc, Mircea Lucescu, a decedat în spitalul unde se afla în tratament de ceva vreme. În vârstă de 80 de ani, Lucescu a condus ultima dată echipa națională a României într-un meci câștigat de echipa națională a Turciei cu scorul de 1-0”.

Gazzetta din Grecia: „Fotbalul deplânge pierderea lui Mircea Lucescu… Marele antrenor român (tatăl lui Răzvan Lucescu) a luptat până la sfârșit , dar inima nu a mai suportat, iar marele tehnician a decedat la vârsta de 80 de ani, marți după-amiază, târziu, cufundând patria și sportul în ansamblu în tristețe.

Familia i-a fost alături, fiul său, Răzvan, plecând în România după meciul de duminică cu Panathinaikos, de pe Toumba”.

2016. Câștigă Supercupa Rusiei cu Zenit. Foto - Imago.jpg
Galerie foto (14 imagini)

+14 Foto
Citește și

„Despărțirea de o parte din propria identitate” Dinamo, mesaj impresionant la moartea lui Mircea Lucescu + alte cluburi care au scris despre marele jucător și antrenor
Superliga
21:06
Citește mai mult
Cătălin Tolontan A murit Mircea Lucescu, copilul care n-a vrut să mai sufere de foame 
Opinii
21:02
Citește mai mult
VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Efect imediat după anunțul lui Trump. Prețul petrolului, scădere istorică
Știrile zilei din sport
A murit Mircea Lucescu Fotbalul românesc, în doliu » Cel mai mare antrenor român din istorie s-a stins la 80 de ani
Nationala
07.04
Citește mai mult
Transfer surpriză la Dinamo Fiul unui fost fotbalist al „câinilor” ar putea ajunge în „Ștefan cel Mare”: „2-3 clase peste tatăl său”
Superliga
07.04
Citește mai mult
Ședință la FCSB Mihai Stoica a dat detalii de culise: „El e jucătorul care a avut azi un discurs impecabil! Am avut o surpriză”
Superliga
07.04
Citește mai mult
Real Madrid, învinsă pe Bernabeu Bayern și Arsenal,  victorii la limită în sferturile de finală din Liga Campionilor
Liga Campionilor
07.04
Citește mai mult
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
23:55
„Golul nu va putea fi umplut niciodată” Ianis Hagi despre Mircea Lucescu: „Cu inima grea scriu aceste rânduri…”
00:16
„Unul dintre adevărații creatori ai jocului” UEFA și FIFA, emoționant, după dispariția lui Mircea Lucescu
00:24
„Îmi aducea mâncare, mă proteja” Diego Simeone, amintiri cu Mircea Lucescu: „Mereu modest”
23:25
„Nu avea ce să caute la Istanbul” L-a avertizat pe Lucescu înainte de baraj: „I-am zis că nu arată bine, dar mi-a spus: «Lasă că trece, îmi revin eu»”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Latin Mannschaft

Metoda Spalletti

Când victima devine complicele huliganilor

Cine vrea să vadă imaginile cu Răzvan Lucescu?

Șumi la tenis. Spectacol!

Să vină Hagi, să vină Hagi la băieți!

Naționala „vegetală”

Mircea Lucescu: iubirea de fotbal și dincolo de viață

Cei care ne refuză

Loți joacă în echipă cu Viktor

Când aranjatul jambierelor bate meseria de fotbalist, merităm să stăm acasă!

Nu lui De Zerbi! Și gata discuția?

Pițurcă spune lucruri

De ce Rațiu nu va fi niciodată acolo

Disprețul

Cum să te califici dacă n-ai nici măcar un fotbalist care să strălucească cu adevărat?!

Suntem așa cum suntem, pa!

Nimic nou sub soare

Demisia, Mircea Sandu!

Ce mi-a plăcut și ce nu mi-a plăcut la Istanbul

Top stiri
Cărțile sunt făcute: Gică Hagi, noul selecționer! Comitetul Executiv al FRF validează mâine numirea „Regelui” , chiar dacă pe listă este și Edi Iordănescu
Nationala
07.04
Citește mai mult
Bătaie la Sf. Gheorghe Doi oficiali ai clubului Sepsi, implicați într-o altercație violentă, cu conotații politice: „Din cauza alegerilor din Ungaria”
Diverse
07.04
Citește mai mult
Femeia lovită de Keita a murit Ce se poate întâmpla acum cu fotbalistul de la Rapid
Superliga
07.04
Citește mai mult
FOTO | Nisipoasa și Salubrității, două străzi cu nume straniu predestinate, pline de gropi și de alte capcane pentru șoferi. Răspunsul Brigăzii Rutiere la sesizările unui bucureștean
B365
06.04
Citește mai mult
Echipe/Competiții

fcsb 37 CFR Cluj 20 dinamo bucuresti 23 rapid 27 Universitatea Craiova 18 petrolul ploiesti 1 Poli Iasi uta arad 1 farul constanta 3

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
08.04

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share