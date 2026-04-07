„Și-a dedicat viața fotbalului” Gică Popescu, mesaj sfâșietor după decesul lui Mircea Lucescu: „Până în ultimul minut”

Mircea Lucescu a murit astăzi la Spitalul Universitar de Urgență București, unde se afla internat încă de pe 29 martie.

El a suferit de o formă rară de leucemie, descoperită târziu, abia în decembrie 2025

Gică Popescu (58 de ani) a reacționat după decesul fostului său antrenor.

„Baciul” a postat pe rețelele de socializare un mesaj emoționant și un videoclip în care se se salută și se îmbrățișează cu Lucescu.

Gică Popescu: „A iubit atât de mult fotbalul, încât i-a dedicat viața până în ultimul minut”

„A iubit atât de mult fotbalul, încât i-a dedicat viața până în ultimul minut.

O pierdere uriașă pentru tot sportul românesc, pentru noi, cei care am avut șansa să-i fim jucători, dar și pentru generațiile întregi de suporteri care s-au bucurat de performanțele unei cariere unice în istorie.

Rămas bun, Nea Mircea”, se arată în mesajul postat de Gică Popescu.

Fostul căpitan al Barcelonei a evoluat pentru Galatasaray în perioada 1997-2001.

În ultimul sezon petrecut la gruparea Cim Bom, Popescu l-a avut pe antrenor chiar pe Mircea Lucescu.

Cu „Il Luce” pe bancă și fostul mare internațional român în teren, Galatasaray reușea să cucerească Supercupa Europei în anul 2000, după o finală cu Real Madrid, 2-1, în urma unui gol de aur marcat de Mario Jardel.

