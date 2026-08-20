Fosta mare tenismenă Simona Halep (34 de ani) a transmis un mesaj pe rețelele de socializare cu referire la Nick Kyrgios (31 de ani, #919 ATP), care a fost suspendat provizoriu din tenis după ce a fost depistat pozitiv la cocaină.

Postarea sportivei a atras atenția presei internaționale, care a asociat mesajul cu conflictul dintre româncă și australian din urmă cu câțiva ani. Atunci, Kyrgios a criticat-o dur pe Halep, după ce aceasta a fost suspendată pentru dopaj.

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Agenția Internațională de Integritate a Tenisului (ITIA) a anunțat, miercuri, că australianul a fost testat pozitiv la un control antidoping efectuat pe 22 iunie.

Testul a ieșit pozitiv la benzoilecgonină, un metabolit al cocainei. Fostul #13 ATP poate face apel.

Presa internațională a relatat despre mesajul lui Halep

După decizia în privința lui Kyrgios, Simona Halep a postat pe Instagram un mesaj cu subînțeles, în care nu l-a numit pe jucător.

„Nu lovi niciodată un om când este deja la pământ. Viața are un mod ciudat de a schimba rolurile. Și un mod și mai ciudat de a scoate la iveală diferența dintre un accident și o alegere”, a scris fosta tenismenă.

Presa internațională consideră că mesajul lui Halep este o replică la adresa lui Kyrgios, care a transmis o serie de masaje dure după ce românca a fost suspendată pentru dopaj.

„Nick Kyrgios a fost ridiculizat cu brutalitate de Simona Halep în urma rezultatului pozitiv la testul de cocaină al starului de tenis, după ce australianul a criticat-o fără milă pe fosta nr. 1 mondial după suspendarea acesteia pentru dopaj”, a scris Daily Mail.

„Simona Halep, una dintre victimele lui Kyrgios, pune în evidență ipocrizia lui Nick în ceea ce privește dopajul.

Simona Halep, fosta numărul unu mondial, nu a ezitat să-și folosească conturile de pe rețelele sociale pentru a-l critica dur pe Kyrgios și a scoate în evidență ipocrizia vedetei căzute în dizgrație”, a scris și Marca.

„Simona Halep îi răspunde lui Nick Kyrgios. Nick Kyrgios a avut cuvinte foarte dure la adresa Simonei Halep atunci când aceasta a fost suspendată pentru dopaj. Trei ani mai târziu, jucătoarea română i-a dat o lecție pe măsură”, a scris publicația belgiană 7sur7.be.

„Halep a păstrat această replică pentru momentul potrivit: mesajul româncei către Kyrgios după ce australianul a fost depistat pozitiv la cocaină”, a postat Eurosport Spania pe X.

Halep se la tenía guardada: el mensaje de la rumana a Kyrgios después de que el australiano haya dado positivo por cocaínahttps://t.co/97NI85Lm4w — Eurosport.es (@Eurosport_ES) August 20, 2026

„Simona Halep nu a uitat reacția lui Nick Kyrgios la suspendarea ei pentru dopaj din 2023 😶”, a scris și Deutsche Welle Sports.

Simona Halep hasn't forgotten Nick Kyrgios' reaction to her 2023 anti-doping ban 😶 pic.twitter.com/OxUc0W1Ale — DW Sports (@dw_sports) August 20, 2026

„Halep nu a uitat și îi răspunde lui Kyrgios. După ce a fost depistată pozitiv cu Roxadustat, un medicament pentru anemie, în 2022, Halep și-a proclamat cu fermitate nevinovăția, afirmând că nu ar lua niciodată, în cunoștință de cauză, o substanță interzisă. Această afirmație s-a dovedit ulterior a fi adevărată.

În timp ce mulți observatori au susținut-o pe Halep la momentul respectiv, Kyrgios a batjocorit-o. Patru ani mai târziu, rolurile s-au inversat. Și, deși Halep nu l-a menționat pe Kyrgios pe nume, ultimul ei mesaj postat pe rețelele sociale pare să fie clar îndreptat către el”, a scris și tennisworldfr.com.

„Lumea tenisului s-a întors rapid împotriva lui Nick Kyrgios după dezvăluirea privind consumul de cocaină, iar fostul număr 1 mondial conduce atacul.

Kyrgios s-a trezit în vizorul Simonei Halep. Australianul a criticat-o pe Halep după ce românca a picat un test antidoping, iar ea nu a ezitat să-i transmită un mesaj dur după ce el a picat la rândul său testul”, se arată în articolul publicat de New York Post.

„Halep are un mesaj dur pentru Kyrgios”, a scris site-ul specializat pe tenis puntodebreak.com.

Ce a declarat Nick Kyrgios după suspendarea Simonei Halep

În septembrie 2023, după ce Serena Williams și Eugenie Bouchard au transmis câteva mesaje dure la adresa româncei, Kyrgios a criticat-o și el pe Halep.

Acesta a observat o postare a Mariei Sakkari (acum #32 WTA), în care ea declarase: „Ce pot spune este că modul în care tratează orice situație referitoare la sportivi este pur și simplu înfricoșător. O să ajungem în punctul în care nu vom mai lua nici măcar electroliți”.

Nick Kyrgios nu s-a putut abține și a scris în secțiunea de comentarii: „Ehhh, nu chiar. Eu duc bătălii de 5 seturi cu banane și coca-cola, iar rezultatele mele vorbesc de la sine.

Poate jucătorii ar trebui ca pur și simplu să nu mai ia rahaturi dubioase. Să se uite în oglindă la finalul zilei și să-și spună: «Da, am făcut totul corect». Nu e dificil”, a scris australianul pe rețeaua X.

Un internaut l-a întrebat pe Kyrgios ce mari performanțe a reușit în carieră, iar acesta a avut o replică ironică: „Îmi imaginez că aș fi câștigat vreo 5 turnee de Grand Slam dacă aș fi luat substanțe din cauza cărora să fiu suspendat 4 ani”.

Ulterior, în august 2024, Nick Kyrgios a dat-o drept exemplu pe Simona Halep atunci când Jannik Sinner a fost depistat pozitiv la clostebol, după ce un membru al echipei sale a aplicat un spray fără prescripţie medicală pentru a trata o rană uşoară.

Italianul a scăpat însă de suspendare, după explicațiile date, lucru care l-a nemulțumit atunci pe Kyrgios.

„Cred că susțin cu argumente fiecare cuvânt. Tot ceea ce spun pe rețelele sociale trebuie să susțin. I-am văzut pe mulți dintre prietenii mei cum au trecut prin cazuri de dopaj și au fost suspendați.

Am văzut cazuri cu jucători precum Simona Halep și alții și se pare că de fiecare dată când apare un nou caz există întotdeauna un proces diferit pentru diferiți jucători. Nu este nimic personal împotriva lui Sinner. Știu cât de important este.

Este unul dintre cei mai mari jucători de tenis pe care îi avem acum în circuit… și știu cât de important va fi el în următorii 15 ani. Nu neg nimic din toate acestea. Nu am nimic personal împotriva lui.

Dar dacă te uiți la Jenson Brooksby… jucător căruia i s-a luat un an de carieră… Nu cred că este corect și egal pentru restul circuitului sportiv”, a spus Kyrgios la acel moment, pentru ESPN.

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