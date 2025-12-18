„Extrem de dureroasă” O organizație pentru protecția animalelor a reacționat după procedura la care Simone Biles și-a supus câinele +5 foto
Simone Biles și noul ei cățeluș. Foto: Instagram, @regalempiredobermans
„Extrem de dureroasă" O organizație pentru protecția animalelor a reacționat după procedura la care Simone Biles și-a supus câinele

Ionuț Cojocaru
Publicat: 18.12.2025, ora 17:05
Actualizat: 18.12.2025, ora 17:05
  • Simone Biles (28 de ani), medaliată olimpică din SUA, și soțul ei, fotbalistul american Jonathan Owens (30 de ani), au fost criticați de o organizație pentru protecția animalelor pentru ceea ce au făcut după ce au adoptat un cățeluș.
  • Organizația a semnalat că patrupedul ar fi fost supus unei proceduri de tăiere a urechilor, considerată „extrem de dureroasă”.

Cuplul și-a mărit familia săptămâna aceasta și a achiziționat un doberman de la un crescător care a furnizat animale și altor celebrități.

O organizație pentru protecția animalelor a reacționat după ce Simone Biles și-ar fi supus câinele la o procedură dureroasă

Într-o imagine postată pe rețelele sociale, câinele părea să fi suferit o intervenție estetică la urechi, ceea ce a stârnit reacții puternice din partea iubitorilor de animale.

Organizația non-profit PETA a transmis o scrisoare oficială cuplului.

Am fost șocați când am văzut că ați cumpărat un câine de la un crescător și, judecând după comentariile online, nu eram singurii.

Apoi ați făcut un pas mai departe și i-ați tăiat urechile cățelușului? Tăierea urechilor este extrem de dureroasă și îi desfigurează permanent fără alt motiv decât aspectul estetic.

Procedura este interzisă în numeroase țări europene și mulți veterinari refuză să o efectueze.

Câinii ne iubesc exact așa cum suntem, cel mai puțin pe care îl putem face este să le întoarcem favoarea și să nu-i supunem niciodată unor operații mutilante precum cea prin care a trecut cățelușul vostru.

Atâta timp cât oamenii continuă să cumpere câini, în timp ce atât de mulți de la adăposturi așteaptă un cămin iubitor, vom fi mereu în criză.

Sperăm ca data viitoare să fiți mai buni și să adoptați unul dintre milioanele de animale care visează la o viață mai bună. Vă mulțumim. Cu sinceritate, Kasey Bendoni (PETA)”, le-a transmis organizația PETA, conform dailymail.co.uk.

Simone Biles și cățeii săi. Foto: Instagram @regalempiredobermans
Simone Biles și cățeii săi. Foto: Instagram @regalempiredobermans

Simone Biles și cățeii săi. Foto: Instagram @thebilesfrenchies Simone Biles și cățeii săi. Foto: Instagram @thebilesfrenchies Simone Biles și cățeii săi. Foto: Instagram @thebilesfrenchies Simone Biles și cățeii săi. Foto: Instagram @regalempiredobermans Simone Biles și cățeii săi. Foto: Instagram @regalempiredobermans
Crescătorul dobermanului a răspuns simplu, atunci când a fost întrebat de o persoană pe rețelele de socializare despre motivul intervenției: „Pentru că pot. Următoarea întrebare”.

Scrisoarea PETA subliniază și problema adopțiilor: „Pentru fiecare câine cumpărat, un câine dintr-un adăpost pierde șansa la un cămin. Există numeroase adăposturi care ar fi putut colabora cu voi pentru a adopta un doberman”.

4 câini
au acum Simone Biles și Jonathan Owens: buldogii francezi Lilo și Rambo, bulldogul englez Zeus și dobermanul adoptat recent

PETA: „Simone Biles putea să câștige aurul, dar a arătat lumii că nu îi pasă de câini”

PETA a făcut și o postare pe rețelele de socializare, care a strâns peste 3.500 de like-uri, cu textul:

„Simone Biles putea să câștige aurul adoptând un câine, în schimb, a alimentat criza animalelor fără adăpost cumpărând un câine de la un crescător. Apoi, i s-au tăiat urechile câinelui.

Să cumperi un cățeluș de la un crescător lacom și să-i tai urechile este o practică pe care nimeni nu ar trebui să o aplaude.

Această acțiune arată lumii că nu-ți pasă de câinii din adăposturi și nici de câinele pe care tocmai l-ai luat”.

SUA gimnastica simone biles jonathan owens
„Vreau să fac o plângere la UEFA!” Emil Grădinescu, furios după AEK - U Craiova: „Nu e în regulă!” » Ce l-a nemulțumit pe comentatorul TV
Conference League
13:18
„Vreau să fac o plângere la UEFA!” Emil Grădinescu, furios după AEK - U Craiova: „Nu e în regulă!” » Ce l-a nemulțumit pe comentatorul TV
Citește mai mult
„Vreau să fac o plângere la UEFA!” Emil Grădinescu, furios după AEK - U Craiova: „Nu e în regulă!” » Ce l-a nemulțumit pe comentatorul TV
Blestemul „2-0” Eliminarea șocantă a Craiovei din Conference intră pe lista marilor coșmaruri europene ale echipelor românești
Conference League
09:52
Blestemul „2-0” Eliminarea șocantă a Craiovei din Conference intră pe lista marilor coșmaruri europene ale echipelor românești
Citește mai mult
Blestemul „2-0” Eliminarea șocantă a Craiovei din Conference intră pe lista marilor coșmaruri europene ale echipelor românești
Hațegan, la un pas de CM 2026 Arbitrul român a fost inclus de FIFA pe o listă importantă » Pe ea apare și o arbitră din România
Campionatul Mondial
11:42
Hațegan, la un pas de CM 2026 Arbitrul român a fost inclus de FIFA pe o listă importantă » Pe ea apare și o arbitră din România
Citește mai mult
Hațegan, la un pas de CM 2026 Arbitrul român a fost inclus de FIFA pe o listă importantă » Pe ea apare și o arbitră din România
CFR Cluj, probleme cu licența Iuliu Mureșan: „Există pericolul insolvenței! De-asta am fost chemat la echipă” » Cum ar putea ajuta Louis Munteanu
Superliga
11:00
CFR Cluj, probleme cu licența Iuliu Mureșan: „Există pericolul insolvenței! De-asta am fost chemat la echipă” » Cum ar putea ajuta Louis Munteanu
Citește mai mult
CFR Cluj, probleme cu licența Iuliu Mureșan: „Există pericolul insolvenței! De-asta am fost chemat la echipă” » Cum ar putea ajuta Louis Munteanu

