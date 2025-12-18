Primul nume pentru șefia ANS După demisia lui Bogdan Matei de azi, un fost viceprimar e în cărți pentru a-i lua locul
Primul nume pentru șefia ANS După demisia lui Bogdan Matei de azi, un fost viceprimar e în cărți pentru a-i lua locul

alt-text Dan Udrea
alt-text Publicat: 18.12.2025, ora 15:53
alt-text Actualizat: 18.12.2025, ora 17:06
  • Agenția Națională pentru Sport va avea un alt președinte, pentru al 4-lea început de an consecutiv, după Novak (2023), Lipă (2024) și Matei (2025).
  • Deși șefia ANS a fost deținută în ultimii 2 ani și jumătate de către PSD, surse politice susțin că un membru PNL, fost viceprimar într-un oraș de Provincie, e acum favorit să preia funcția.

Sportul din România a aflat astăzi că i se va schimba din nou omul din fruntea structurii de conducere.

Primul nume pentru șefia ANS: Cosmin Tabără, fost viceprimar al Timișoarei

Bogdan Matei a anunțat că demisionează de la Agenția Națională pentru Sport. El va mai rămâne în fruntea ANS doar până la finalul lui 2025, după care coaliția de Guvernare va trebui să instaleze un nou președinte.

114 milioane de euro
a fost proiecția bugetară pentru Agenția Națională pentru Sport pe anul 2025, din care COSR a avut alocată suma de 13,3 milioane euro

Conform unor surse politice, unul dintre numele care e deja luat în calcul pentru a conduce sportul românesc e cel al lui Cosmin Tabără. Acesta e vicepreședintele ANS, funcție cu rang de subsecretar de stat, în care a fost numit în aprilie 2025. Pentru acest rol, primit în primăvară, a fost propus de PNL Timiș.

Dacă el va fi ales pentru a-l înlocui pe Matei, atunci s-ar produce o rocadă la nivel de funcții între PSD și PNL, partide care alături de UDMR și USR formează actuala coaliție de la Palatul Victoria.

Partidul Social Democrat a fost cel care a deținut șefia ANS în ultimii 2 ani și jumătate.

Cine au fost șefii MTS / ANS în ultimii 5 ani

Perioada Ministru Partidul din care a făcut parte
Decembrie 2020 - Iunie 2023 Eduard NovakUDMR
Iunie 2023 - Decembrie 2024 Elisabeta LipăPSD
Ianuarie 2025 - Decembrie 2025 Bogdan MateiPSD

Ultimul membru PNL care a condus Ministerul Sportului din România a fost Ionuț Stroe, în perioada noiembrie 2019 - decembrie 2020.

Cine e Cosmin Tabără

În vârstă 49 de ani, Cosmin Tabără a fost președintele PNL Timișoara între 2021 și 2024. El e căsătorit cu fosta mare gimnastă Simona Amânar și a fost viceprimar între 2020 și 2024 la Timișoara, după care trecut în postura de consilier local.

Cât timp a fost viceprimar, el a avut printre responsabilități gestionarea infrastructurii sportive din oraș.

Tabără a absolvit Facultatea de Drept din Oradea, iar doctoratul l-a realizat la Universitatea de Vest Timișoara, pe Drept Civil și Drept Comunitar.

Topul celor mai longevivi șefi ai Ministerului Sportului după 1989

  1. Alexandru Mironov - 3 ani și 4 luni (august 1993 - decembrie 1996)
  2. Crin Antonescu - 3 ani și o lună (decembrie 1997 - ianuarie 2001)
  3. Eduard Novak - 2 ani și jumătate (decembrie 2020 - iunie 2023)
  4. Georgiu Gingăraș - 2 ani și 5 luni (ianuarie 2001 - iunie 2003)
  5. Doina Melinte - 2 ani și două luni (martie 2010 - mai 2012)
  6. Octavian Bellu - 2 ani și o lună (decembrie 2006 - ianuarie 2009)

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

ANS agentia nationala pentru sport bogdan matei Cosmin Tabără
