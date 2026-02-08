L-a impresionat pe Charalambous Antrenorul celor de la FCSB nu are niciun dubiu:: „E cel mai bun din România”

OȚELUL - FCSB 1-4. Elias Charalambous (45 de ani), antrenorul campioanei, a vorbit despre victoria echipei sale și l-a elogiat pe Daniel Bîrligea (25 de ani).

Doar rezervă în meciul cu FC Botoșani (2-1) din etapa trecută, Daniel Bîrligea a fost titularizat de Charalambous la Galați, iar atacantul i-a răsplătit încrederea antrenorului său cu o „dublă”.

Fostul jucător al celor de la CFR Cluj a scos și eliminarea lui Zivulic, din minutul 54, ceea ce le-a făcut viața mult mai ușoară roș-albaștrilor.

OȚELUL - FCSB 1-4 . Elias Charalambous: „Bîrligea e cel mai bun atacant din România”

Întrebat despre evoluția lui Bîrligea, antrenorul cipriot al celor de la FCSB a avut numai cuvinte de laudă la adresa elevului său.

„Bîrligea nu trebuie să demonstreze nimic nimănui. Este de departe cel mai bun atacant din România!” , a declarat Charalambous la Digi Sport.

Elias Charalambous: „Mai avem de muncit”

Charalambous a fost chestionat și cu privire la situația din campionat, dar și despre „dubla” cu Universitatea Craiova.

„Nu suntem încă în play-off, mai avem de muncit. Craiova este o echipă bună, dar cei mai importanți suntem noi.

Trebuie să ne facem treaba, indiferent împotriva cui jucăm. Pe asta mă concentrez mai mult, pe jocul nostru”, a concluzionat Charalambous.

Grație victoriei de la Galați, campioana României a urcat pe locul 8, cu 40 de puncte și s-a apropiat la două lungimi de ultima poziție de play-off, ocupată de U Cluj.

VIDEO. Golul marcat de Florin Tănase în Oțelul - FCSB 1-4

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport