Agresivitatea, pedepsită! FOTO. Argentina, în inferioritate în finala Mondialului. Faultul pentru care Fernandez a fost eliminat în minutul 90+3 +10 foto
Enzo Fernandez, eliminat de Vincic! Foto: Imago
Campionatul Mondial

Agresivitatea, pedepsită! FOTO. Argentina, în inferioritate în finala Mondialului. Faultul pentru care Fernandez a fost eliminat în minutul 90+3

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 20.07.2026, ora 00:29
alt-text Actualizat: 20.07.2026, ora 00:33
  • SPANIA - ARGENTINA. Echipa lui Leo Messi a rămas în 10 la sfârșitul timpului regulamentar al finalei CM 2026.
  • Enzo Fernandez, trimis la cabine după două cartonașe galbene în 11 minute.
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Agresivitatea nu i-a mai ajutat pe argentinieni și în finala Campionatului Mondial.

După ce șapte meciuri au profitat de această strategie, cu joc dur, de multe ori peste limita regulamentului, care au speriat adversarii, în ultimul act, sud-americanii au fost pedepsiți.

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Paredes, cel care a pornit seria agresivă în finala CM

Imediat după pauză, selecționerul Lionel Scaloni l-a chemat de pe bancă pe Paredes, care a început seria atacurilor agresive.

„Închizătorul” a luat cartonaș galben, dar albiceleștii au continuat în același stil.

Spre finalul timpului regulamentar, au rămas în inferioritate într-un meci în care erau oricum copleșiți în joc.

Fernandez, eliminat. Două cartonașe în 11 minute

În minutul 82, Enzo Fernandez a fost și el avertizat, mai mult pentru proteste decât pentru fault.

Nu s-a oprit, iar campioana lumii din 2022 nu a putut încheia finala de la New York 11 contra 11.

În minutul 90+3, același Fernandez l-a atacat brutal pe Cubarsi într-o zonă deloc periculoasă, la mijlocul terenului.

FOTO. Faultul pentru care Fernandez a văzut „roșu”

Enzo Fernandez este eliminat după ce vede al doilea galben pentru un fault dur asupra lui Cubarsi. Foto - captură Antena 1 (8).jpg
Enzo Fernandez este eliminat după ce vede al doilea galben pentru un fault dur asupra lui Cubarsi. Foto - captură Antena 1 (8).jpg

Galerie foto (10 imagini)

Enzo Fernandez este eliminat după ce vede al doilea galben pentru un fault dur asupra lui Cubarsi. Foto - captură Antena 1 (1).jpg Enzo Fernandez este eliminat după ce vede al doilea galben pentru un fault dur asupra lui Cubarsi. Foto - captură Antena 1 (2).jpg Enzo Fernandez este eliminat după ce vede al doilea galben pentru un fault dur asupra lui Cubarsi. Foto - captură Antena 1 (3).jpg Enzo Fernandez este eliminat după ce vede al doilea galben pentru un fault dur asupra lui Cubarsi. Foto - captură Antena 1 (4).jpg Enzo Fernandez este eliminat după ce vede al doilea galben pentru un fault dur asupra lui Cubarsi. Foto - captură Antena 1 (5).jpg
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Arbitrul sloven Slavko Vincic nu putea ignora un asemenea tackling. Al doilea „galben” și eliminare. Trimis la cabine.

Și Argentina a jucat prelungirile în inferioritate.

FOTO. Spania - Argentina în finala CM 2026

Spania - Argentina, finala CM 2026. Foto - Imago (3).jpg
Spania - Argentina, finala CM 2026. Foto - Imago (3).jpg

Galerie foto (11 imagini)

Spania - Argentina, finala CM 2026. Foto - Imago (1).jpg Spania - Argentina, finala CM 2026. Foto - Imago (2).jpg Spania - Argentina, finala CM 2026. Foto - Imago (3).jpg Spania - Argentina, finala CM 2026. Foto - Imago (4).jpg Spania - Argentina, finala CM 2026. Foto - Imago (5).jpg
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