S-a retras după finala CM 2026 Renunță la fotbal la o săptămână după ce a bifat cel mai mare meci al carierei +15 foto
Campionatul Mondial

S-a retras după finala CM 2026 Renunță la fotbal la o săptămână după ce a bifat cel mai mare meci al carierei

alt-text Publicat: 27.07.2026, ora 10:36
alt-text Actualizat: 27.07.2026, ora 10:36
  • Slavko Vincic (46 de ani) a ales să se retragă după ce a arbitrat finala Campionatului Mondia din 2026 dintre Spania și Argentina, 1-0 după prelungiri.
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Vincic nu s-a răzgândit și, la doar o săptămână după meciul carierei, a anunțat că renunță la fotbal.

Anunțul a fost făcut de Federația Slovenă de Fotbal prin intermediul unui comunicat:

„La o săptămână după finala Campionatului Mondial din SUA, Slavko Vincic și-a încheiat cariera istorică în arbitraj la vârful lumii. Cel mai mare arbitru sloven a condus marea finală dintre Spania și Argentina, confirmând că este unul dintre cei mai mari arbitri din istorie”.

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A plâns când a aflat că va conduce finala CM 2026

FIFA a anunțat delegarea prin intermediul unui videoclip filmat în fața arbitrilor rămași la turneul final.

Momentul în care Slavko Vincic a aflat că va arbitra finala Campionatului Mondial din 2026. Foto: Captură „X”, @FIFAcom
Momentul în care Slavko Vincic a aflat că va arbitra finala Campionatului Mondial din 2026. Foto: Captură „X”, @FIFAcom

Galerie foto (15 imagini)

Momentul în care Slavko Vincic a aflat că va arbitra finala Campionatului Mondial din 2026. Foto: Captură „X”, @FIFAcom Momentul în care Slavko Vincic a aflat că va arbitra finala Campionatului Mondial din 2026. Foto: Captură „X”, @FIFAcom Momentul în care Slavko Vincic a aflat că va arbitra finala Campionatului Mondial din 2026. Foto: Captură „X”, @FIFAcom Momentul în care Slavko Vincic a aflat că va arbitra finala Campionatului Mondial din 2026. Foto: Captură „X”, @FIFAcom Momentul în care Slavko Vincic a aflat că va arbitra finala Campionatului Mondial din 2026. Foto: Captură „X”, @FIFAcom
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După rostirea numelui său, „centralul” sloven a fost aplaudat de colegi. Vizibil emoționat, Vinčić s-a îmbrățișat cu cei aflați în jurul său.

„În primul rând, a fost un șoc. Apoi, bucurie. Tremuram. Este o onoare incredibilă să primești finala Cupei Mondiale FIFA.

Este ceva la care un arbitru poate doar să viseze atunci când este tânăr și se află la început de drum. Sunt foarte mândru de mine și de echipa mea.

Este foarte greu să exprim totul în cuvinte, dar sunt foarte mândru că îmi reprezint țara, Slovenia, la cel mai mare eveniment sportiv din lume. Sunt foarte mândru. Echipa mea este foarte mândră și vom face tot ce putem”, spunea Vincic imediat după delegare, conform inside.fifa.com.

Vincic, în vârful carierei în ultimii 4 ani

Finala Cupei Mondiale reprezintă cel mai important meci din cariera arbitrului sloven, care era pe lista FIFA din 2010.

Vinčić a fost promovat în categoria Elite, dedicată celor mai valoroși arbitri din lume, în același timp cu românul Istvan Kovacs, în decembrie 2019.

Slovenul a condus două finale majore la nivelul cluburilor. În 2022, a arbitrat Eintracht Frankfurt – Rangers, din Europa League.

Partida s-a încheiat la egalitate, 1-1, iar formația germană a câștigat trofeul la loviturile de departajare.

Doi ani mai târziu, slovenul s-a aflat la centru la finala Ligii Campionilor dintre Borussia Dortmund și Real Madrid, câștigată de formația spaniolă cu 2-0, pe Wembley.

Scandal cu implicații în trafic de droguri și prostituție

În 2020, Vincic era reținut după o petrecere cu implicații în trafic de droguri și prostituție.

Întâmplarea a avut loc în orașul Bijeljina din Bosnia, iar arbitrul sloven a fost reținut ca martor la acel moment, într-o acțiune în care Poliția a arestat 9 femei și 26 de bărbați.

Atunci, autoritățile au confiscat 4 pachete de cocaină, 10 pistoale, 3 veste de protecție și peste 11.400 de dolari de la petrecerea respectivă, informează nypost.com.

Audiat doar în calitate de martor, Vincic nu a fost acuzat de implicare în acea operațiune, iar apoi a fost eliberat.

„M-am trezit la acea fermă din întâmplare. Am propria mea companie și mă aflam în Bosnia pentru o întâlnire de afaceri.

Am acceptat o invitație la prânz, ceea ce s-a dovedit a fi cea mai mare greșeală a mea. Regret acest lucru. Stăteam la masă cu colegii mei, când, dintr-o dată, a venit Poliția și s-a întâmplat ce s-a întâmplat.

Nu am nicio legătură cu grupul care a fost arestat și reținut, și nici partenerii mei de afaceri.

Da, ne-au dus într-adevăr la Poliție, ne-au interogat în calitate de martori, iar când s-a dovedit că nici măcar nu-i cunoșteam, am putut să plecăm”, a explicat apoi Vincic, pentru publicația slovenă Vecer.

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