Se dă în spectacol pe bani mulți! FOTO: Snoop Dogg a oferit imaginile zilei, la Jocurile Olimpice de Iarnă 2026

Snoop Dogg, celebrul rapper american numit antrenor onorific al echipei SUA la Jocurile Olimpice de Iarnă 2026, s-a dat cu sania și a postat imaginile pe social media.

„Coach Snoop” a fost și unul dintre cei care au purtat flacăra olimpică.

Americanul se dă în spectacol pe bani mulți în Italia. Detalii, în rândurile de mai jos.

Imaginile cu Snoop Dogg dânduse cu sania s-au viralizat rapid.

Snoop Dogg a oferit imaginile zilei

Deși, la început, pare să controleze situația, rapperul s-a rotit nefiresc, încercând să se țină cu toate forțele de sanie. N-a reușit și s-a prăbușit pe spate!

„Ce părere aveți? Cum m-am descurcat?”, a scris Snoop Dogg când a distribuit videoclipul pe rețeaua X.

Snoop Dogg a fost prezentat ca antrenor onorific al echipei SUA în decembrie.

Atunci, Comitetul Olimpic și Paralimpic al Statelor Unite a anunțat că rapperul va avea un „rol voluntar de celebrare și susținere a sportivilor americani în afara competițiilor”.

Snoop Dogg se dă în spectacol pe bani mulți

Pe lângă asta, el continuă să lucreze ca comentator pentru rețeaua de televiziune NBC, pentru care a comentat și la Jocurile Olimpice de vară din 2024, de la Paris.

După isprava de la săniuș, cântărețul a mers pe Stadionul Olimpic de Curling din Cortina pentru a urmări echipa SUA în acțiune.

Aventura lui nu s-a oprit aici. Snoop a încercat și curlingul, aruncând pietre pe gheață alături de vedetele echipei SUA Daniel Casper și Tabitha Peterson Lovick.

Echipa de curling i-a oferit un tricou pe care scria „Coach Snoop”, după victoria cu 3-0 asupra Canadei, care le-a adus rivalilor prima înfrângere a Jocurilor.

Sportivii echipei SUA sunt adevăratele vedete. Eu sunt aici doar pentru a-i încuraja, a-i motiva și poate a le împărtăși puțin din înțelepciunea mea de pe margine. Această echipă reprezintă tot ce este mai bun în sport: talent, inimă și ambiție. Dacă pot aduce un pic mai multă dragoste și motivație, pentru mine este o victorie Snoop Dogg

Conform Daily Mail, Snoop Dogg ar fi primit aproximativ 450.000 de euro pe zi pentru rolul său la NBC la Jocurile din 2024.

Un angajat al NBC a dezvăluit, pentru publicația germană Bild că Snoop ar fi câștigat până la 13.570 000 de euro pe durata Jocurilor Olimpice din 2024, cu un bonus pentru audiența TV inclus în contractul său.

Astfel, e de așteptat ca suma primită pentru actuala ediție să fie una și mai mare!

