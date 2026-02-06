Se dă în spectacol pe bani mulți! FOTO:   Snoop Dogg a oferit imaginile zilei, la Jocurile Olimpice de Iarnă 2026 +18 foto
Jocurile Olimpice

Se dă în spectacol pe bani mulți! FOTO: Snoop Dogg a oferit imaginile zilei, la Jocurile Olimpice de Iarnă 2026

alt-text Publicat: 06.02.2026, ora 19:15
alt-text Actualizat: 07.02.2026, ora 09:26
  • Snoop Dogg, celebrul rapper american numit antrenor onorific al echipei SUA la Jocurile Olimpice de Iarnă 2026, s-a dat cu sania și a postat imaginile pe social media.
  • „Coach Snoop” a fost și unul dintre cei care au purtat flacăra olimpică.
  • Americanul se dă în spectacol pe bani mulți în Italia. Detalii, în rândurile de mai jos.

Imaginile cu Snoop Dogg dânduse cu sania s-au viralizat rapid.

FCSB mai vinde un jucător Campioana poate încasa dublul investiției! Jucătorul a acceptat deja transferul
Citește și
FCSB mai vinde un jucător Campioana poate încasa dublul investiției! Jucătorul a acceptat deja transferul
Citește mai mult
FCSB mai vinde un jucător Campioana poate încasa dublul investiției! Jucătorul a acceptat deja transferul

Snoop Dogg a oferit imaginile zilei

Deși, la început, pare să controleze situația, rapperul s-a rotit nefiresc, încercând să se țină cu toate forțele de sanie. N-a reușit și s-a prăbușit pe spate!

Snoop Dogg s-a dat cu sania (foto: X)
Snoop Dogg s-a dat cu sania (foto: X)

Galerie foto (18 imagini)

Snoop Dogg s-a dat cu sania (foto: X) Snoop Dogg s-a dat cu sania (foto: X) Snoop Dogg s-a dat cu sania (foto: X) Snoop Dogg s-a dat cu sania (foto: X) Snoop Dogg s-a dat cu sania (foto: X)
+18 Foto
labels.photo-gallery

„Ce părere aveți? Cum m-am descurcat?”, a scris Snoop Dogg când a distribuit videoclipul pe rețeaua X.

Snoop Dogg a fost prezentat ca antrenor onorific al echipei SUA în decembrie.

Atunci, Comitetul Olimpic și Paralimpic al Statelor Unite a anunțat că rapperul va avea un „rol voluntar de celebrare și susținere a sportivilor americani în afara competițiilor”.

Snoop Dogg se dă în spectacol pe bani mulți

Pe lângă asta, el continuă să lucreze ca comentator pentru rețeaua de televiziune NBC, pentru care a comentat și la Jocurile Olimpice de vară din 2024, de la Paris.

După isprava de la săniuș, cântărețul a mers pe Stadionul Olimpic de Curling din Cortina pentru a urmări echipa SUA în acțiune.

Aventura lui nu s-a oprit aici. Snoop a încercat și curlingul, aruncând pietre pe gheață alături de vedetele echipei SUA Daniel Casper și Tabitha Peterson Lovick.

Echipa de curling i-a oferit un tricou pe care scria „Coach Snoop”, după victoria cu 3-0 asupra Canadei, care le-a adus rivalilor prima înfrângere a Jocurilor.

Sportivii echipei SUA sunt adevăratele vedete. Eu sunt aici doar pentru a-i încuraja, a-i motiva și poate a le împărtăși puțin din înțelepciunea mea de pe margine. Această echipă reprezintă tot ce este mai bun în sport: talent, inimă și ambiție. Dacă pot aduce un pic mai multă dragoste și motivație, pentru mine este o victorie Snoop Dogg

Conform Daily Mail, Snoop Dogg ar fi primit aproximativ 450.000 de euro pe zi pentru rolul său la NBC la Jocurile din 2024.

Un angajat al NBC a dezvăluit, pentru publicația germană Bild că Snoop ar fi câștigat până la 13.570 000 de euro pe durata Jocurilor Olimpice din 2024, cu un bonus pentru audiența TV inclus în contractul său.

Astfel, e de așteptat ca suma primită pentru actuala ediție să fie una și mai mare!

Citește și

Dinamo sau Rapid? Cine atrage mai mult: dispută fantastică între cele două rivale în audiența TV
Superliga
17:37
Dinamo sau Rapid? Cine atrage mai mult: dispută fantastică între cele două rivale în audiența TV
Citește mai mult
Dinamo sau Rapid? Cine atrage mai mult: dispută fantastică între cele două rivale în audiența TV
Român cooptat de Thibaut Courtouis Luca Viișoreanu va concura pentru echipa de curse a portarului lui Real Madrid
Auto
15:32
Român cooptat de Thibaut Courtouis Luca Viișoreanu va concura pentru echipa de curse a portarului lui Real Madrid
Citește mai mult
Român cooptat de Thibaut Courtouis Luca Viișoreanu va concura pentru echipa de curse a portarului lui Real Madrid

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Dosarele lui Robert Negoiță. DNA a fost sesizat acum trei ani privind un caz în oglindă cu cel din prezent: un drum făcut de Primărie pe terenul familiei primarului suspendat / Ce s-a întâmplat în acel caz
Dosarele lui Robert Negoiță. DNA a fost sesizat acum trei ani privind un caz în oglindă cu cel din prezent: un drum făcut de Primărie pe terenul familiei primarului suspendat / Ce s-a întâmplat în acel caz
Dosarele lui Robert Negoiță. DNA a fost sesizat acum trei ani privind un caz în oglindă cu cel din prezent: un drum făcut de Primărie pe terenul familiei primarului suspendat / Ce s-a întâmplat în acel caz
SANIE snoop dogg jocurile olimpice de iarna 2026 milano-cortina
Știrile zilei din sport
Scene șocante la Cluj FOTO. Bergodi a sărit la bătaie după meci! I-a luat de gât pe jucătorii CFR-ului! Ultrașii, la un pas să intre pe teren
Superliga
22:41
Scene șocante la Cluj FOTO. Bergodi a sărit la bătaie după meci! I-a luat de gât pe jucătorii CFR-ului! Ultrașii, la un pas să intre pe teren
Citește mai mult
Scene șocante la Cluj FOTO. Bergodi a sărit la bătaie după meci! I-a luat de gât pe jucătorii CFR-ului! Ultrașii, la un pas să intre pe teren
Chipciu, învinețit de Cordea FOTO. Veteranul lui U Cluj nu s-a abținut: „Nu mai sări în piscină dacă ești bărbat! Avea La Familia o melodie...”
Superliga
22:26
Chipciu, învinețit de Cordea FOTO. Veteranul lui U Cluj nu s-a abținut: „Nu mai sări în piscină dacă ești bărbat! Avea La Familia o melodie...”
Citește mai mult
Chipciu, învinețit de Cordea FOTO. Veteranul lui U Cluj nu s-a abținut: „Nu mai sări în piscină dacă ești bărbat! Avea La Familia o melodie...”
Sorana Cîrstea, titlul #4 FOTO  Triumf spectaculos la Transylvania Open în finala cu Răducanu! A primit trofeul de la Halep: „N-am mai trăit așa ceva”
Tenis
18:40
Sorana Cîrstea, titlul #4 FOTO Triumf spectaculos la Transylvania Open în finala cu Răducanu! A primit trofeul de la Halep: „N-am mai trăit așa ceva”
Citește mai mult
Sorana Cîrstea, titlul #4 FOTO  Triumf spectaculos la Transylvania Open în finala cu Răducanu! A primit trofeul de la Halep: „N-am mai trăit așa ceva”
Cîrjan a semnat! OFICIAL. Dinamo a făcut anunțul: „Să ai parte de cât mai multe realizări”
Superliga
17:37
Cîrjan a semnat! OFICIAL. Dinamo a făcut anunțul: „Să ai parte de cât mai multe realizări”
Citește mai mult
Cîrjan a semnat! OFICIAL. Dinamo a făcut anunțul: „Să ai parte de cât mai multe realizări”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
22:41
Scene șocante la Cluj FOTO. Bergodi a sărit la bătaie după meci! I-a luat de gât pe jucătorii CFR-ului! Ultrașii, la un pas să intre pe teren
Scene șocante la Cluj FOTO. Bergodi a sărit la bătaie după meci! I-a luat de gât pe jucătorii CFR-ului! Ultrașii, la un pas să intre pe teren
22:26
Chipciu, învinețit de Cordea FOTO. Veteranul lui U Cluj nu s-a abținut: „Nu mai sări în piscină dacă ești bărbat! Avea La Familia o melodie...”
Chipciu, învinețit de Cordea FOTO. Veteranul lui U Cluj nu s-a abținut: „Nu mai sări în piscină dacă ești bărbat! Avea La Familia o melodie...”
23:14
„Ăsta e adevărul!” Cordea se apără după scandalul de la Cluj: „Nu i-am zis nimic lui Bergodi! Cu el m-am înjurat”
„Ăsta e adevărul!” Cordea se apără după scandalul de la Cluj: „Nu i-am zis nimic lui Bergodi! Cu el m-am înjurat”
21:59
Golul „dinozaurilor” VIDEO. Chipciu și Nistor, acțiune irezistibilă în CFR - U Cluj! Au făcut șah-mat apărarea „feroviarilor”
Golul „dinozaurilor” VIDEO.  Chipciu și Nistor, acțiune irezistibilă în CFR - U Cluj! Au făcut șah-mat apărarea „feroviarilor”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Țipă statistica. Las-o să țipe!

Cristian Geambașu: Țipă statistica. Las-o să țipe!

Cristian Geambașu: Țipă statistica. <span>Las-o</span> să țipe!
Zeljko Kopic și o mică amintire a unui progres mare

Ioana Mihalcea: Zeljko Kopic și o mică amintire a unui progres mare

Ioana Mihalcea: Zeljko Kopic și o mică amintire a unui progres mare
Cazul Mircea Lucescu. Ce e de făcut?

Dan Udrea: Cazul Mircea Lucescu. Ce e de făcut?

Dan Udrea: Cazul Mircea Lucescu. Ce e de făcut?
Ce fel de știri vrem?

Cristian Geambașu: Ce fel de știri vrem?

Cristian Geambașu: Ce fel de știri vrem?
Manea la galerie. Varianta cu sunet

Silviu Tudor Samuilă: Manea la galerie. Varianta cu sunet

Silviu Tudor Samuilă: Manea la galerie. Varianta cu sunet
Experimentul Ice Age în Liga 1

Dan Udrea: Experimentul Ice Age în Liga 1

Dan Udrea: Experimentul Ice Age în Liga 1
Le vedeți jucând 5 seturi?

Cristian Geambașu: Le vedeți jucând 5 seturi?

Cristian Geambașu: Le vedeți jucând 5 seturi?
„Ai făcut ceva bun!”

Cătălin Tolontan: „Ai făcut ceva bun!”

Cătălin Tolontan: „Ai făcut ceva bun!”
Carlos l-a egalat pe Rafa în puterea de a îndura

Cristian Tudor Popescu: Carlos l-a egalat pe Rafa în puterea de a îndura

Cristian Tudor Popescu: Carlos <span>l-a</span> egalat pe Rafa în puterea de a îndura
Nole vampirul și Jannik schiorul

Cristian Geambașu: Nole vampirul și Jannik schiorul

Cristian Geambașu: Nole vampirul și Jannik schiorul
Scurt despre FCSB

Cătălin Tolontan: Scurt despre FCSB

Cătălin Tolontan: Scurt despre FCSB
Care este adevărata față a FCSB?

Cristian Geambașu: Care este adevărata față a FCSB?

Cristian Geambașu: Care este adevărata față a FCSB?
Charalambous a avut mereu papagal, dar acum nu-i plac papagalii, ci doar „The boss”

Dan Udrea: Charalambous a avut mereu papagal, dar acum nu-i plac papagalii, ci doar „The boss”

Dan Udrea: Charalambous a avut mereu papagal, dar acum <span>nu-i</span> plac papagalii, ci doar „The boss”
Boicotul Mondialului?

Cătălin Tolontan: Boicotul Mondialului?

Cătălin Tolontan: Boicotul Mondialului?
Jocurile Olimpiuce

Radu Naum: Jocurile Olimpiuce

Radu Naum: Jocurile Olimpiuce
Datoria față de Charalambous și Pintilii

Silviu Tudor Samuilă: Datoria față de Charalambous și Pintilii

Silviu Tudor Samuilă: Datoria față de Charalambous și Pintilii
A fost muncă, nu ajutor divin!

Cristian Geambașu: A fost muncă, nu ajutor divin!

Cristian Geambașu: A fost muncă, nu ajutor divin!
Moruțan a început cu stângul la Rapid: îl face needucat pe Dobre!

Dan Udrea: Moruțan a început cu stângul la Rapid: îl face needucat pe Dobre!

Dan Udrea: Moruțan a început cu stângul la Rapid: îl face needucat pe Dobre!
Trump și vestiarul

Cătălin Tolontan: Trump și vestiarul

Cătălin Tolontan: Trump și vestiarul
5 secunde de adevăr

Cristian Geambașu: 5 secunde de adevăr

Cristian Geambașu: 5 secunde de adevăr
Top stiri din sport
Drăgușin, introdus de urgență FOTO. Românul a fost aruncat în meciul cu Manchester United după un cartonaș roșu » A greșit la un gol
Stranieri
17:07
Drăgușin, introdus de urgență FOTO. Românul a fost aruncat în meciul cu Manchester United după un cartonaș roșu » A greșit la un gol
Citește mai mult
Drăgușin, introdus de urgență FOTO. Românul a fost aruncat în meciul cu Manchester United după un cartonaș roșu » A greșit la un gol
Scandal bizar la JO 2026 WADA analizează acuzațiile de mărire a penisului, prin care schiorii ar putea câștiga metri buni la sărituri
Jocurile Olimpice
15:02
Scandal bizar la JO 2026 WADA analizează acuzațiile de mărire a penisului, prin care schiorii ar putea câștiga metri buni la sărituri
Citește mai mult
Scandal bizar la JO 2026 WADA analizează acuzațiile de mărire a penisului, prin care schiorii ar putea câștiga metri buni la sărituri
Ceremonie de deschidere grandioasă FOTO: Evenimentul de pe San Siro dă startul pentru Jocurile Olimpice de Iarnă 2026 » Cum a apărut delegația României
Jocurile Olimpice
06.02
Ceremonie de deschidere grandioasă FOTO: Evenimentul de pe San Siro dă startul pentru Jocurile Olimpice de Iarnă 2026 » Cum a apărut delegația României
Citește mai mult
Ceremonie de deschidere grandioasă FOTO: Evenimentul de pe San Siro dă startul pentru Jocurile Olimpice de Iarnă 2026 » Cum a apărut delegația României
ANS vine după Camelia Voinea Antrenoarea  ar fi încasat o sumă uriașă fără să fi lucrat și trebuie să returneze toți banii: „Prejudiciul trebuie recuperat”
Gimnastica
09:00
ANS vine după Camelia Voinea Antrenoarea ar fi încasat o sumă uriașă fără să fi lucrat și trebuie să returneze toți banii: „Prejudiciul trebuie recuperat”
Citește mai mult
ANS vine după Camelia Voinea Antrenoarea  ar fi încasat o sumă uriașă fără să fi lucrat și trebuie să returneze toți banii: „Prejudiciul trebuie recuperat”

Echipe/Competiții

fcsb 73 CFR Cluj 18 dinamo bucuresti 30 rapid 30 Universitatea Craiova 17 petrolul ploiesti 10 Poli Iasi uta arad 3 farul constanta 23

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Australian Open liga 1 Cristi Chivu europa league fcsb
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Sondaj
07.02

Cine va câștiga titlul în acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu

Cine credeți că va câștiga titlul în acest sezon?

U Craiova %
Rapid %
Dinamo %
FCSB %
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share