FCSB mai vinde un jucător Campioana poate încasa dublul investiției! Jucătorul a acceptat deja transferul

Nana Antwi (25 de ani), fundașul împrumutat de FCSB la Hermannstadt, ar putea părăsi România în această iarnă.

Ghanezul s-ar fi înțeles deja cu noua echipă și mai așteaptă doar ca cele 3 cluburi implicate în tranzacție să ajungă la un acord.

FCSB s-ar putea despărți în zilele următoare de al cincilea jucător în această iarnă. După Adrian Șut (Al Ain), Malcom Edjouma (Hainiu), Denis Alibec (Farul) și Dennis Politic (Hermannstadt) și Nana Antwi e pe cale să plece.

FCSB mai vinde un jucător! Campioana poate încasa dublul investiției

Ajuns în urmă cu doi ani de la Urartu, Antwi a primit puține șanse la FCSB, bifând doar 15 partide. Iar presa din Israel scrie că ghanezul este aproape de plecare. Ar urma să ajungă la Beitar Ierusalim, formație cu care ar fi ajuns deja la un acord.

Israelienii ar oferi 200.000 de euro pentru transfer, adică dublul sumei plătite de FCSB pentru a-l aduce de la Urartu (Armenia).

Transferul lui Antwi depinde și de Hermannstadt, formație la care fundașul este împrumutat în acest moment de FCSB. Șansele sunt însă mari ca sibienii să fie de acord cu întreruperea împrumutului.

Deși a fost om de bază în ultimele două sezoane la Sibiu, unde a evoluat în 51 de meciuri, ghanezul a pierdut primul „11” după venirea lui Dorinel Munteanu.

Acesta a bifat minute doar în două partide din cele 6 cu noul tehnician, fiind trimis în tribună pentru celelalte patru.

