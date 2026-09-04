Jackpot pentru Cîrstea Cel mai bun an din carieră: a trecut de 2 mil. $ după victoria cu Paolini de la US Open

Sorana Cîrstea (36 de ani, #17 WTA) și-a asigurat un premiu important după victoria cu Jasmine Paolini și va depăși în premieră borna de 2 milioane de dolari câștigați într-un singur sezon.

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Victoria cu Jasmine Paolini, scor 6-3, 6-3, nu i-a adus Soranei Cîrstea doar calificarea în optimile US Open, ci și un nou record personal din punct de vedere financiar.

Prin premiul obținut la New York, românca ajunge în 2026 la câștiguri de aproximativ 2,3 milioane de dolari. Este pentru prima dată în carieră când Cîrstea trece de pragul de 2 milioane de dolari într-un singur sezon.

Sorana Cîrstea, cel mai bun an din carieră

2026 a devenit astfel cel mai profitabil sezon din cariera Soranei. Precedentul record fusese stabilit în 2023, când românca a câștigat puțin peste 1,5 milioane de dolari din tenis.

Este doar al treilea sezon din carieră în care trece de un milion de dolari câștigați pe teren.

Odată cu parcursul de la US Open, Sorana Cîrstea a depășit și o bornă impresionantă în cariera sa. Românca a trecut de 13 milioane de dolari câștigați exclusiv din premiile oferite la turneele de tenis.

La 36 de ani, Cîrstea continuă astfel să-și îmbunătățească recordurile personale într-un sezon în care a obținut deja cel mai bun bilanț financiar al carierei.

Aproape de cel mai bun rezultat

Calificarea în optimi o apropie pe Sorana de cel mai bun rezultat din carieră la US Open. Românca a ajuns în sferturile de finală ale turneului în 2023, iar acum este la o singură victorie de egalarea acelei performanțe.

Mai mult, este pentru prima dată în cariera Soranei când reușește să ajungă cel puțin în optimi la două turnee de Grand Slam în același an, după ce a evoluat în sferturi la Roland Garros.

Pentru calificarea în optimile de finală de la US Open, Sorana Cîrstea va primi 240 de puncte WTA și un premiu de 480.000 de dolari.

Grație acestui rezultat, Sorana a urcat pe locul 11 în clasamentul WTA Race, cel care ține cont doar de rezultatele obținute în 2026. Primele 8 clasate se vor califica la Turneul Campioanelor.

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