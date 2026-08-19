„Eu am altă percepție”  Mihai Stoica îi răspunde lui Adrian Mutu, care nu i-a menajat pe Popescu și Boutoutaou: „S-a pripit”
Mihai Stoica
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„Eu am altă percepție” Mihai Stoica îi răspunde lui Adrian Mutu, care nu i-a menajat pe Popescu și Boutoutaou: „S-a pripit”

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 19.08.2026, ora 21:41
  • Mihai Stoica (61 de ani), președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a comentat declarațiile lui Adrian Mutu (47 de ani) la adresa lui Octavian Popescu (23 de ani) și Aymen Boutoutaou (25 de ani).
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După meciul roș-albaștrilor cu FC Botoșani, scor 3-2, „Briliantul” nu i-a menajat pe jucătorii de la FCSB.

Despre Octavian Popescu a spus că „e un mare talent, dar nu-l ajută mintea”, iar despre fotbalistul algerian a comentat că Gigi Becali „a luat țeapă” cu el.

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Mihai Stoica îi apărarea lui Tavi Popescu: „E puţin cam dură exprimarea. E copilul meu”

După declarații lui Adrian Mutu la adresa jucătorului în vârstă de 23 de ani, Mihai Stoica a intervenit și i-a luat apărarea lui Popescu.

E puţin cam dură exprimarea, dar e Mutu şi şi-a câştigat dreptul să zică orice despre orice. Dar eu am altă percepţie despre ce s-a întâmplat. A înjurat, dar a fost aşa, neutru. După, a plecat.

Ce m-a deranjat e că a venit Duarte să-l ţină acolo şi asta... Dar a avut dreptate parţial. Mie [Octavian Popescu] mi-a demonstrat personalitate prin felul în care a vorbit. Nu l-am întrebat pe cine a înjurat. Nu ştiu ce să-i spun lui Mutu, sunt păreri şi păreri.

Eu nu zic că [Octavian Popescu] nu are minte, e un copil. Şi eu am realizat că am făcut tâmpenii majore când m-am dat jos din lojă şi am lovit un suporter, nu aveam minte, aia e. Deocamdată, nu ştiu dacă fac bine sau fac rău.

Sunt singurul care rezist de atâția ani în fotbal. Poate că nu mă interesează să ascult sfaturi, am 61 de ani, pot să dau eu sfaturi, nu să primesc. 

Octavian Popescu e copilul meu. Am avut şi bune, şi rele cu el. Acum nu am nimic să-i reproşez. Este extrem de talentat.

Ăsta e fotbalul românesc: o acţiune a lui Popescu, dar totul e despre ce a vorbit ăla, Mutu, nu ştiu cine. Pe mine mă interesează ce a făcut pe teren. Şi metodele mele sunt metodele mele”, a declarat Mihai Stoica, conform primasport.ro.

Tavi e un mare talent, dar nu-l ajută mintea. El nu înțelege că atitudinea este problema lui. Ce trebuie să facă Gigi? Ce ar trebui să facă Gigi, dacă timp de doi ani nu s-a văzut în campionat? Tavi este un talent incredibil. L-am avut la tineret, dar comportamentul ăsta… Trebuie luat de urechi de MM. Adrian Mutu, despre Octavian Popescu, la Digi Sport

Tavi Popescu a răbufnit după FCSB - Botoșani 3-2. A intrat în ultimele zece minute și a fost decisiv, pasând la golul victoriei, dar a plecat furios la vestiare, când coechipierii sărbătoreau succesul cu fanii.

N-a vrut inițial să vină la flash-interviu. A acceptat în cele din urmă și nu a ascuns cauza nervilor:

„Sunt supărat că nu joc titular sau mai multe minute. În primele meciuri am fost decisiv, cred că nu merit asta! E normal să fii supărat, când ești fotbalist trebuie să joci cât mai mult, nu 10 minute. Sper să revin în primul 11 și să-mi ajut echipa să rămână pe locul 1”.

Mihai Stoica, despre Aymen Boutoutaou: „E părerea lui Mutu, poate că s-a pripit”

După meciul cu FC Botoșani, Adrian Mutu nu a fost impresionat de evoluția lui Boutoutaou, despre care a spus că „Gigi Becali a mai luat o țeapă”.

Mihai Stoica l-a contrazis pe fostul mare atacant al naționalei României:

Nu știu dacă Adrian Mutu a văzut meciul. Dacă l-a văzut, e părerea lui. Ilie Dumitrescu a văzut altceva, a văzut o colaborare excepțională între el (n.r. Boutoutaou) și Cisotti, ceea ce am văzut și eu. Și eu revăd meciurile.

Numai câte pase filtrante i-a dat Boutoutaou lui Cisotti. A jucat bine. Că nu a avut acțiuni personale... Dintre toți jucătorii, el lovește cel mai bine mingea.

L-am văzut în cel puțin 15 meciuri. E un jucător care va face diferența. Ieri (n.r. marți) vorbeam cu Alex Chipciu, care i-a întrebat pe Drammeh și pe Macalou, și i-au zis că va fi cel mai bun. Macalou a și jucat cu el și i-a zis: «E top, va fi cel mai bun din campionat!».

Poziția lui de bază e de atacant lateral stânga. E dreptaci. Lovește bine și cu stângul, dar e dreptaci. Dacă va intra Miculescu, poate va juca pe postul lui, avem variante. Tactic, e excepțional, dar asta se poate scoate prea puțin în evidență dacă te uiți la televizor.

E părerea lui Mutu, poate că s-a pripit. Mă interesează ce spune Petrescu, a zis că e un jucător foarte bun. Petrescu a făcut ceva.

Jucătorul preferat al lui Dan Petrescu de la noi e Risto Radunovic, că poate juca oriunde. Și când vorbeam de Korenica, mi-a zis că-i place și Cisotti”, a mai spus oficialul FCSB la Prima Sport, citat de gsp.ro.

L-ai luat pe Boutoutaou. Ce acțiuni a făcut? A avut 80-90 de minute. Ai dat bani pe el, probabil are și un salariu mai mare decât Tavi (n.r. - Popescu). Gigi a zis bine: «Am mai luat o țeapă». Păi, dacă tu nu driblezi pe nimeni, cum adică «e la început»? Fotbalul este același peste tot. Adrian Mutu, despre Aymen Boutoutaou, la Digi Sport

VIDEO. Bîrligea, descătușat! Golul decisiv marcat în FCSB - FC Botoșani 3-2

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