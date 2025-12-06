Sorana Cîrstea și-a anunțat retragerea Când își va lua sportiva rămas-bun de la tenis: „Nu m-am așteptat să concurez atât de mult”
Sorana Cîrstea. Foto: Imago
Tenis

Sorana Cîrstea și-a anunțat retragerea Când își va lua sportiva rămas-bun de la tenis: „Nu m-am așteptat să concurez atât de mult"

Ionuț Cojocaru
Publicat: 06.12.2025, ora 09:46
  • Sorana Cîrstea (35 de ani, #43 WTA) a anunțat oficial că se va retrage din tenisul de performanță la finalul sezonului 2026.

Cîrstea a spus că va mai juca un sezon pentru a atinge un moment special: al 20-lea an consecutiv în circuitul profesionist.

Sorana Cîrstea și-a anunțat retragerea: „Am decis acum că 2026 va fi ultimul meu an pe circuit”

„Iubesc tenisul… Iubesc disciplina, rutinele, munca grea. Competiția și adrenalina îmi alimentează sufletul. Dar, ca orice lucru în viață, trebuie să ajungă la un final.

Anul viitor va fi al 20-lea al meu în circuit, ca jucătoare profesionistă de tenis. Nu m-am așteptat niciodată să concurez atât de mult timp, dar ultimii câțiva ani au fost cei mai fericiți ai mei pe teren și tocmai asta m-a făcut să continui.

Cu toate acestea, am decis acum că 2026 va fi ultimul meu an pe circuit. Când iubești ceva atât de mult, nu este ușor să spui «la revedere». Totuși, pentru moment, acesta nu este un rămas-bun, ci un «ne mai vedem încă o dată».

Încă am multe lucruri pe care vreau să le îmbunătățesc, am obiective și ambiții, așa că sper să reușesc să ating unele dintre ele anul viitor și să închei această carieră minunată într-o notă înaltă și în termenii mei.

Ador tenisul și sunt foarte norocoasă și recunoscătoare pentru tot ce mi-a oferit și m-a învățat. Acest sport i-a permis unei fetițe de 4 ani, care ținea pentru prima dată o rachetă în mână, să-și trăiască visul. Un vis frumos, în care toate sacrificiile au meritat pe deplin.

Aștept cu nerăbdare să-mi văd fanii, prietenii și pe cei dragi lângă teren, pentru un ultim dans în jurul lumii. Mulțumesc, tenisule, îți voi fi pentru totdeauna îndatorată.

Ne vedem în 2026 și vă mulțumesc tuturor pentru sprijinul vostru necondiționat!”, a notat sportiva, pe rețelele de socializare.

Realizările Soranei Cîrstea

Sorana Cîrstea a fost inițiată în sport la doar patru ani de către mama ei, Liliana. În 2004 face primii pași în tenis pe circuitul ITF. Apoi, în 2006 debutează în circuitul WTA, iar în 2007 ajunge în prima finală, la Budapesta, conform wtatennis.com.

Cîrstea a urcat treptat spre elita tenisului și a ajuns până pe locul 21 WTA, cea mai înaltă clasare a carierei, în 2013.

În ultimii ani, Sorana a colaborat cu antrenorul Adrian Cruciat, iar împreună au obținut unele dintre cele mai bune rezultate ale carierei sale, reușind revenirea în Top 50 mondial.

La simplu, Sorana Cîrstea are în palmares trei titluri WTA:

  • Cleveland 2025
  • Istanbul 2021
  • Tașkent 2008

A mai disputat patru finale importante: la Strasbourg (2021), Tașkent (2019), Toronto (2013) și Budapesta (2007).

6 titluri la dublu
are Sorana, printre care Mutua Madrid Open 2025, Lugano 2019 și Estoril 2010

De asemenea, Sorana are un titlu WTA 125 la simplu, câștigat în 2023, la Reus.

wta Sorana Cirstea romania retragere
