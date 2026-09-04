Sorana, victorie uriașă la US Open Cîrstea s-a calificat în optimi! Va da peste #3 mondial
Tenis

Sorana, victorie uriașă la US Open Cîrstea s-a calificat în optimi! Va da peste #3 mondial

alt-text Florin Dincă
alt-text Publicat: 04.09.2026, ora 19:55
alt-text Actualizat: 04.09.2026, ora 20:59
  • Sorana Cîrstea (36 de ani, #17 WTA) a învins-o pe Jasmine Paolini (30 de ani, #21 WTA) cu 6-3, 6-3, într-o oră și 16 minute, și s-a calificat în optimile de finală de la US Open.
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Sorana Cîrstea continuă parcursul senzațional din 2026 și la Flushing Meadows. Românca a trecut fără drept de apel de Jasmine Paolini, numărul 21 mondial

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Sorana Cîrstea s-a calificat în optimi la US Open

Partida a început ezitant pentru Sorana, care s-a văzut condusă cu 2-0. Din acel moment însă, românca s-a dezlănțuit și a început să pună constant presiune pe italiancă. Cîrstea a întors rapid situația și a câștigat primul set cu 6-3.

Scenariul a fost aproape identic și în actul secund. Paolini a început din nou mai bine și a reușit break-ul, ajungând să conducă cu 3-1.

Sorana nu a cedat însă și a avut din nou o revenire spectaculoasă. Românca a câștigat cinci game-uri consecutive, a întors setul și a închis meciul cu 6-3.

Astfel, Cîrstea a obținut calificarea în optimile de finală, unde o va întâlni pe Jessica Pegula, numărul 3 mondial, care a trecut de Leylah Fernandez, scor 1-6, 6-4, 6-3.

Aproape de cel mai bun rezultat

Calificarea în optimi o apropie pe Sorana de cel mai bun rezultat din carieră la US Open. Românca a ajuns în sferturile de finală ale turneului în 2023, iar acum este la o singură victorie de egalarea acelei performanțe.

Mai mult, este pentru prima dată în cariera Soranei când reușește să ajungă cel puțin în optimi la două turnee de Grand Slam în același an, după ce a evoluat în sferturi la Roland Garros.

Pentru calificarea în optimile de finală de la US Open, Sorana Cîrstea va primi 240 de puncte WTA și un premiu de 480.000 de dolari.

Grație acestui rezultat, Sorana a urcat pe locul 11 în clasamentul WTA Race, cel care ține cont doar de rezultatele obținute în 2026. Primele 8 clasate se vor califica la Turneul Campioanelor.

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