Vinicius, ofertă din Premier League Starul brazilian, dorit de un club uriaș din Anglia » Suma colosală propusă lui Real Madrid

Vinicius Junior (25 de ani), starul lui Real Madrid, ar fi dorit de Chelsea, echipa de pe locul 5 din Premier League.

În acest sezon, brazilianul are probleme tot mai mari la Real Madrid din cauza ieșirilor sale nervoase. La ultima partidă de pe „Santiago Bernabeu”, 2-0 cu Sevilla, Vinicius a fost huiduit chiar de propriii fani.

Chelsea vrea să-l transfere pe Vinicius Junior

Vinicius se află într-o situație delicată la Real Madrid, iar Chelsea ar vrea să profite și să-l transfere pe brazilian, în contextul în care prelungirea contractului dintre acesta și formația „galactică” a intrat în impas.

Astfel, clubul de pe Stamford Bridge ar fi dispusă să ofere 155 de milioane de euro în schimbul extremei stânga de la Real Madrid , anunță theguardian.com.

Chelsea se află pe locul 5 în Premier League, cu 31 de puncte obținute după 20 de etape.

Vinicius a fost criticat în numeroase rânduri pentru ieșirile sale nervoase, astfel că nu ar refuza o plecare de pe „Bernabeu”.

Brazilianul a avut multe episoade în care a intrat în conflict cu adversari, arbitri sau chiar cu fani ai rivalilor, însă lucrurile par să fi scăpat de sub control în acest sezon, brazilianul având neînțelegeri inclusiv cu tehnicianul Xabi Alonso.

Și un club din Arabia Saudită ar fi interesat de serviciile lui Vinicius. Al Ittihad ar dori să-l transfere pe brazilian, lansând o propunere publică prin directorul echipei, Ramon Planes.

FOTO. Momentul în care Vinicius a fost huiduit pe Bernabeu

Contractul lui Vinicius cu Real Madrid urmează să expire în iunie 2027, iar deocamdată nu s-a ajuns la un acord pentru prelungirea înțelegerii.

În acest context, „galacticii” ar lua în considerare o potențială vânzare a brazilianului, în încercarea de a nu-l pierde pentru o sumă derizorie în ultimele 18 luni de contract.

150 de milioane de euro este cota de piață a lui Vinicius, conform Transfermarkt

Sezon slab pentru Vinicius

În acest sezon, Vinicius este departe de a avea cifrele pe care le-a avut anul trecut. Unul dintre motive ar fi consolidarea lui Kylian Mbappe ca atacant principal al echipei, brazilianul fiind din ce în ce mai mult în umbra francezului, scrie beinsports.com.

În actuala stagiune, Vinicius a marcat 5 goluri și a oferit 8 pase decisive în 25 de meciuri jucate. Sezonul trecut a fost unul mai de succes, extrema stânga bifând 22 de goluri și 19 pase decisive în 58 de meciuri.

347 de meciuri a adunat Vinicius în tricoul lui Real Madrid, în 7 ani și jumătate. A marcat 111 goluri și a livrat 91 de pase decisive

Real Madrid se află pe locul secund în La Liga, cu 45 de puncte, la patru puncte în spatele liderului Barcelona.

