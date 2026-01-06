Vinicius, ofertă din Premier League Starul brazilian, dorit de un  club uriaș din Anglia » Suma colosală propusă lui Real Madrid +6 foto
Vinicius Junior
Campionate

Vinicius, ofertă din Premier League Starul brazilian, dorit de un club uriaș din Anglia » Suma colosală propusă lui Real Madrid

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 06.01.2026, ora 10:30
alt-text Actualizat: 06.01.2026, ora 10:30
  • Vinicius Junior (25 de ani), starul lui Real Madrid, ar fi dorit de Chelsea, echipa de pe locul 5 din Premier League.

În acest sezon, brazilianul are probleme tot mai mari la Real Madrid din cauza ieșirilor sale nervoase. La ultima partidă de pe „Santiago Bernabeu”, 2-0 cu Sevilla, Vinicius a fost huiduit chiar de propriii fani.

Transferul lui Louis în Top 10 Cu  6 milioane de euro, atacantul intră în istoria CFR Cluj + Îi egalează pe Rădoi și Traore
Citește și
Transferul lui Louis în Top 10 Cu 6 milioane de euro, atacantul intră în istoria CFR Cluj + Îi egalează pe Rădoi și Traore
Citește mai mult
Transferul lui Louis în Top 10 Cu  6 milioane de euro, atacantul intră în istoria CFR Cluj + Îi egalează pe Rădoi și Traore

Chelsea vrea să-l transfere pe Vinicius Junior

Vinicius se află într-o situație delicată la Real Madrid, iar Chelsea ar vrea să profite și să-l transfere pe brazilian, în contextul în care prelungirea contractului dintre acesta și formația „galactică” a intrat în impas.

Astfel, clubul de pe Stamford Bridge ar fi dispusă să ofere 155 de milioane de euro în schimbul extremei stânga de la Real Madrid, anunță theguardian.com.

Chelsea se află pe locul 5 în Premier League, cu 31 de puncte obținute după 20 de etape.

Vinicius a fost criticat în numeroase rânduri pentru ieșirile sale nervoase, astfel că nu ar refuza o plecare de pe „Bernabeu”.

Brazilianul a avut multe episoade în care a intrat în conflict cu adversari, arbitri sau chiar cu fani ai rivalilor, însă lucrurile par să fi scăpat de sub control în acest sezon, brazilianul având neînțelegeri inclusiv cu tehnicianul Xabi Alonso.

Și un club din Arabia Saudită ar fi interesat de serviciile lui Vinicius. Al Ittihad ar dori să-l transfere pe brazilian, lansând o propunere publică prin directorul echipei, Ramon Planes.

FOTO. Momentul în care Vinicius a fost huiduit pe Bernabeu

Galerie foto (6 imagini)

Vinicius, huiduit pe Santiago Bernabeu FOTO Imago Vinicius, huiduit pe Santiago Bernabeu FOTO Imago Vinicius, huiduit pe Santiago Bernabeu FOTO Imago Vinicius, huiduit pe Santiago Bernabeu FOTO Imago Vinicius, huiduit pe Santiago Bernabeu FOTO Imago
+6 Foto
labels.photo-gallery

Contractul lui Vinicius cu Real Madrid urmează să expire în iunie 2027, iar deocamdată nu s-a ajuns la un acord pentru prelungirea înțelegerii.

În acest context, „galacticii” ar lua în considerare o potențială vânzare a brazilianului, în încercarea de a nu-l pierde pentru o sumă derizorie în ultimele 18 luni de contract.

150 de milioane de euro
este cota de piață a lui Vinicius, conform Transfermarkt

Sezon slab pentru Vinicius

În acest sezon, Vinicius este departe de a avea cifrele pe care le-a avut anul trecut. Unul dintre motive ar fi consolidarea lui Kylian Mbappe ca atacant principal al echipei, brazilianul fiind din ce în ce mai mult în umbra francezului, scrie beinsports.com.

În actuala stagiune, Vinicius a marcat 5 goluri și a oferit 8 pase decisive în 25 de meciuri jucate. Sezonul trecut a fost unul mai de succes, extrema stânga bifând 22 de goluri și 19 pase decisive în 58 de meciuri.

347 de meciuri
a adunat Vinicius în tricoul lui Real Madrid, în 7 ani și jumătate. A marcat 111 goluri și a livrat 91 de pase decisive

Real Madrid se află pe locul secund în La Liga, cu 45 de puncte, la patru puncte în spatele liderului Barcelona.

Citește și

„De-abia aștept să văd oferta!” Kennedy Boateng, interviu exclusiv pentru GOLAZO.ro despre negocierile cu Dinamo: „Răspunsul va fi acesta”
Superliga
09:45
„De-abia aștept să văd oferta!” Kennedy Boateng, interviu exclusiv pentru GOLAZO.ro despre negocierile cu Dinamo: „Răspunsul va fi acesta”
Citește mai mult
„De-abia aștept să văd oferta!” Kennedy Boateng, interviu exclusiv pentru GOLAZO.ro despre negocierile cu Dinamo: „Răspunsul va fi acesta”
„De ce să mă bag eu?” Gigi Becali a aflat câți bani a încasat CFR Cluj pentru Louis Munteanu și a reacționat: „Nu cred”
Stranieri
09:34
„De ce să mă bag eu?” Gigi Becali a aflat câți bani a încasat CFR Cluj pentru Louis Munteanu și a reacționat: „Nu cred”
Citește mai mult
„De ce să mă bag eu?” Gigi Becali a aflat câți bani a încasat CFR Cluj pentru Louis Munteanu și a reacționat: „Nu cred”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

INTERVIU În țara lui Maduro: Un român care a traversat Venezuela cu bicicleta povestește ce a văzut. „Socialismul a dezintegrat societatea. Erai jefuit și dacă te așezai la o bere”
INTERVIU În țara lui Maduro: Un român care a traversat Venezuela cu bicicleta povestește ce a văzut. „Socialismul a dezintegrat societatea. Erai jefuit și dacă te așezai la o bere”
INTERVIU În țara lui Maduro: Un român care a traversat Venezuela cu bicicleta povestește ce a văzut. „Socialismul a dezintegrat societatea. Erai jefuit și dacă te așezai la o bere”
Real Madrid Premier League transfer chelsea vinicius junior
Știrile zilei din sport
 „Am renunțat la nuntă pentru Mondial!” VIDEO. Colegii îl ridiculizează, dar e convins că România se califică: „Ce concediu? Totul pentru acest vis”
Stranieri
06.01
„Am renunțat la nuntă pentru Mondial!” VIDEO. Colegii îl ridiculizează, dar e convins că România se califică: „Ce concediu? Totul pentru acest vis”
Citește mai mult
 „Am renunțat la nuntă pentru Mondial!” VIDEO. Colegii îl ridiculizează, dar e convins că România se califică: „Ce concediu? Totul pentru acest vis”
„I-a zis lui MM” Motivul pentru care Mirel Rădoi nu îi mai răspunde la telefon lui Gigi Becali: „Asta voiam să-l întreb”
Superliga
06.01
„I-a zis lui MM” Motivul pentru care Mirel Rădoi nu îi mai răspunde la telefon lui Gigi Becali: „Asta voiam să-l întreb”
Citește mai mult
„I-a zis lui MM” Motivul pentru care Mirel Rădoi nu îi mai răspunde la telefon lui Gigi Becali: „Asta voiam să-l întreb”
„Umilință!” Dan Nistor a răbufnit după ce a auzit că Deac a fost exclus de CFR:  „Azi ești bun, mâine ești făcut cu cârpa”
Superliga
06.01
„Umilință!” Dan Nistor a răbufnit după ce a auzit că Deac a fost exclus de CFR: „Azi ești bun, mâine ești făcut cu cârpa”
Citește mai mult
„Umilință!” Dan Nistor a răbufnit după ce a auzit că Deac a fost exclus de CFR:  „Azi ești bun, mâine ești făcut cu cârpa”
Afacerea Daniel Paraschiv Suma infimă plătită de Rapid pentru împrumutul fostului atacant de la Hermannstadt
Superliga
06.01
Afacerea Daniel Paraschiv Suma infimă plătită de Rapid pentru împrumutul fostului atacant de la Hermannstadt
Citește mai mult
Afacerea Daniel Paraschiv Suma infimă plătită de Rapid pentru împrumutul fostului atacant de la Hermannstadt
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
13:21
Trădătorul indicat de Becali e alt Virgil Cel despre care patronul FCSB a spus că „m-a făcut să nu mai am încredere în oameni” nu e vărul său, ci un senator AUR
Trădătorul indicat de Becali e alt Virgil Cel despre care patronul FCSB a spus că „m-a făcut să nu mai am încredere în oameni” nu e vărul său, ci un senator AUR
14:00
„Chivu să vorbească despre Scudetto” Cesc Fabregas, despre lupta la titlu în Serie A și obiectivul lui Como
„Chivu să vorbească despre Scudetto” Cesc Fabregas, despre lupta la titlu în Serie A și obiectivul lui Como
12:41
„Pot să vorbesc engleza” Messi explică de ce preferă să comunice în spaniolă, deși evoluează în SUA din 2023
„Pot să vorbesc engleza” Messi explică de ce preferă să comunice în spaniolă, deși evoluează în SUA din 2023
12:59
Ter Stegen s-a accidentat iar! A fost trimis de urgență la Barcelona » Catalanii se află în Arabia Saudită, pentru Supercupa Spaniei
Ter Stegen s-a accidentat iar!  A fost trimis de urgență la Barcelona » Catalanii se află în Arabia Saudită, pentru Supercupa Spaniei 
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Probleme pentru Mircea Lucescu

Cătălin Tolontan: Probleme pentru Mircea Lucescu

Cătălin Tolontan: Probleme pentru Mircea Lucescu
Gonzalo și Octavian

Cristian Geambașu: Gonzalo și Octavian

Cristian Geambașu: Gonzalo și Octavian
Maduro de la Casa Fotbalului

Dan Udrea: Maduro de la Casa Fotbalului

Dan Udrea: Maduro de la Casa Fotbalului
Scrisoare către un dispărut

Radu Naum: Scrisoare către un dispărut

Radu Naum: Scrisoare către un dispărut
A înțeles Țicu?

Cristian Geambașu: A înțeles Țicu?

Cristian Geambașu: A înțeles Țicu?
Sinuciderea instagramabilă

Silviu Tudor Samuilă: Sinuciderea instagramabilă

Silviu Tudor Samuilă: Sinuciderea instagramabilă
Te ia greața când statul face apologia dependenței de stat

Dan Udrea: Te ia greața când statul face apologia dependenței de stat

Dan Udrea: Te ia greața când statul face apologia dependenței de stat
„Nu cunosc mulți oameni care consideră că au fost părinți buni”. Bun de tipar 2025

Cătălin Tolontan: „Nu cunosc mulți oameni care consideră că au fost părinți buni”. Bun de tipar 2025

Cătălin Tolontan: „Nu cunosc mulți oameni care consideră că au fost părinți buni”. Bun de tipar 2025
Creer sau creier?

Cristian Geambașu: Creer sau creier?

Cristian Geambașu: Creer sau creier?
Cazul Istvan

Radu Naum: Cazul Istvan

Radu Naum: Cazul Istvan
Meciuri mai puține, derby-uri mai multe

Dan Udrea: Meciuri mai puține, derby-uri mai multe

Dan Udrea: Meciuri mai puține, <span>derby-uri</span> mai multe
Ionel Stoica, chiar el

Cătălin Tolontan: Ionel Stoica, chiar el

Cătălin Tolontan: Ionel Stoica, chiar el
Radu Paraschivescu, linșat în „piața publică” pentru că ne învață să vorbim corect

Dan Udrea: Radu Paraschivescu, linșat în „piața publică” pentru că ne învață să vorbim corect

Dan Udrea: Radu Paraschivescu, linșat în „piața publică” pentru că ne învață să vorbim corect
Bătălia e ruptă din Rai în Dubai

Cristian Geambașu: Bătălia e ruptă din Rai în Dubai

Cristian Geambașu: Bătălia e ruptă din Rai în Dubai
FCSB a vrut. Rapid ce a vrut?

Cristian Geambașu: FCSB a vrut. Rapid ce a vrut?

Cristian Geambașu: FCSB a vrut. Rapid ce a vrut?
Atena, după Middlesbrough

Silviu Tudor Samuilă: Atena, după Middlesbrough

Silviu Tudor Samuilă: Atena, după Middlesbrough
Închideți ochii și aplaudați!

Radu Naum: Închideți ochii și aplaudați!

Radu Naum: Închideți ochii și aplaudați!
Despărțirea

Cristian Geambașu: Despărțirea

Cristian Geambașu: Despărțirea
O țară, scuze, bolnavă la cap!

Dan Udrea: O țară, scuze, bolnavă la cap!

Dan Udrea: O țară, scuze, bolnavă la cap!
Pe cine mai ridiculizează Rațiu?

Cristian Geambașu: Pe cine mai ridiculizează Rațiu?

Cristian Geambașu: Pe cine mai ridiculizează Rațiu?
Top stiri din sport
Artă vs fotbal!  Cel mai scump tablou vândut în 2025, în România, la licitațiile Artmark, valorează cât salariul anual al lui Gino Iorgulescu
Special
06.01
Artă vs fotbal! Cel mai scump tablou vândut în 2025, în România, la licitațiile Artmark, valorează cât salariul anual al lui Gino Iorgulescu
Citește mai mult
Artă vs fotbal!  Cel mai scump tablou vândut în 2025, în România, la licitațiile Artmark, valorează cât salariul anual al lui Gino Iorgulescu
Revine Maxim la națională? VIDEO. Declarație surprinzătoare a fotbalistului de la Gaziantep: „Nu vreau să creez polemici”
Nationala
06.01
Revine Maxim la națională? VIDEO. Declarație surprinzătoare a fotbalistului de la Gaziantep: „Nu vreau să creez polemici”
Citește mai mult
Revine Maxim la națională? VIDEO. Declarație surprinzătoare a fotbalistului de la Gaziantep: „Nu vreau să creez polemici”
Coman, decisiv la Al-Gharafa VIDEO + FOTO. Florinel a spart gheața în Qatar cu un gol superb
Stranieri
06.01
Coman, decisiv la Al-Gharafa VIDEO + FOTO. Florinel a spart gheața în Qatar cu un gol superb
Citește mai mult
Coman, decisiv la Al-Gharafa VIDEO + FOTO. Florinel a spart gheața în Qatar cu un gol superb
„De-abia aștept să văd oferta!” Kennedy Boateng, interviu exclusiv pentru GOLAZO.ro despre negocierile cu Dinamo: „Răspunsul va fi acesta”
Superliga
06.01
„De-abia aștept să văd oferta!” Kennedy Boateng, interviu exclusiv pentru GOLAZO.ro despre negocierile cu Dinamo: „Răspunsul va fi acesta”
Citește mai mult
„De-abia aștept să văd oferta!” Kennedy Boateng, interviu exclusiv pentru GOLAZO.ro despre negocierile cu Dinamo: „Răspunsul va fi acesta”

Echipe/Competiții

fcsb 35 CFR Cluj 21 dinamo bucuresti 19 rapid 15 Universitatea Craiova 8 petrolul ploiesti 7 Poli Iasi 1 uta arad 3 farul constanta 3

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti liga 1 europa league fcsb radu dragusin louis munteanu
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
07.01

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share