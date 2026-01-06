Ce se întâmplă cu Nsimba? Mario Felgueiras a lămurit situația atacantului de la Craiova: „Am avut o discuție cu el”

Mario Felgueiras, directorul sportiv al celor de la Universitatea Craiova, a venit cu explicații în cazul lui Steven Nsimba (29 de ani).

Oficialul oltenilor a transmis că atacantul francez nu ia în calcul o plecare de la club în această iarnă.

În primele zile ale anului au apărut informații conform cărora Universitatea Craiova l-ar fi trecut pe Nsimba pe lista de transferuri, după un gest nepotrivit al francezului la meciul cu AEK Atena, scor 3-2, din ultima etapă a fazei principale din Conference League.

Astfel, s-a adus în discuție și o posibilă ofertă din China pentru francez, însă Felgueiras a lămurit acum situația acestuia.

Mario Felgueiras: „Nsimba nu are gânduri de plecare”

Felgueiras a transmis că a purtat o discuție cu atacantul în acest sens, iar acesta are o dorință clară: vrea titlul în Bănie.

„Nsimba nu are gânduri de plecare! Pot să vă spun concret că a refuzat o ofertă foarte mare pentru el din China. Inclusiv pentru Universitatea Craiova suma de transfer era foarte bună.

Băiatul vrea să ia titlul la Craiova și abia apoi se va gândi la plecare. Am avut o discuție cu el și a spus ferm că nu vrea să plece de la Ştiinţa”, a declarat Felgueiras, potrivit fanatik.ro.

9 goluri a marcat Steven Nsimba pentru Universitatea Craiova, în 27 de apariții în toate competițiile, la care se adaugă și 2 pase decisive

Mario Felgueiras: „Zvonurile că nu ar fi vrut să intre pe teren sunt neadevărate”

Directorul sportiv al oltenilor a infirmat și informațiile legate de faptul că Nsimba ar fi refuzat să intre pe teren la finalul partidei din Grecia.

„Vreau să lămuresc un lucru legat de Nsimba! Au apărut nişte zvonuri cum că nu ar fi vrut să intre pe teren la meciul cu AEK Atena. Sunt total neadevărate.

Nu a existat vreun refuz din partea jucătorului, nu s-a pus problema nicio secundă problema să nu vrea să intre pe teren”, a mai Mario Felgueiras.

FOTO. Golul marcat de Nsimba în U Craiova - Sparta Praga 1-2 , penultimul meci jucat în Conference League

