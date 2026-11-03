Cîrstea merge mai departe Sorana a câștigat cu greu meciul din turul 1 de la Hong Kong: „Adversara mea a fost mai bună”
Sorana Cîrstea
Tenis

Cîrstea merge mai departe Sorana a câștigat cu greu meciul din turul 1 de la Hong Kong: „Adversara mea a fost mai bună”

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 03.11.2026, ora 13:07
alt-text Actualizat: 03.11.2026, ora 14:02
  • Sorana Cîrstea (36 de ani, #15 WTA) s-a calificat în turul al doilea al turneului de la Hong Kong, după ce a învins-o pe Maria Timofeeva (22 de ani, #70 WTA).
  • Prezența la competiția WTA 250 de la Hong Kong ar putea reprezenta ultima sa apariție oficială pe terenul de tenis, după mai bine de 20 de ani în circuit.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Românca a avut un parcurs remarcabil în acest an, reușind să obțină cea mai bună clasare a carierei, locul 15, chiar în sezonul despre care a transmis că va fi ultimul în tenisul profesionist.

Decizii radicale la Rapid   Dan Șucu i-a hotărât viitorul lui Pancu, după scandalul de la club + Mutare-surpriză în conducere
Citește și
Decizii radicale la Rapid Dan Șucu i-a hotărât viitorul lui Pancu, după scandalul de la club + Mutare-surpriză în conducere
Citește mai mult
Decizii radicale la Rapid   Dan Șucu i-a hotărât viitorul lui Pancu, după scandalul de la club + Mutare-surpriză în conducere

Sorana Cîrstea a învins-o pe Timofeeva la Hong Kong

Românca a început în forță primul set, reușind să-și adjudece primul game pus în joc. Maria Timofeeva a răspuns imediat și a preluat conducerea jocului, scor 2-1.

Sorana Cîrstea nu a renunțat și a câștigat 4 game-uri consecutive, punând stăpânire pe joc. Jucătoarea născută în Uzbekistan a reușit în cele din urmă să egaleze, 5-5, după ce românca a avut două mingi de set.

Primul set a fost trimis în tie-break, acolo unde Cîrstea s-a impus cu scorul de 7-6 (6), care a revenit de la 3-5 și a salvat o minge de set.

Maria Timofeeva a controlat de la un cap la coadă setul secund, fără să-i acorde mari șanse Soranei. Românca s-a impus în doar un game, adversara ei reușind să se impună cu un categoric 6-1.

Meciul a fost trimis în setul decisiv, acolo unde cele două tenismene au luptat de la egal la egal. Timofeeva a condus cu 2-0, dar Cîrstea a revenit în joc.

Și acest set a fost decis în cele din urmă în tie-break. Sorana Cîrstea s-a impus cu scorul de 7-5 și s-a calificat în turul al doilea la Hong Kong, acolo unde va da peste americanca Mary Stoiana (#114).

  • Tatăl viitoarei adversare a Soranei Cîrstea este român, pe nume Val Stoiana. Acesta este fost jucător de tenis și este antrenorul fiicei sale.
  • În ultimul turneu la care a participat, Sorana Cîrstea a fost învinsă de Maya Joint în runda inaugurală de la Tokyo, scor 3-6, (4)6-7.

Sorana Cîrstea, despre Timofeeva: „Cred că a fost mai bună astăzi”

La finalul meciului, Sorana Cîrstea a recunoscut valoarea adversarei sale.

„În primul rând, vreau s-o felicit pe Maria. A jucat uimitor și cred că a fost mai bună astăzi, dar am reușit să găsesc resursele necesare. De multe ori totul se reduce la luptă. Mă bucur că am reușit asta în fața voastră.

Meciul a avut mai multe momente importante, critice. În ultimul game am știut că trebuia să am controlul. Sunt foarte bucuroasă pentru această victorie. A fost un meci foarte bun, împotriva unui adversar excepțional.

Anul trecut am venit pentru prima dată în Hong Kong și îmi place foarte mult să revin aici. Când am făcut planificarea știam de la bun început că vreau să revin aici. Este un adevărat privilegiu să joc în fața voastră”, a declarat Sorana Cîrstea la Digi Sport 2.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Alertă în spațiul aerian european: Alte șapte avioane de linie, vizate azi de amenințări cu bombă în mai multe state. Un avion a aterizat de urgență în România
Alertă în spațiul aerian european: Alte șapte avioane de linie, vizate azi de amenințări cu bombă în mai multe state. Un avion a aterizat de urgență în România
Alertă în spațiul aerian european: Alte șapte avioane de linie, vizate azi de amenințări cu bombă în mai multe state. Un avion a aterizat de urgență în România
tenis wta Sorana Cirstea wta hong kong Maria Timofeeva
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
12:30
Prunea, pedepsit de UEFA Prin comportamentul de la Tiraspol „afectează reputația” fotbalului și a forului european. Reacția fostului portar
Prunea, pedepsit de UEFA Prin comportamentul de la Tiraspol „afectează reputația” fotbalului și a forului european. Reacția fostului portar
12:29
A ezitat la golul decisiv FOTO. Surprinzător rezervă la AEK, Răzvan Marin a greșit la șutul victoriei Realului. Ce s-a întâmplat
A ezitat la golul decisiv FOTO. Surprinzător rezervă la AEK,  Răzvan Marin a greșit la șutul victoriei Realului. Ce s-a întâmplat
12:07
„Are nevoie să fie pusă la punct” Cuvinte grele spuse de Jessica Pegula despre o jucătoare din TOP 3 WTA! N-a scăpat nici antrenoarea! Microfoanele au înregistrat tot!
„Are nevoie să fie pusă la punct” Cuvinte grele spuse de Jessica Pegula despre o jucătoare din TOP 3 WTA! N-a scăpat nici antrenoarea! Microfoanele au înregistrat tot!
12:18
Harry Kane a semnat Englezul a devenit cel mai bine plătit fotbalist din Europa! Ce sumă va încasa
Harry Kane a semnat Englezul a devenit cel mai bine plătit fotbalist din Europa! Ce sumă va încasa
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
De ce l-a mințit Răducioiu pe Prunea

Cristian Geambașu: De ce l-a mințit Răducioiu pe Prunea

Cristian Geambașu: De ce <span>l-a</span> mințit Răducioiu pe Prunea
Cine antrenează FCSB?

Radu Naum: Cine antrenează FCSB?

Radu Naum: Cine antrenează FCSB?
Arbitrii din teren au greșit pro, nu anti-FCSB! Noroc că avem VAR!

Dan Udrea: Arbitrii din teren au greșit pro, nu anti-FCSB! Noroc că avem VAR!

Dan Udrea: Arbitrii din teren au greșit pro, nu <span>anti-FCSB!</span> Noroc că avem VAR!
Virusul din iarbă

Cristian Tudor Popescu: Virusul din iarbă

Cristian Tudor Popescu: Virusul din iarbă
Mbappé suntem noi toți

Cătălin Tolontan: Mbappé suntem noi toți

Cătălin Tolontan: Mbappé suntem noi toți
Statul amputează și comemorările!

Dan Udrea: Statul amputează și comemorările!

Dan Udrea: Statul amputează și comemorările!
„Dragă Anglia” sau niciodată Anglia?

Cristian Geambașu: „Dragă Anglia” sau niciodată Anglia?

Cristian Geambașu: „Dragă Anglia” sau niciodată Anglia?
Pancu l-a umilit pe Andrei Șucu, dar, de fapt, s-a descalificat pe el însuși!

Dan Udrea: Pancu l-a umilit pe Andrei Șucu, dar, de fapt, s-a descalificat pe el însuși!

Dan Udrea: Pancu <span>l-a</span> umilit pe Andrei Șucu, dar, de fapt, <span>s-a</span> descalificat pe el însuși!
Scorul rușinii! Csikszereda se laudă cu umilința unor adolescente, iar FRF patronează circul

Vlad Nedelea: Scorul rușinii! Csikszereda se laudă cu umilința unor adolescente, iar FRF patronează circul

Vlad Nedelea: Scorul rușinii! Csikszereda se laudă cu umilința unor adolescente, iar FRF patronează circul
Vorbesc polițiștii „pe bune”

Cătălin Tolontan: Vorbesc polițiștii „pe bune”

Cătălin Tolontan: Vorbesc polițiștii „pe bune”
Cam repede s-a dezumflat Reghe, după ce a fost umflat artificial

Dan Udrea: Cam repede s-a dezumflat Reghe, după ce a fost umflat artificial

Dan Udrea: Cam repede <span>s-a</span> dezumflat Reghe, după ce a fost umflat artificial
Mao sau Țestoasa Ninja?

Cristian Geambașu: Mao sau Țestoasa Ninja?

Cristian Geambașu: Mao sau Țestoasa Ninja?
Mbappe, China și libertatea de exprimare

Silviu Tudor Samuilă: Mbappe, China și libertatea de exprimare

Silviu Tudor Samuilă: Mbappe, China și libertatea de exprimare
Fotbalul nu face altceva decât să întrețină ura și să o viralizeze

Dan Udrea: Fotbalul nu face altceva decât să întrețină ura și să o viralizeze

Dan Udrea: Fotbalul nu face altceva decât să întrețină ura și să o viralizeze
Ultimul rege

Radu Naum: Ultimul rege

Radu Naum: Ultimul rege
Umilirea lui Mbappe

Cristian Geambașu: Umilirea lui Mbappe

Cristian Geambașu: Umilirea lui Mbappe
De ziua românului Chivu

Silviu Tudor Samuilă: De ziua românului Chivu

Silviu Tudor Samuilă: De ziua românului Chivu
Când Șumudică ajunge să fie cel mai lucid, vorbind despre cuțite și rasism!

Dan Udrea: Când Șumudică ajunge să fie cel mai lucid, vorbind despre cuțite și rasism!

Dan Udrea: Când Șumudică ajunge să fie cel mai lucid, vorbind despre cuțite și rasism!
Lula, Bolsonaro și naționala Braziliei

Cătălin Tolontan: Lula, Bolsonaro și naționala Braziliei

Cătălin Tolontan: Lula, Bolsonaro și naționala Braziliei
Reghecampf, Trump și amenințarea jurnaliștilor: „Ai grijă!”

Theodor Jumătate: Reghecampf, Trump și amenințarea jurnaliștilor: „Ai grijă!”

Theodor Jumătate: Reghecampf, Trump și amenințarea jurnaliștilor: „Ai grijă!”
Top stiri
Ultimele rămășițe Imagini spectaculoase din aer cu șantierul din Ștefan cel Mare! Ce a mai rămas din fosta arenă Dinamo + când va începe noua construcție
Superliga
04.11
Ultimele rămășițe Imagini spectaculoase din aer cu șantierul din Ștefan cel Mare! Ce a mai rămas din fosta arenă Dinamo + când va începe noua construcție
Citește mai mult
Ultimele rămășițe Imagini spectaculoase din aer cu șantierul din Ștefan cel Mare! Ce a mai rămas din fosta arenă Dinamo + când va începe noua construcție
„Da, Șucu e cu Zelenski, ești nebun?” Răzvan Raț a răbufnit după  acuzațiile lui Gigi Becali: „Câtă cretinătate”
Campionate
03.11
„Da, Șucu e cu Zelenski, ești nebun?” Răzvan Raț a răbufnit după acuzațiile lui Gigi Becali: „Câtă cretinătate”
Citește mai mult
„Da, Șucu e cu Zelenski, ești nebun?” Răzvan Raț a răbufnit după  acuzațiile lui Gigi Becali: „Câtă cretinătate”
Liga Campionilor Interul lui Chivu a făcut spectacol cu Feyenoord + PSG a demolat-o pe Villarreal
Liga Campionilor
04.11
Liga Campionilor Interul lui Chivu a făcut spectacol cu Feyenoord + PSG a demolat-o pe Villarreal
Citește mai mult
Liga Campionilor Interul lui Chivu a făcut spectacol cu Feyenoord + PSG a demolat-o pe Villarreal
FOTO | Probleme cu noaptea-n cap pe linia 5. Un tramvai abia plecat pe traseu s-a stricat pe Șos. Pantelimon și iată primul blocaj al zilei în transportul în comun din București
B365
05:11
FOTO | Probleme cu noaptea-n cap pe linia 5. Un tramvai abia plecat pe traseu s-a stricat pe Șos. Pantelimon și iată primul blocaj al zilei în transportul în comun din București
Citește mai mult
FOTO | Probleme cu noaptea-n cap pe linia 5. Un tramvai abia plecat pe traseu s-a stricat pe Șos. Pantelimon și iată primul blocaj al zilei în transportul în comun din București

Echipe/Competiții

fcsb 50 CFR Cluj 16 dinamo bucuresti 21 rapid 22 Universitatea Craiova 13 petrolul ploiesti 2 Poli Iasi uta arad 9 farul constanta 3

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti CFR Cluj Universitatea Craiova u cluj fcsb superliga
Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: &bdquo;Ați văzut cum m-am ridicat?&rdquo;
Special
16.09

Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: „Ați văzut cum m-am ridicat?”

Citește mai mult
Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: &bdquo;Ați văzut cum m-am ridicat?&rdquo;
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share