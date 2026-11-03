Sorana Cîrstea (36 de ani, #15 WTA) s-a calificat în turul al doilea al turneului de la Hong Kong, după ce a învins-o pe Maria Timofeeva (22 de ani, #70 WTA).

Prezența la competiția WTA 250 de la Hong Kong ar putea reprezenta ultima sa apariție oficială pe terenul de tenis, după mai bine de 20 de ani în circuit.

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Românca a avut un parcurs remarcabil în acest an, reușind să obțină cea mai bună clasare a carierei, locul 15, chiar în sezonul despre care a transmis că va fi ultimul în tenisul profesionist.

Sorana Cîrstea a învins-o pe Timofeeva la Hong Kong

Românca a început în forță primul set, reușind să-și adjudece primul game pus în joc. Maria Timofeeva a răspuns imediat și a preluat conducerea jocului, scor 2-1.

Sorana Cîrstea nu a renunțat și a câștigat 4 game-uri consecutive, punând stăpânire pe joc. Jucătoarea născută în Uzbekistan a reușit în cele din urmă să egaleze, 5-5, după ce românca a avut două mingi de set.

Primul set a fost trimis în tie-break, acolo unde Cîrstea s-a impus cu scorul de 7-6 (6), care a revenit de la 3-5 și a salvat o minge de set.

Maria Timofeeva a controlat de la un cap la coadă setul secund, fără să-i acorde mari șanse Soranei. Românca s-a impus în doar un game, adversara ei reușind să se impună cu un categoric 6-1.

Meciul a fost trimis în setul decisiv, acolo unde cele două tenismene au luptat de la egal la egal. Timofeeva a condus cu 2-0, dar Cîrstea a revenit în joc.

Și acest set a fost decis în cele din urmă în tie-break. Sorana Cîrstea s-a impus cu scorul de 7-5 și s-a calificat în turul al doilea la Hong Kong, acolo unde va da peste americanca Mary Stoiana (#114).

Terrific hitting 👏 Sorana Cirstea fully entertained in her match against Timofeeva. The No.1 seed advanced to the Round of 16 in Hong Kong, winning 7-6(6), 1-6, 7-5! #PHKTO2026 https://t.co/uMZ6XmLIa7 — wta (@WTA) November 3, 2026

Tatăl viitoarei adversare a Soranei Cîrstea este român, pe nume Val Stoiana. Acesta este fost jucător de tenis și este antrenorul fiicei sale.

În ultimul turneu la care a participat, Sorana Cîrstea a fost învinsă de Maya Joint în runda inaugurală de la Tokyo, scor 3-6, (4)6-7.

Sorana Cîrstea, despre Timofeeva: „Cred că a fost mai bună astăzi”

La finalul meciului, Sorana Cîrstea a recunoscut valoarea adversarei sale.

„În primul rând, vreau s-o felicit pe Maria. A jucat uimitor și cred că a fost mai bună astăzi, dar am reușit să găsesc resursele necesare. De multe ori totul se reduce la luptă. Mă bucur că am reușit asta în fața voastră.

Meciul a avut mai multe momente importante, critice. În ultimul game am știut că trebuia să am controlul. Sunt foarte bucuroasă pentru această victorie. A fost un meci foarte bun, împotriva unui adversar excepțional.

Anul trecut am venit pentru prima dată în Hong Kong și îmi place foarte mult să revin aici. Când am făcut planificarea știam de la bun început că vreau să revin aici. Este un adevărat privilegiu să joc în fața voastră”, a declarat Sorana Cîrstea la Digi Sport 2.

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