„N-am mai trecut prin așa ceva” Naomi Osaka a reacționat după conflictul cu Sorana Cîrstea de la Australian Open: „Nu reacționez bine la lipsa de respect”

a vorbit despre conflictul cu Sorana Cîrstea din finalul partidei din turul 2 de la Australian Open. Sportiva japoneză a obținut calificarea în turul 3, după ce a învins-o pe Cîrstea cu scorul de 6-3, 4-6, 6-2.

În setul decisiv, Sorana Cîrstea a fost nemulțumită de faptul că Naomi Osaka a vorbit între servicii și că arbitrul nu a penalizat-o.

La finalul meciului, cele două sportive s-au contrat, Sorana acuzându-și adversara că nu știe ce e fair-play-ul.

Naomi Osaka: „ Nu-mi place să jignesc oamenii”

La conferința de presă de după meci, Naomi Osaka a vorbit despre conflictul pe care l-a avut cu Sorana Cîrstea.

Întrebată dacă crede că Sorana era frustrată din cauza a ceva ce ea a făcut în timpul meciului, sportiva japoneză a răspuns:

„Sincer, nu. Nimeni nu s-a plâns vreodată de asta. Și nici arbitrul nu mi-a spus că am greșit. Arbitrul a spus că am jucat bine. Așa că am acceptat situația. Și asta era părerea mea. Credeam că am trecut peste asta.

Nu am mai fost implicată într-o situație similară până acum. Așa că nu știu. De parcă ar trebui să lăsăm totul pe teren și să ne salutăm, spunând: «Bună, ce mai faci?».

Sunt puțin confuză, dar înțeleg că emoțiile erau foarte puternice pentru ea. Și vreau să-mi cer scuze. Cred că primele lucruri pe care le-am spus pe teren au fost lipsite de respect, iar mie nu-mi place să jignesc oamenii.

Nu asta fac eu. Da, dacă ea vrea să vorbească despre asta, atunci da. Dar îmi place când mă încarc mental, nu sunt genul care să spună «OK, acum o să distrag atenția celeilalte persoane, ca și cum ar fi doar pentru mine».

Totodată, nu sunt genul de persoană care reacționează bine la lipsa de respect. Așa că probabil că am exagerat puțin la următoarele câteva puncte”, a declarat Naomi Osaka la conferința de presă.

În următorul tur, Naomi Osaka o va întâlni pe Maddison Inglis (28 de ani, #133 WTA).

Ce s-a întâmplat între Sorana Cîrstea și Naomi Osaka

În setul al treilea, Sorana Cîrstea a fost nemulțumită de faptul că Naomi Osaka a vorbit între servicii, perioadă de timp care este inclusă în timpul jocului, potrivit regulamentului WTA.

Românca a întrebat-o imediat pe arbitra de scaun dacă Osaka are voie să vorbească în timpul meciului: „Are voie să spună «Come on!» (n.r. - Haide) între servicii? Pot să strig și eu?”.

„Dacă nu ai aruncat mingea în aer, e în regulă”, a spus arbitrul. Cîrstea a replicat: „E prima dată când mi se întâmplă”.

It's not very clear who says "C'mon" between serves, but if it's Osaka then Sorana is right, that's very poor sportsmanship from Osaka. pic.twitter.com/l5KIJc0GFZ — Lorena Popa 🕵️‍♀️🎾 (@popalorena) January 22, 2026

Imediat după acele discuții, Naomi Osaka a câștigat game-ul și a strigat din nou „Come on”.

În cele din urmă, românca a fost învinsă de sportiva japoneză și a fost eliminată de la Australian Open. Când s-au întâlnit la fileu, cele două au avut o strângere de mână rece, Cîrstea evitând să stea de vorbă cu adversara ei.

„Pentru ce a fost asta?”, a întrebat-o Naomi Osaka. Răspunsul Soranei nu a întârziat să apară: „Ce a fost? Nu știi ce e fair-play-ul, prieteno. Joci de atâta vreme în circuit și nu ai idee ce este fair-play-ul”.

151.448 de dolari a încasat Sorana Cîrstea pentru participarea la Australian Open

