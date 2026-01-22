„N-am mai trecut prin așa ceva” Naomi Osaka a reacționat după conflictul cu Sorana Cîrstea de la Australian Open: „Nu reacționez bine la lipsa de respect” +10 foto
Naomi Osaka FOTO Imago
Tenis

„N-am mai trecut prin așa ceva” Naomi Osaka a reacționat după conflictul cu Sorana Cîrstea de la Australian Open: „Nu reacționez bine la lipsa de respect”

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 22.01.2026, ora 16:03
alt-text Actualizat: 22.01.2026, ora 16:07
  • Naomi Osaka (28 de ani, #15 WTA) a vorbit despre conflictul cu Sorana Cîrstea (35 de ani, #35 WTA) din finalul partidei din turul 2 de la Australian Open.
  • Sportiva japoneză a obținut calificarea în turul 3, după ce a învins-o pe Cîrstea cu scorul de 6-3, 4-6, 6-2.

În setul decisiv, Sorana Cîrstea a fost nemulțumită de faptul că Naomi Osaka a vorbit între servicii și că arbitrul nu a penalizat-o.

La finalul meciului, cele două sportive s-au contrat, Sorana acuzându-și adversara că nu știe ce e fair-play-ul.

Moruțan a ajuns la București! FOTO. Internaționalul român va semna astăzi cu Rapid » De ce a întârziat transferul
Citește și
Moruțan a ajuns la București! FOTO. Internaționalul român va semna astăzi cu Rapid » De ce a întârziat transferul
Citește mai mult
Moruțan a ajuns la București! FOTO. Internaționalul român va semna astăzi cu Rapid » De ce a întârziat transferul

Naomi Osaka: „Nu-mi place să jignesc oamenii”

La conferința de presă de după meci, Naomi Osaka a vorbit despre conflictul pe care l-a avut cu Sorana Cîrstea.

Întrebată dacă crede că Sorana era frustrată din cauza a ceva ce ea a făcut în timpul meciului, sportiva japoneză a răspuns:

„Sincer, nu. Nimeni nu s-a plâns vreodată de asta. Și nici arbitrul nu mi-a spus că am greșit. Arbitrul a spus că am jucat bine. Așa că am acceptat situația. Și asta era părerea mea. Credeam că am trecut peste asta.

Nu am mai fost implicată într-o situație similară până acum. Așa că nu știu. De parcă ar trebui să lăsăm totul pe teren și să ne salutăm, spunând: «Bună, ce mai faci?».

Sunt puțin confuză, dar înțeleg că emoțiile erau foarte puternice pentru ea. Și vreau să-mi cer scuze. Cred că primele lucruri pe care le-am spus pe teren au fost lipsite de respect, iar mie nu-mi place să jignesc oamenii.

Nu asta fac eu. Da, dacă ea vrea să vorbească despre asta, atunci da. Dar îmi place când mă încarc mental, nu sunt genul care să spună «OK, acum o să distrag atenția celeilalte persoane, ca și cum ar fi doar pentru mine».

Totodată, nu sunt genul de persoană care reacționează bine la lipsa de respect. Așa că probabil că am exagerat puțin la următoarele câteva puncte”, a declarat Naomi Osaka la conferința de presă.

Galerie foto (10 imagini)

Tensiuni între Naomi Osaka și Sorana Cîrstea la Australian Open Tensiuni între Naomi Osaka și Sorana Cîrstea la Australian Open Tensiuni între Naomi Osaka și Sorana Cîrstea la Australian Open Tensiuni între Naomi Osaka și Sorana Cîrstea la Australian Open Tensiuni între Naomi Osaka și Sorana Cîrstea la Australian Open
+10 Foto
labels.photo-gallery

În următorul tur, Naomi Osaka o va întâlni pe Maddison Inglis (28 de ani, #133 WTA).

Ce s-a întâmplat între Sorana Cîrstea și Naomi Osaka

În setul al treilea, Sorana Cîrstea a fost nemulțumită de faptul că Naomi Osaka a vorbit între servicii, perioadă de timp care este inclusă în timpul jocului, potrivit regulamentului WTA.

Românca a întrebat-o imediat pe arbitra de scaun dacă Osaka are voie să vorbească în timpul meciului: „Are voie să spună «Come on!» (n.r. - Haide) între servicii? Pot să strig și eu?”.

„Dacă nu ai aruncat mingea în aer, e în regulă”, a spus arbitrul. Cîrstea a replicat: „E prima dată când mi se întâmplă”.

Imediat după acele discuții, Naomi Osaka a câștigat game-ul și a strigat din nou „Come on”.

În cele din urmă, românca a fost învinsă de sportiva japoneză și a fost eliminată de la Australian Open. Când s-au întâlnit la fileu, cele două au avut o strângere de mână rece, Cîrstea evitând să stea de vorbă cu adversara ei.

Pentru ce a fost asta?”, a întrebat-o Naomi Osaka. Răspunsul Soranei nu a întârziat să apară: „Ce a fost? Nu știi ce e fair-play-ul, prieteno. Joci de atâta vreme în circuit și nu ai idee ce este fair-play-ul”.

151.448 de dolari
a încasat Sorana Cîrstea pentru participarea la Australian Open

Citește și

Moruțan a ajuns la București! FOTO. Internaționalul român va semna astăzi cu Rapid » De ce a întârziat transferul
Superliga
15:34
Moruțan a ajuns la București! FOTO. Internaționalul român va semna astăzi cu Rapid » De ce a întârziat transferul
Citește mai mult
Moruțan a ajuns la București! FOTO. Internaționalul român va semna astăzi cu Rapid » De ce a întârziat transferul
Moment șocant FOTO. Luciano Spalletti și-a pălmuit jucătorul în timpul meciului Juventus - Benfica!
Liga Campionilor
14:02
Moment șocant FOTO. Luciano Spalletti și-a pălmuit jucătorul în timpul meciului Juventus - Benfica!
Citește mai mult
Moment șocant FOTO. Luciano Spalletti și-a pălmuit jucătorul în timpul meciului Juventus - Benfica!

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Primele informații dezvăluite despre compromisul găsit de Trump și Rutte pentru Groenlanda: „SUA își vor atinge toate obiectivele”. Avertisment de la Copenhaga
Primele informații dezvăluite despre compromisul găsit de Trump și Rutte pentru Groenlanda: „SUA își vor atinge toate obiectivele”. Avertisment de la Copenhaga
Primele informații dezvăluite despre compromisul găsit de Trump și Rutte pentru Groenlanda: „SUA își vor atinge toate obiectivele”. Avertisment de la Copenhaga
tenis Australian Open wta Sorana Cirstea naomi osaka
Știrile zilei din sport
Lucescu: „M-am întors în spital!” Selecționerul explică prin intermediul GOLAZO.ro problemele medicale care l-au determinat să se interneze din nou
Nationala
22.01
Lucescu: „M-am întors în spital!” Selecționerul explică prin intermediul GOLAZO.ro problemele medicale care l-au determinat să se interneze din nou
Citește mai mult
Lucescu: „M-am întors în spital!” Selecționerul explică prin intermediul GOLAZO.ro problemele medicale care l-au determinat să se interneze din nou
FCSB, adio Europa League? Campioana pierde la scor cu Dinamo Zagreb, dar nu e eliminată matematic! Cum arată clasamentul  
Europa League
00:10
FCSB, adio Europa League? Campioana pierde la scor cu Dinamo Zagreb, dar nu e eliminată matematic! Cum arată clasamentul
Citește mai mult
FCSB, adio Europa League? Campioana pierde la scor cu Dinamo Zagreb, dar nu e eliminată matematic! Cum arată clasamentul  
Oferta care-l convinge Kopic, întrebat direct despre plecarea de la Dinamo: „Acolo vreau să ajung”
Superliga
22.01
Oferta care-l convinge Kopic, întrebat direct despre plecarea de la Dinamo: „Acolo vreau să ajung”
Citește mai mult
Oferta care-l convinge Kopic, întrebat direct despre plecarea de la Dinamo: „Acolo vreau să ajung”
„Nu vreau să discut!”  Sorana Cîrstea, despre discuția aprinsă cu Naomi Osaka: „20 de ani cântăresc mai mult decât acele 5 secunde”
Tenis
22.01
„Nu vreau să discut!” Sorana Cîrstea, despre discuția aprinsă cu Naomi Osaka: „20 de ani cântăresc mai mult decât acele 5 secunde”
Citește mai mult
„Nu vreau să discut!”  Sorana Cîrstea, despre discuția aprinsă cu Naomi Osaka: „20 de ani cântăresc mai mult decât acele 5 secunde”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
00:45
„Este terminat” Mihai Stoica nu mai crede în calificare, după eșecul rușinos cu Dinamo Zagreb: „Cu 9 puncte nu merge nimeni”
„Este terminat” Mihai Stoica nu mai crede în calificare,  după eșecul rușinos cu Dinamo Zagreb: „Cu 9 puncte nu merge nimeni”
00:09
Cristian Geambașu În genunchi la Zagreb
Cristian Geambașu În genunchi la Zagreb
22:42
Lucescu: „M-am întors în spital!” Selecționerul explică prin intermediul GOLAZO.ro problemele medicale care l-au determinat să se interneze din nou
Lucescu: „M-am întors în spital!” Selecționerul explică prin intermediul GOLAZO.ro problemele medicale care l-au determinat să se interneze din nou
00:23
„Trebuie să se schimbe ceva!” Elias Charalambous, nervos după eșecul cu Dinamo Zagreb: „Nu avem șanse nici cu o echipă de liga a treia”
„Trebuie să se schimbe ceva!” Elias Charalambous, nervos după eșecul cu Dinamo Zagreb: „Nu avem șanse nici cu o echipă de liga a treia”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Furnicile galbene

Radu Naum: Furnicile galbene

Radu Naum: Furnicile galbene
Tadici e vânat, la fel FRH?!

Cristian Geambașu: Tadici e vânat, la fel FRH?!

Cristian Geambașu: Tadici e vânat, la fel FRH?!
Ce legătură este între performanța Dacia și Mircea Badea

Dan Udrea: Ce legătură este între performanța Dacia și Mircea Badea

Dan Udrea: Ce legătură este între performanța Dacia și Mircea Badea
Noi unde suntem?

Radu Naum: Noi unde suntem?

Radu Naum: Noi unde suntem?
Campionii sportivității

Cristian Geambașu: Campionii sportivității

Cristian Geambașu: Campionii sportivității
Matthäus și Bayern, escrocați de un actor care s-a dat director

Cătălin Tolontan: Matthäus și Bayern, escrocați de un actor care s-a dat director

Cătălin Tolontan: Matthäus și Bayern, escrocați de un actor care <span>s-a</span> dat director
Dinamo, campioana esteticii. Dar ajunge?

Cristian Geambașu: Dinamo, campioana esteticii. Dar ajunge?

Cristian Geambașu: Dinamo, campioana esteticii. Dar ajunge?
Real nu are nevoie de antrenor

Silviu Tudor Samuilă: Real nu are nevoie de antrenor

Silviu Tudor Samuilă: Real nu are nevoie de antrenor
Turnul de parașutism, drobul nostru de sare

Cristian Geambașu: Turnul de parașutism, drobul nostru de sare

Cristian Geambașu: Turnul de parașutism, drobul nostru de sare
Era odată Simona. Era odată și Nole

Cristian Geambașu: Era odată Simona. Era odată și Nole

Cristian Geambașu: Era odată Simona. Era odată și Nole
Două favorite, doi câini și un crocodil

Dan Udrea: Două favorite, doi câini și un crocodil

Dan Udrea: Două favorite, doi câini și un crocodil
Când va fi dat afară Shay Given? Și de ce?

Cristian Geambașu: Când va fi dat afară Shay Given? Și de ce?

Cristian Geambașu: Când va fi dat afară Shay Given? Și de ce?
Misteriosul cititor

Radu Naum: Misteriosul cititor

Radu Naum: Misteriosul cititor
Probleme pentru Mircea Lucescu

Cătălin Tolontan: Probleme pentru Mircea Lucescu

Cătălin Tolontan: Probleme pentru Mircea Lucescu
Doar interesul oprește disprețul la adresa României

Dan Udrea: Doar interesul oprește disprețul la adresa României

Dan Udrea: Doar interesul oprește disprețul la adresa României
Evul Mediu, fotbalul și TVR-ul

Cristian Geambașu: Evul Mediu, fotbalul și TVR-ul

Cristian Geambașu: Evul Mediu, fotbalul și <span>TVR-ul</span>
„Cine dracu-i și Eminescu ăla, noul golchipăr de la Venus?"

Cristian Geambașu: „Cine dracu-i și Eminescu ăla, noul golchipăr de la Venus?"

Cristian Geambașu: „Cine <span>dracu-i</span> și Eminescu ăla, noul golchipăr de la Venus?"
Gonzalo și Octavian

Cristian Geambașu: Gonzalo și Octavian

Cristian Geambașu: Gonzalo și Octavian
Maduro de la Casa Fotbalului

Dan Udrea: Maduro de la Casa Fotbalului

Dan Udrea: Maduro de la Casa Fotbalului
Scrisoare către un dispărut

Radu Naum: Scrisoare către un dispărut

Radu Naum: Scrisoare către un dispărut
Top stiri din sport
„Groapa”, pusă la pământ VIDEO. A început demolarea stadionului Dinamo: intrarea faimoasă dinspre „Ștefan cel Mare”, distrusă complet! Imagini din dronă
Superliga
22.01
„Groapa”, pusă la pământ VIDEO. A început demolarea stadionului Dinamo: intrarea faimoasă dinspre „Ștefan cel Mare”, distrusă complet! Imagini din dronă
Citește mai mult
„Groapa”, pusă la pământ VIDEO. A început demolarea stadionului Dinamo: intrarea faimoasă dinspre „Ștefan cel Mare”, distrusă complet! Imagini din dronă
„Următorul termen va fi ultimul” Care e situația la noul stadion din Timișoara: „Cauza s-a judecat pe fond”
Superliga
22.01
„Următorul termen va fi ultimul” Care e situația la noul stadion din Timișoara: „Cauza s-a judecat pe fond”
Citește mai mult
„Următorul termen va fi ultimul” Care e situația la noul stadion din Timișoara: „Cauza s-a judecat pe fond”
Sumă fabuloasă  Sorana Cîrstea a luat 150.000$ la Australian Open 2026 și a ajuns la o avere câștigată din tenis
Tenis
22.01
Sumă fabuloasă Sorana Cîrstea a luat 150.000$ la Australian Open 2026 și a ajuns la o avere câștigată din tenis
Citește mai mult
Sumă fabuloasă  Sorana Cîrstea a luat 150.000$ la Australian Open 2026 și a ajuns la o avere câștigată din tenis

Echipe/Competiții

fcsb 78 CFR Cluj 12 dinamo bucuresti 39 rapid 26 Universitatea Craiova 9 petrolul ploiesti 2 Poli Iasi uta arad farul constanta 2

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti liga 1 europa league fcsb radu dragusin louis munteanu
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Sondaj
23.01

Cine va câștiga titlul în acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu

Cine credeți că va câștiga titlul în acest sezon?

U Craiova %
Rapid %
Dinamo %
FCSB %
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share