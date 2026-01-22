Moment șocant FOTO. Luciano Spalletti și-a pălmuit jucătorul în timpul meciului Juventus - Benfica! +7 foto
Luciano Spalletti l-a pălmuit pe Lois Openda
Liga Campionilor

Moment șocant FOTO. Luciano Spalletti și-a pălmuit jucătorul în timpul meciului Juventus - Benfica!

  • Luciano Spalletti (66 de ani), antrenorul lui Juventus, a fost protagonistul unui moment șocant petrecut în timpul meciului cu Benfica, scor 2-0, din Liga Campionilor.

Tehnicianul italian și-a pălmuit un jucător chiar la marginea terenului, înainte de a-l introduce pe teren.

Luciano Spalletti l-a pălmuit pe Lois Openda

Luciano Spalletti și Lois Openda s-au aflat în centrul unui moment tensionat pe finalul meciului dintre Juventus și Benfica.

Luciano Spalletti l-a pălmuit pe atacantul belgian înainte să-l introducă pe teren.

Tehnicianul italian a părut să fie deranjat de atitudinea lui Openda, care se amuza alături de oamenii din staff.

Chiar și în momentele în care Spalletti i-a atras atenția, acesta a continuat să se amuze, fapt care l-a scos din minți pe antrenor.

Spalletti l-a pălmuit de trei ori pe Openda, timp în care a țipat nervos la acesta. Ulterior, l-a trimis pe banca de rezerve pentru a se schimba, iar apoi l-a introdus pe teren, în minutul 70. Conform corrieredellosport.it, Spaletti i-a strigat lui Openda: „Trezește-te!”.

Spalletti a mai avut o reacție nervoasă la partida cu Benfica. Antrenorul s-a certat cu un suporter aflat în spatele băncii de rezerve, spunându-i că mai bine ar sta acasă, decât să vină la stadion pentru a critica echipa.

