Olimpiu Moruțan (26 de ani) a ajuns astăzi la București pentru a semna cu Rapid.

După multe zile de așteptare, fostul mijlocaș de la FCSB ajunge în sfârșit sub comanda lui Constantin Gâlcă.

Olimpiu Moruțan semnează astăzi cu Rapid

Olimpiu Moruțan a ajuns astăzi la București pentru a semna cu Rapid. Jucătorul a călătorit de la Salonic la București cu un avion de linie, ci nu cu unul privat, așa cum se speculase zilele trecute.

Moruțan a fost așteptat de Daniel Sandu, directorul departamentului de scouting al Rapidului, dar și de Ionuț Voicu, delegat și fost căpitan al giuleștenilor.

Internaționalul român a mai fost așteptat de Bogdan Stancu, care a decis să devină agent de jucători după retragerea din fotbal, precum de Bogdan Pătrașcu, fost antrenor la CS Tunari, potrivit digisport.ro.

Tot astăzi, joi, 22 ianuarie, internaționalul român va efectua vizita medicală și, ulterior, își va pune semnătura pe contractul cu gruparea giuleșteană.

După ce se vor încheia aceste proceduri, Moruțan se va alătura lotului condus de Constantin Gâlcă și va putea fi în lotul Rapidului pentru partida de luni, 26 ianuarie, cu UTA Arad.

2 milioane de euro este cota lui Olimpiu Moruțan, conform Transfermarkt

De ce a întârziat transferul lui Olimpiu Moruțan la Rapid

Deși transferul lui Moruțan fusese anunțat de câteva zile chiar de către președintele clubului, Victor Angelescu, mutarea a fost întârziată din cauza unor neînțelegeri între Aris Salonic și Galatasaray, cluburi de care aparținea jucătorul.

În cele din urmă, după mai multe zile de discuții, lucrurile s-au rezolvat iar Moruțan va putea fi prezentat în mod oficial de Rapid.

„Noi suntem înțeleși cu jucătorul, așa cum am anunțat. Trebuie să își rezolve el anumite situații care au existat între cluburile de dinainte. Mă refer la Galata și Aris.

E o chestie care nu ține de noi. Îl așteptăm. Probabil că va ajunge ori în seara asta, ori mâine”, declara Victor Angelescu marți, 20 ianuarie, la Digi Sport.

