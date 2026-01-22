Moruțan a ajuns la București! FOTO. Internaționalul român va semna astăzi cu Rapid » De ce a întârziat transferul +5 foto
Olimpiu Moruțan. FOTO: Montaj GOLAZO.ro
Superliga

Moruțan a ajuns la București! FOTO. Internaționalul român va semna astăzi cu Rapid » De ce a întârziat transferul

alt-text Ștefan Ogrezeanu , Vlad Nedelea
alt-text Publicat: 22.01.2026, ora 15:34
alt-text Actualizat: 22.01.2026, ora 15:43
  • Olimpiu Moruțan (26 de ani) a ajuns astăzi la București pentru a semna cu Rapid.

După multe zile de așteptare, fostul mijlocaș de la FCSB ajunge în sfârșit sub comanda lui Constantin Gâlcă.

„Mi-au zis că nu voi mai juca fotbal” Fundașul Universității Craiova, dezvăluiri despre cel mai greu moment al carierei: „Am plâns în spital”
Citește și
„Mi-au zis că nu voi mai juca fotbal” Fundașul Universității Craiova, dezvăluiri despre cel mai greu moment al carierei: „Am plâns în spital”
Citește mai mult
„Mi-au zis că nu voi mai juca fotbal” Fundașul Universității Craiova, dezvăluiri despre cel mai greu moment al carierei: „Am plâns în spital”

Olimpiu Moruțan semnează astăzi cu Rapid

Olimpiu Moruțan a ajuns astăzi la București pentru a semna cu Rapid. Jucătorul a călătorit de la Salonic la București cu un avion de linie, ci nu cu unul privat, așa cum se speculase zilele trecute.

Moruțan a fost așteptat de Daniel Sandu, directorul departamentului de scouting al Rapidului, dar și de Ionuț Voicu, delegat și fost căpitan al giuleștenilor.

Internaționalul român a mai fost așteptat de Bogdan Stancu, care a decis să devină agent de jucători după retragerea din fotbal, precum de Bogdan Pătrașcu, fost antrenor la CS Tunari, potrivit digisport.ro.

Tot astăzi, joi, 22 ianuarie, internaționalul român va efectua vizita medicală și, ulterior, își va pune semnătura pe contractul cu gruparea giuleșteană.

După ce se vor încheia aceste proceduri, Moruțan se va alătura lotului condus de Constantin Gâlcă și va putea fi în lotul Rapidului pentru partida de luni, 26 ianuarie, cu UTA Arad.

Moruțan a ajuns în România FOTO Captură Digi Sport (5).jpg
Moruțan a ajuns în România FOTO Captură Digi Sport (5).jpg

Galerie foto (5 imagini)

Moruțan a ajuns în România FOTO Captură Digi Sport (1).jpg Moruțan a ajuns în România FOTO Captură Digi Sport (2).jpg Moruțan a ajuns în România FOTO Captură Digi Sport (3).jpg Moruțan a ajuns în România FOTO Captură Digi Sport (4).jpg Moruțan a ajuns în România FOTO Captură Digi Sport (5).jpg
+5 Foto
labels.photo-gallery
2 milioane de euro
este cota lui Olimpiu Moruțan, conform Transfermarkt

De ce a întârziat transferul lui Olimpiu Moruțan la Rapid

Deși transferul lui Moruțan fusese anunțat de câteva zile chiar de către președintele clubului, Victor Angelescu, mutarea a fost întârziată din cauza unor neînțelegeri între Aris Salonic și Galatasaray, cluburi de care aparținea jucătorul.

În cele din urmă, după mai multe zile de discuții, lucrurile s-au rezolvat iar Moruțan va putea fi prezentat în mod oficial de Rapid.

„Noi suntem înțeleși cu jucătorul, așa cum am anunțat. Trebuie să își rezolve el anumite situații care au existat între cluburile de dinainte. Mă refer la Galata și Aris.

E o chestie care nu ține de noi. Îl așteptăm. Probabil că va ajunge ori în seara asta, ori mâine”, declara Victor Angelescu marți, 20 ianuarie, la Digi Sport.

Citește și

„Românii nu inspiră frică”  Ce spun croații despre duelul Dinamo Zagreb - FCSB: „E considerat unul dintre cele mai ușoare meciuri” » Cum e văzută Liga 1
Europa League
10:56
„Românii nu inspiră frică” Ce spun croații despre duelul Dinamo Zagreb - FCSB: „E considerat unul dintre cele mai ușoare meciuri” » Cum e văzută Liga 1
Citește mai mult
„Românii nu inspiră frică”  Ce spun croații despre duelul Dinamo Zagreb - FCSB: „E considerat unul dintre cele mai ușoare meciuri” » Cum e văzută Liga 1
„Am clacat emoțional” Moment sensibil, rememorat de un personaj important din fotbal: „Am început să plâng în hohote”
Special
10:27
„Am clacat emoțional” Moment sensibil, rememorat de un personaj important din fotbal: „Am început să plâng în hohote”
Citește mai mult
„Am clacat emoțional” Moment sensibil, rememorat de un personaj important din fotbal: „Am început să plâng în hohote”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Primele informații dezvăluite despre compromisul găsit de Trump și Rutte pentru Groenlanda: „SUA își vor atinge toate obiectivele”. Avertisment de la Copenhaga
Primele informații dezvăluite despre compromisul găsit de Trump și Rutte pentru Groenlanda: „SUA își vor atinge toate obiectivele”. Avertisment de la Copenhaga
Primele informații dezvăluite despre compromisul găsit de Trump și Rutte pentru Groenlanda: „SUA își vor atinge toate obiectivele”. Avertisment de la Copenhaga
rapid bucuresti transfer liga 1 olimpiu morutan
Știrile zilei din sport
Lucescu: „M-am întors în spital!” Selecționerul explică prin intermediul GOLAZO.ro problemele medicale care l-au determinat să se interneze din nou
Nationala
22.01
Lucescu: „M-am întors în spital!” Selecționerul explică prin intermediul GOLAZO.ro problemele medicale care l-au determinat să se interneze din nou
Citește mai mult
Lucescu: „M-am întors în spital!” Selecționerul explică prin intermediul GOLAZO.ro problemele medicale care l-au determinat să se interneze din nou
FCSB, adio Europa League? Campioana pierde la scor cu Dinamo Zagreb, dar nu e eliminată matematic! Cum arată clasamentul  
Europa League
00:10
FCSB, adio Europa League? Campioana pierde la scor cu Dinamo Zagreb, dar nu e eliminată matematic! Cum arată clasamentul
Citește mai mult
FCSB, adio Europa League? Campioana pierde la scor cu Dinamo Zagreb, dar nu e eliminată matematic! Cum arată clasamentul  
Oferta care-l convinge Kopic, întrebat direct despre plecarea de la Dinamo: „Acolo vreau să ajung”
Superliga
22.01
Oferta care-l convinge Kopic, întrebat direct despre plecarea de la Dinamo: „Acolo vreau să ajung”
Citește mai mult
Oferta care-l convinge Kopic, întrebat direct despre plecarea de la Dinamo: „Acolo vreau să ajung”
„Nu vreau să discut!”  Sorana Cîrstea, despre discuția aprinsă cu Naomi Osaka: „20 de ani cântăresc mai mult decât acele 5 secunde”
Tenis
22.01
„Nu vreau să discut!” Sorana Cîrstea, despre discuția aprinsă cu Naomi Osaka: „20 de ani cântăresc mai mult decât acele 5 secunde”
Citește mai mult
„Nu vreau să discut!”  Sorana Cîrstea, despre discuția aprinsă cu Naomi Osaka: „20 de ani cântăresc mai mult decât acele 5 secunde”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
00:45
„Este terminat” Mihai Stoica nu mai crede în calificare, după eșecul rușinos cu Dinamo Zagreb: „Cu 9 puncte nu merge nimeni”
„Este terminat” Mihai Stoica nu mai crede în calificare,  după eșecul rușinos cu Dinamo Zagreb: „Cu 9 puncte nu merge nimeni”
00:09
Cristian Geambașu În genunchi la Zagreb
Cristian Geambașu În genunchi la Zagreb
22:42
Lucescu: „M-am întors în spital!” Selecționerul explică prin intermediul GOLAZO.ro problemele medicale care l-au determinat să se interneze din nou
Lucescu: „M-am întors în spital!” Selecționerul explică prin intermediul GOLAZO.ro problemele medicale care l-au determinat să se interneze din nou
00:23
„Trebuie să se schimbe ceva!” Elias Charalambous, nervos după eșecul cu Dinamo Zagreb: „Nu avem șanse nici cu o echipă de liga a treia”
„Trebuie să se schimbe ceva!” Elias Charalambous, nervos după eșecul cu Dinamo Zagreb: „Nu avem șanse nici cu o echipă de liga a treia”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Furnicile galbene

Radu Naum: Furnicile galbene

Radu Naum: Furnicile galbene
Tadici e vânat, la fel FRH?!

Cristian Geambașu: Tadici e vânat, la fel FRH?!

Cristian Geambașu: Tadici e vânat, la fel FRH?!
Ce legătură este între performanța Dacia și Mircea Badea

Dan Udrea: Ce legătură este între performanța Dacia și Mircea Badea

Dan Udrea: Ce legătură este între performanța Dacia și Mircea Badea
Noi unde suntem?

Radu Naum: Noi unde suntem?

Radu Naum: Noi unde suntem?
Campionii sportivității

Cristian Geambașu: Campionii sportivității

Cristian Geambașu: Campionii sportivității
Matthäus și Bayern, escrocați de un actor care s-a dat director

Cătălin Tolontan: Matthäus și Bayern, escrocați de un actor care s-a dat director

Cătălin Tolontan: Matthäus și Bayern, escrocați de un actor care <span>s-a</span> dat director
Dinamo, campioana esteticii. Dar ajunge?

Cristian Geambașu: Dinamo, campioana esteticii. Dar ajunge?

Cristian Geambașu: Dinamo, campioana esteticii. Dar ajunge?
Real nu are nevoie de antrenor

Silviu Tudor Samuilă: Real nu are nevoie de antrenor

Silviu Tudor Samuilă: Real nu are nevoie de antrenor
Turnul de parașutism, drobul nostru de sare

Cristian Geambașu: Turnul de parașutism, drobul nostru de sare

Cristian Geambașu: Turnul de parașutism, drobul nostru de sare
Era odată Simona. Era odată și Nole

Cristian Geambașu: Era odată Simona. Era odată și Nole

Cristian Geambașu: Era odată Simona. Era odată și Nole
Două favorite, doi câini și un crocodil

Dan Udrea: Două favorite, doi câini și un crocodil

Dan Udrea: Două favorite, doi câini și un crocodil
Când va fi dat afară Shay Given? Și de ce?

Cristian Geambașu: Când va fi dat afară Shay Given? Și de ce?

Cristian Geambașu: Când va fi dat afară Shay Given? Și de ce?
Misteriosul cititor

Radu Naum: Misteriosul cititor

Radu Naum: Misteriosul cititor
Probleme pentru Mircea Lucescu

Cătălin Tolontan: Probleme pentru Mircea Lucescu

Cătălin Tolontan: Probleme pentru Mircea Lucescu
Doar interesul oprește disprețul la adresa României

Dan Udrea: Doar interesul oprește disprețul la adresa României

Dan Udrea: Doar interesul oprește disprețul la adresa României
Evul Mediu, fotbalul și TVR-ul

Cristian Geambașu: Evul Mediu, fotbalul și TVR-ul

Cristian Geambașu: Evul Mediu, fotbalul și <span>TVR-ul</span>
„Cine dracu-i și Eminescu ăla, noul golchipăr de la Venus?"

Cristian Geambașu: „Cine dracu-i și Eminescu ăla, noul golchipăr de la Venus?"

Cristian Geambașu: „Cine <span>dracu-i</span> și Eminescu ăla, noul golchipăr de la Venus?"
Gonzalo și Octavian

Cristian Geambașu: Gonzalo și Octavian

Cristian Geambașu: Gonzalo și Octavian
Maduro de la Casa Fotbalului

Dan Udrea: Maduro de la Casa Fotbalului

Dan Udrea: Maduro de la Casa Fotbalului
Scrisoare către un dispărut

Radu Naum: Scrisoare către un dispărut

Radu Naum: Scrisoare către un dispărut
Top stiri din sport
„Groapa”, pusă la pământ VIDEO. A început demolarea stadionului Dinamo: intrarea faimoasă dinspre „Ștefan cel Mare”, distrusă complet! Imagini din dronă
Superliga
22.01
„Groapa”, pusă la pământ VIDEO. A început demolarea stadionului Dinamo: intrarea faimoasă dinspre „Ștefan cel Mare”, distrusă complet! Imagini din dronă
Citește mai mult
„Groapa”, pusă la pământ VIDEO. A început demolarea stadionului Dinamo: intrarea faimoasă dinspre „Ștefan cel Mare”, distrusă complet! Imagini din dronă
„Următorul termen va fi ultimul” Care e situația la noul stadion din Timișoara: „Cauza s-a judecat pe fond”
Superliga
22.01
„Următorul termen va fi ultimul” Care e situația la noul stadion din Timișoara: „Cauza s-a judecat pe fond”
Citește mai mult
„Următorul termen va fi ultimul” Care e situația la noul stadion din Timișoara: „Cauza s-a judecat pe fond”
Sumă fabuloasă  Sorana Cîrstea a luat 150.000$ la Australian Open 2026 și a ajuns la o avere câștigată din tenis
Tenis
22.01
Sumă fabuloasă Sorana Cîrstea a luat 150.000$ la Australian Open 2026 și a ajuns la o avere câștigată din tenis
Citește mai mult
Sumă fabuloasă  Sorana Cîrstea a luat 150.000$ la Australian Open 2026 și a ajuns la o avere câștigată din tenis

Echipe/Competiții

fcsb 78 CFR Cluj 12 dinamo bucuresti 39 rapid 26 Universitatea Craiova 9 petrolul ploiesti 2 Poli Iasi uta arad farul constanta 2

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti liga 1 europa league fcsb radu dragusin louis munteanu
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Sondaj
23.01

Cine va câștiga titlul în acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu

Cine credeți că va câștiga titlul în acest sezon?

U Craiova %
Rapid %
Dinamo %
FCSB %
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share