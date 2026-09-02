Aventura Soranei continuă la US Open Cîrstea trece fără mari emoții de Parry și va avea parte de un duel de foc în turul 3
Tenis

Aventura Soranei continuă la US Open Cîrstea trece fără mari emoții de Parry și va avea parte de un duel de foc în turul 3

alt-text Florin Dincă
alt-text Publicat: 02.09.2026, ora 20:00
alt-text Actualizat: 02.09.2026, ora 20:00
  • Sorana Cîrstea (36 de ani, 17 WTA) s-a calificat în turul 3 de la US Open, după ce a trecut de Diane Parry (24 de ani, #31 WTA), scor 6-2, 7-5.
  • Românca o va întâlni în următoarea rundă pe Jasmine Paolini, jucătoare care a învins-o de fiecare dată în cele trei confruntări directe de până acum.
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Sorana Cîrstea continuă parcursul excelent de la US Open, ultimul turneu de Grand Slam al sezonului. Românca a trecut de Diane Parry în două seturi și și-a asigurat calificarea în turul al treilea al competiției de la Flushing Meadows.

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Aventura Soranei continuă la US Open! Cîrstea trece fără mari emoții de Parry și va avea parte de un duel de foc în turul 3

Meciul a fost echilibrat doar până la 2-2, apoi Sorana a rupt echilibrul și a câștigat 6 game-uri la rând.

Setul 2 a fost ceva mai dificil pe final, când Parry a reușit să salveze două mingi de meci și să recupereze break-ul, restabilind egalitatea, 5-5.

Cîrstea a replicat rapid cu un nou break și apoi a închis meciul după aproape 2 ore de joc.

În turul al treilea, Sorana va avea parte de un adversar mult mai dificil. Românca o va întâlni pe Jasmine Paolini, care a trecut la rândul ei de Lucrezia Stefanini.

Italianca s-a impus cu 6-4, 6-1 și și-a rezervat astfel locul în turul 3, unde o va înfrunta pe Cîrstea.

Paolini are un avantaj clar în confruntările directe. Cele două s-au întâlnit de trei ori până acum, iar de fiecare dată jucătoarea din Italia a avut câștig de cauză. Bilanțul este 3-0 pentru Paolini.

Cîrstea a început turneul cu o victorie categorică în fața Juliei Grabher, scor 6-3, 6-0.

US Open special pentru Sorana

Românca a anunțat că sezonul 2026 va fi ultimul din cariera sa, astfel că US Open ar putea reprezenta ultima sa apariție la un Grand Slam.

Sorana are un sezon excelent la turneele majore, unde a ajuns în turul 2 la Australian Open, în sferturi la Roland Garros și în turul 3 la Wimbledon.

Victoria cu Parry reprezintă cea de-a noua victorie a Soranei la un turneu de Grand Slam în acest an, un record personal. Până acum obținuse cel mult 8, în 2009 și 2021.

Pentru calificarea în turul 3, Sorana va primi 130 de puncte și 290.000 de dolari.

Parcursul de la US Open îi poate aduce Soranei și o performanță istorică în clasamentul WTA. Cîrstea a intrat la New York pe locul 17 mondial, iar rezultatele de la Flushing Meadows o clasează într-o ierarhie live neoficială pe poziția a 15-a.

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