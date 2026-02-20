Dinamo l-a ofertat Sorin Cârțu, dezvăluiri de la discuțiile cu sponsorul de la Dinamo +31 foto
Sorin Cârțu
Superliga

Dinamo l-a ofertat Sorin Cârțu, dezvăluiri de la discuțiile cu sponsorul de la Dinamo

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 20.02.2026, ora 11:27
  • Sorin Cârțu (70 de ani), președintele onorific al Universității Craiova, a explicat de ce a refuzat să o antreneze pe Dinamo, înainte ca Zeljko Kopic (48 de ani) să preia banca tehnică a echipei în decembrie 2023.

Sorin Cârțu și-a anunțat retragerea din antrenorat în 2016, după ce a pregătit numeroase echipe din România, precum Steaua, Craiova sau CFR Cluj.

Ultima sa experiență de antrenor a fost în perioada aprilie-iunie 2013, atunci când a pregătit-o pe CSMS Iași.

De ce nu a acceptat Sorin Cârțu oferta de la Dinamo: „Am simţit că nu mai pot

Sorin Cârțu, actualul președinte onorific al Universității Craiova, putea să preia banca tehnică a lui Dinamo înainte de venirea lui Zeljko Kopic, dar a refuzat.

„Ultima ofertă a fost înainte de a veni Kopic la Dinamo (n.r. - în decembrie 2023), am avut nişte discuţii cu sponsorul de la Dinamo.

I-am spus că nu mai antrenez. Din 2016 când am zis că nu mai antrenez au fost mai multe telefoane, apropouri să mă apuc.

Şi de la Voluntari am avut ofertă. Am simţit că nu mai pot să fac meseria de antrenor aşa cum o făcusem până la anii ăia”, a spus Sorin Cârțu în cadrul emisiunii „Întrebaţi şi Voi!", citat de orangesport.ro.

FOTO. Dinamo - Unirea Slobozia 1-0, în etapa #27

Dinamo - Unirea Slobozia FOTO Iosif Popescu/GOLAZO.ro
Dinamo - Unirea Slobozia FOTO Iosif Popescu/GOLAZO.ro

Galerie foto (31 imagini)

Dinamo - Unirea Slobozia FOTO Iosif Popescu/GOLAZO.ro Dinamo - Unirea Slobozia FOTO Iosif Popescu/GOLAZO.ro Dinamo - Unirea Slobozia FOTO Iosif Popescu/GOLAZO.ro Dinamo - Unirea Slobozia FOTO Iosif Popescu/GOLAZO.ro Dinamo - Unirea Slobozia FOTO Iosif Popescu/GOLAZO.ro
+31 Foto
labels.photo-gallery

În cariera sa de antrenor, Sorin Cârțu a pregătit numeroase echipe din România, printre care se numără:

  • U Craiova, Rapid, Oțelul Galați, FC Argeș, Poli Timișoara, FC Național, Dacia Mioveni, Pandurii, CFR Cluj, Steaua, FC Brașov, CSMS Iași

Zeljko Kopic a preluat-o pe Dinamo pe 1 decembrie 2023. A salvat-o de la retrogradare și a transformat-o, în timp record, într-una dintre forțele Ligii 1.

La începutul anului 2025, croatul și-a prelungit contractul până în 2028.

  • Hajduk Split, Dinamo Zagreb, Pafos și Botev Plovdiv sunt echipele pe care le-a mai antrenat Zeljko Kopic.
97 de meciuri
a antrenat-o, până acum, Zeljko Kopic pe Dinamo. Are o medie de 1,59 de puncte pe meci

Dinamo, în lupta pentru titlu

Dinamo are un sezon excelent sub comanda lui Zeljko Kopic. „Câinii” se află pe locul 2 în clasament, cu 52 de puncte acumulate după 27 de etape, la doar un singur punct distanță de liderul U Craiova.

Dinamo și-a asigurat deja prezența în play-off, cu trei etape înainte de încheierea sezonului regulat, și speră să câștige titlul, după 19 ani de așteptare.

Pentru „câini” urmează derby-ul cu Rapid de sâmbătă, de la ora 20:30, în cadrul etapei 28 din Liga 1. Partida va fi transmisă liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Conform surselor GOLAZO.ro, până joi s-au vândut aproximativ 20.000 de bilete derby-ul etapei, care se va disputa pe Arena Națională.

VIDEO. Golul marcat de Raul Opruț în meciul Dinamo - Unirea Slobozia 1-0

Clasamentul în Liga 1

LocEchipaMeciuriPuncte
1U Craiova2753
2Dinamo2752
3Rapid2749
4U Cluj2745
5CFR Cluj2744
6FC Argeș2743
7FC Botoșani2742
8UTA Arad2741
9Oțelul Galați2740
10FCSB2740
11Farul Constanța2737
12Petrolul Ploiești2728
13Csikszereda2725
14Unirea Slobozia2724
15Hermannstadt2717
16Metaloglobus2711

dinamo bucuresti Universitatea Craiova liga 1 Sorin Cartu zeljko kopic
