Secretul Norvegiei Două lucruri esențiale pe care nordicii le fac altfel în fotbal și care explică succesul lor la acest Mondial
Haaland are 7 goluri la CM 2026. Se vede la el efectul practicării mai multor sporturi în copilărie-adolescență. Foto: Imago
Campionatul Mondial

Secretul Norvegiei Două lucruri esențiale pe care nordicii le fac altfel în fotbal și care explică succesul lor la acest Mondial

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 10.07.2026, ora 19:07
alt-text Actualizat: 10.07.2026, ora 19:07
  • Norvegia s-a calificat după 28 de ani la Campionatul Mondial și joacă în premieră acum în „sferturile” turneului final, gata de confruntarea cu Anglia (12 iulie, ora 00:00). 
  • O posibilă explicație a succesului generației Haaland - Sorloth - Odegaard stă în modul în care privesc scandinavii sportul la nivelul copiilor. Ce s-a schimbat la Oslo în 2007. 
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Norvegia aștepta calificarea naționalei la Campionatul Mondial din 1998, de 28 de ani, la fel ca noi.

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Doar că, spre deosebire de „tricolori”, nordicii s-au întors la turneul final. Și nu doar atât.

Norvegia, schimbare majoră de viziune în 2007

Generația Erling Haaland - Martin Odegaard - Alexander Sorloth a atins pentru prima oară în istorie „sferturile” CM.

Va înfrunta Anglia și nimeni nu poate spune că selecționata vikingilor nu are șansa ei în fața Albionului. Mai ales după ce a eliminat Brazilia, 2-1 în „optimi”.

O posibilă explicație a secretului scandinavilor este modul în care privesc sportul la nivelul copiilor.

Au făcut o schimbare majoră de abordare în 2007, nu doar în fotbal, ci în întreg sportul, potrivit The Guardian.

Copiii Norvegiei: fără presiune și nu e fotbalul unicul sport

În fotbal se vede astăzi foarte bine efectul transformării.

Norvegienii nu mai procedează precum cele mai multe țări sau federații. Nu mai vor să ghideze copiii de la început și să-i pregătească din primii ani pentru sportul profesionist.

Două aspecte esențiale în creșterea puștilor:

  • Fără presiune. 
  • Nu e fotbalul unicul sport. 

Norvegia: fără rezultate, fără clasamente, fără trofee

Ce înseamnă fără presiune în Țara Fiordurilor? Sub vârsta de 9 ani, se joacă doar la nivel local.

Și fără rezultate, clasamente, trofee, subliniază The Guardian.

Imaginea Norvegiei relaxate la Mondial: echipa și fanii trag mereu în aceeași direcție. Foto: Imago Imaginea Norvegiei relaxate la Mondial: echipa și fanii trag mereu în aceeași direcție. Foto: Imago
Imaginea Norvegiei relaxate la Mondial: echipa și fanii trag mereu în aceeași direcție. Foto: Imago

La 11 ani de-abia începi să participi în competiții regionale, însă tot fără scoruri sau ierarhii înregistrate.

Campionatul național pornește când atingi 13 ani.

Cel mai important este să nu pui presiune pe copii. Să-i lași să se bucure de fotbal și să-l transforme în lucrul care le place cel mai mult în viață Erik Thorstvedt, fost portar la Tottenham și naționala Norvegiei

Ideea lor: cu această abordare, transformi fotbalul într-o pasiune și îi ajuți să crească fără presiunea rezultatelor, care blochează dezvoltarea naturală a copiilor.

Superjucătorii nordici s-au dezvoltat practicând și alte sporturi

Cealaltă parte a proiectului, „nu e fotbalul unicul sport”, lasă tinerilor libertatea de a practica mai multe sporturi în paralel și de a alege la un moment dat direcția în care vor să meargă în carieră, folosind în acel sport tot ce au învățat la celelalte.

Haaland și Sorloth au crescut amândoi făcând mai multe sporturi în același timp. Foto: Imago Haaland și Sorloth au crescut amândoi făcând mai multe sporturi în același timp. Foto: Imago
Haaland și Sorloth au crescut amândoi făcând mai multe sporturi în același timp. Foto: Imago

Trei exemple oferite de The Guardian în actuala echipă a lui Stale Solbakken:

  • Erling Haaland (atacant, 25 de ani, Manchester City) - a făcut în copilărie-adolescență fotbal, handbal, atletism și schi fond. 
  • Alexander Sorloth (atacant, 30, Atletico Madrid) - fotbal, handbal, patinaj viteză. 
  • Orjan Haskjold Nyland (portar, 35, Sevilla, ultimul club) - fotbal, handbal, schi alpin. 

La fel ca ei, sunt mulți în lotul Norvegiei la CM 2026.

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