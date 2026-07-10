Revine după al 2-lea atac cardiac?! Eriksen nu renunță la fotbal. Ce a anunțat clubul său

Christian Eriksen, 34 de ani, a suferit un dublu stop cardiac pe teren, în 2021 și 2026, dar continuă recuperarea încercând să se întoarcă încă o dată în fotbal.

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Christian Eriksen a trecut prin două momente critice, când viața sa a fost în mare pericol.

Eriksen, primul stop cardiac. A continuat cariera cu defibrilator

Pe 12 iunie 2021, în primul meci al Danemarcei la Euro, contra Finlandei, decarul vikingilor s-a prăbușit în iarbă, fără suflare.

Suferise un stop cardiac. A fost resuscitat pe teren de doctorul naționalei, Martin Boesen, transportat la spital și operat de urgență.

Medicul Boesen (stânga, în albastru) l-a salvat pe Eriksen în 2021. Foto: Imago

I s-a implantat un stimulator/defibrilator cardiac (acel ICD are ambele funcții), continuând cariera.

A părăsit Inter, pentru că în Italia este interzis să joci cu ICD, a evoluat ulterior la Brentford, Manchester United și, din 2025, la Wolfsburg.

151 de selecții are Christian Eriksen la națională: 46 de goluri, 35 de pase decisive

Al doilea atac cardiac. Eriksen: „Defibrilatorul m-a protejat”

Cinci ani mai târziu, pe 7 iunie 2026, tot la o partidă a selecționatei daneze, amicalul cu Ucraina de la Odense, a căzut din nou în timpul jocului. Alt atac cardiac.

„Defibrilatorul m-a protejat”, avea să declare mijlocașul. Și atunci, se aștepta ca el să se retragă.

Semnele sunt altele acum. La 34 de ani, după două episoade înspăimântătoare, Eriksen ar vrea să revină în fotbal.

„Eriksen va începe în curând următoarea etapă a recuperării”

Wolfsburg a postat un mesaj care confirmă acest scenariu.

„Christian Eriksen va începe în curând următoarea etapă a recuperării”, a anunțat clubul german, retrogradat în Zweite Bundesliga.

Update zu Christian Eriksen



Christian Eriksen wird in Kürze mit einem individuellen Rehaprogramm beginnen. Nach einem Gespräch mit VfL-Geschäftsführer Dieter Hecking wurde entschieden, dass der 34-Jährige dies in seiner Heimat Dänemark absolvieren wird.



Der VfL ist in… pic.twitter.com/Wrm6oqzT3G — VfL Wolfsburg (@VfL_Wolfsburg) July 9, 2026

„Ținem legătura permanentă cu Christian și echipa medicală. Îi urăm tot binele pe parcursul recuperării sale”.

În urma discuțiilor cu directorul general al clubului, Dieter Hecking, s-a stabilit ca jucătorul să finalizeze un program individual de refacere în Danemarca Comunicat VfL Wolfsburg

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