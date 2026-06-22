Spiritul liber De la malul mării revine: Festivalul „Folk Remember Costinești” 2026 

Legendele folk-rock-ului românesc reînvie spiritul liber al mării, pe 29 și 30 august, la White Horse într-o nouă etapă din istoria festivalului.

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În ultimul weekend al verii, stațiunea tineretului, Costinești, devine din nou epicentrul muzicii de suflet. Pe 29 și 30 august 2026, terasa White Horse Costinești va găzdui o nouă ediție de poveste a festivalului „Folk Remember Costinești”, un eveniment cu tradiție care îmbină nostalgia „anilor de aur ai folkului” cu energia artiștilor contemporani.

Anul acesta marchează o bornă istorică pentru festival, trecând într-o nouă etapă de dezvoltare prin asocierea cu Rock FM și KIMARO Entertainment, două dintre cele mai importante entități din industria de radio și spectacole din România.

Timp de două zile, publicul se va bucura de acorduri de chitară, versuri memorabile și trupe legendare care au clădit un pod de legătură între generații.

Sâmbătă, 29 august:

Timpuri Noi

Alina Manole

Cristi Dumitrașcu & Andreas Aron

Daniel Iancu

Ștefan Orfescu

În deschidere: Andrei Arad

Duminică, 30 august:

Sarmalele Reci

Mircea Vintilă

Țapinarii

Cosmin Vaman

În deschidere: Romeo Mocanu

O nouă eră pentru spiritul „vechiului Costinești”

Evenimentul va fi prezentat de Cristi Dumitrașcu, cunoscutul realizator al emisiunii „Folk Bun” de la Rock FM și o prezență constantă pe scena festivalului în ultimii ani. Acesta subliniază importanța culturală și emoțională a festivalului:

„‘Folk Remember Costinești’ este unul dintre cele mai originale și iubite festivaluri din România, vorbind aici evident despre zona folk! A fost creat de o echipă de oameni valoroși, poeți, scriitori, jurnaliști, iar cel mai mult este legat de numele lui George Stanca, cel care și-a dorit mult ca spiritul ‘vechiului Costinești’ să nu se piardă.

Din 2026, se trece la o nouă etapă a istoriei festivalului găzduit de White Horse Costinești, prin asocierea cu Rock FM și Kimaro, două entități ale celei mai importante companii de radio și spectacole din România (Kiss/ Magic/ Rock)! Am prezentat toate edițiile de la pandemie încoace, am cunoscut oameni extraordinari și mă simt parte a acestei comunități, care la final de vară vine la White Horse să se bucure de folk și de rock! Vor fi două seri magice, ca pe vremuri, la Folk Remember Costinești 2026, ultimul weekend al verii!” — Cristi Dumitrașcu

Fie că vreți să retrăiți atmosfera nopților lungi de la malul mării, fie că vreți să descoperiți farmecul muzicii folk alături de prieteni, „Folk Remember Costinești” este destinația ideală pentru a ne lua rămas-bun de la vara anului 2026.

Biletele s-au pus în vânzare pe get-in.ro. Fanii care își achiziționează un abonament pentru ambele zile de festival, până pe 1 iulie, beneficiază de intrare gratuită la concertul Bosquito de pe 28 august din White Horse.

Un eveniment produs de KIMARO Entertainment, amplificat de Rock FM.