Nu e în cea mai bună stare FOTO. Cum se prezintă gazonul de pe „Arcul de Triumf”, înainte de Dinamo - U Craiova

Dinamo și Universitatea Craiova se vor întâlni, sâmbătă, pe stadionul „Arcul de Triumf”. Cum se prezintă gazonul înainte de meciul din etapa #2 a Ligii 1, mai jos în articol.

Partida va fi transmisă liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

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În contextul în care pe Arena Națională nu se pot juca meciuri de fotbal din cauza evenimentelor programate pe cel mai mare stadion al țării, Dinamo este nevoită să dispute partidele de pe teren propriu pe „Arcul de Triumf”.

FOTO. Cum arată gazonul de pe stadionul „Arcul de Triumf” înainte de Dinamo - U Craiova

Cu o zi înainte de derby-ul etapei a doua din Liga 1, pe stadionul „Arcul de Triumf” au loc ultimele pregătiri pentru ca duelul dintre Dinamo și Universitatea Craiova să se desfășoare în cele mai bune condiții.

Totuși, gazonul nu arată foarte bine. În unele locuri este afectat, ars, ceea ce poate influența desfășurarea partidei.

Cum arată gazonul de pe stadionul „Arcul de Triumf”. Foto: Facebook/Complexul Sportiv Național "Arcul de Triumf"

„Câinii” vor să-și ia revanșa în fața Craiovei. În sezonul trecut, oltenii s-au impus în ambele dueluri din play-off și au eliminat-o pe Dinamo și din Cupa României, în semifinale.

Echipa antrenată de Nuno Campos a început cu stângul campionatul, după ce a fost învinsă surprinzător de Petrolul, scor 0-1.

În prima etapă, Craiova a câștigat categoric confruntarea cu UTA Arad, scor 4-0. Totuși, oltenii lui Filipe Coelho vin după înfrângerea cu Levski Sofia, 0-1, din prima manșă a turului 2 preliminar din Liga Campionilor.

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