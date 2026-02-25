UEFA a decis Ce se întâmplă cu Gianluca Prestianni, după apelul făcut de Benfica

UEFA a comunicat decizia referitoare la apelul clubului Benfica cu privire la suspendarea lui Gianluca Prestianni (20 de ani), după ce argentinianul l-ar fi numit „maimuță” pe Vinicius Junior (25 de ani).

Inițial, UEFA îl suspendase provizoriu o etapă pe Prestianni, ancheta rămânând însă în desfășurare.

Chiar în ziua returului dintre Real Madrid și Benfica, UEFA a comunicat decizia privind apelul lusitanilor, aceasta nefiind una pe placul grupării portugheze.

Gianluca Prestianni rămâne suspendat pentru meciul cu Real Madrid

UEFA a comunicat faptul că a respins apelul celor de la Benfica, astfel că Gianluca Prestianni va rămâne suspendat la partida de pe „Bernabeu”.

„Decizia privind suspendarea provizorie a jucătorului Gianluca Prestianni de la SL Benfica.

Comisia de Apel a UEFA a luat astăzi următoarea decizie:

Apelul formulat de SL Benfica este respins. Prin urmare, decizia Comisiei de Control, Etică și Disciplină a UEFA din 23 februarie 2026 este confirmată.

Domnul Gianluca Prestianni rămâne suspendat provizoriu pentru următorul meci din competiția UEFA”, a transmis forul european, prin intermediul site-ului oficial.

Ce s-a întâmplat la meciul Benfica - Real Madrid

După ce a marcat un gol superb în minutul 50 al partidei de pe Estadio da Luz, Vinicius a celebrat reușita dansând ostentativ la colțul terenului, motiv pentru care a și primit cartonaș galben, gestul său fiind considerat provocator.

Ulterior, a urmat un dialog cu jucătorii Benficăi, moment în care Gianluca Prestianni și-a pus tricoul în zona gurii și i-a spus câteva cuvinte brazilianului.

Imediat după acest moment, Vinicius s-a grăbit spre arbitrul Francois Letexier pentru a-i semnala o agresiune verbală. Argentinianul l-ar fi făcut „maimuță” pe atacantul brazilian.

Ca urmare a acestui moment, jucătorii Realului s-au îndreptat spre marginea terenului, în semn de solidaritate pentru colegul lor, iar „centralul” a urmat protocolul și a întrerupt meciul pentru a gestiona situația.

După o întrerupere de aproximativ 10 minute în care au fost făcute anunțuri la stația de amplificare a stadionului pentru ca suporterii din tribună să nu adopte un comportament rasist, meciul s-a reluat, iar Real și-a asigurat victoria.

