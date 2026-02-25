UEFA a decis  Ce se întâmplă cu Gianluca Prestianni, după apelul făcut de Benfica +10 foto
Gianluca Prestianni FOTO: IMAGO
Liga Campionilor

UEFA a decis Ce se întâmplă cu Gianluca Prestianni, după apelul făcut de Benfica

alt-text Ștefan Ogrezeanu
alt-text Publicat: 25.02.2026, ora 18:31
alt-text Actualizat: 25.02.2026, ora 18:31
  • UEFA a comunicat decizia referitoare la apelul clubului Benfica cu privire la suspendarea lui Gianluca Prestianni (20 de ani), după ce argentinianul l-ar fi numit „maimuță” pe Vinicius Junior (25 de ani).
  • Inițial, UEFA îl suspendase provizoriu o etapă pe Prestianni, ancheta rămânând însă în desfășurare.

Chiar în ziua returului dintre Real Madrid și Benfica, UEFA a comunicat decizia privind apelul lusitanilor, aceasta nefiind una pe placul grupării portugheze.

Club anchetat și „abandonat” GOLAZO.ro a fost la Păulești pentru a cere lămuriri în scandalul pariurilor! Primarul plecase, dar a răspuns + ce am găsit la club
Citește și
Club anchetat și „abandonat” GOLAZO.ro a fost la Păulești pentru a cere lămuriri în scandalul pariurilor! Primarul plecase, dar a răspuns + ce am găsit la club
Citește mai mult
Club anchetat și „abandonat” GOLAZO.ro a fost la Păulești pentru a cere lămuriri în scandalul pariurilor! Primarul plecase, dar a răspuns + ce am găsit la club

Gianluca Prestianni rămâne suspendat pentru meciul cu Real Madrid

UEFA a comunicat faptul că a respins apelul celor de la Benfica, astfel că Gianluca Prestianni va rămâne suspendat la partida de pe „Bernabeu”.

„Decizia privind suspendarea provizorie a jucătorului Gianluca Prestianni de la SL Benfica.

Comisia de Apel a UEFA a luat astăzi următoarea decizie:

Apelul formulat de SL Benfica este respins. Prin urmare, decizia Comisiei de Control, Etică și Disciplină a UEFA din 23 februarie 2026 este confirmată.

Domnul Gianluca Prestianni rămâne suspendat provizoriu pentru următorul meci din competiția UEFA”, a transmis forul european, prin intermediul site-ului oficial.

Ce s-a întâmplat la meciul Benfica - Real Madrid

După ce a marcat un gol superb în minutul 50 al partidei de pe Estadio da Luz, Vinicius a celebrat reușita dansând ostentativ la colțul terenului, motiv pentru care a și primit cartonaș galben, gestul său fiind considerat provocator.

Ulterior, a urmat un dialog cu jucătorii Benficăi, moment în care Gianluca Prestianni și-a pus tricoul în zona gurii și i-a spus câteva cuvinte brazilianului.

Imediat după acest moment, Vinicius s-a grăbit spre arbitrul Francois Letexier pentru a-i semnala o agresiune verbală. Argentinianul l-ar fi făcut „maimuță” pe atacantul brazilian.

Ca urmare a acestui moment, jucătorii Realului s-au îndreptat spre marginea terenului, în semn de solidaritate pentru colegul lor, iar „centralul” a urmat protocolul și a întrerupt meciul pentru a gestiona situația.

Benfica - Real Madrid, întrerupt după ce Vinicius a susținut că a fost atacat rasist. Capturi X
Benfica - Real Madrid, întrerupt după ce Vinicius a susținut că a fost atacat rasist. Capturi X

Galerie foto (10 imagini)

Benfica - Real Madrid, întrerupt după ce Vinicius a susținut că a fost atacat rasist. Capturi X Benfica - Real Madrid, întrerupt după ce Vinicius a susținut că a fost atacat rasist. Capturi X Benfica - Real Madrid, întrerupt după ce Vinicius a susținut că a fost atacat rasist. Capturi X Benfica - Real Madrid, întrerupt după ce Vinicius a susținut că a fost atacat rasist. Capturi X Benfica - Real Madrid, Vinicius abia înscrisese când a susținut că a fost atacat rasist. Capturi X
+10 Foto
labels.photo-gallery

După o întrerupere de aproximativ 10 minute în care au fost făcute anunțuri la stația de amplificare a stadionului pentru ca suporterii din tribună să nu adopte un comportament rasist, meciul s-a reluat, iar Real și-a asigurat victoria.

Citește și

Antrenor în paradis Fostul director tehnic de la FCSB și FRF pregătește o echipă din insulele Indoneziei
Campionate
17:50
Antrenor în paradis Fostul director tehnic de la FCSB și FRF pregătește o echipă din insulele Indoneziei
Citește mai mult
Antrenor în paradis Fostul director tehnic de la FCSB și FRF pregătește o echipă din insulele Indoneziei
„Nu cred că Metallica face sprinturi pe acolo”  Mihai Stoica, enervat de indisponibilitatea Arenei Naționale: „Ce, vara e de jucat fotbal pe stadion?”
Superliga
17:37
„Nu cred că Metallica face sprinturi pe acolo” Mihai Stoica, enervat de indisponibilitatea Arenei Naționale: „Ce, vara e de jucat fotbal pe stadion?”
Citește mai mult
„Nu cred că Metallica face sprinturi pe acolo”  Mihai Stoica, enervat de indisponibilitatea Arenei Naționale: „Ce, vara e de jucat fotbal pe stadion?”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Primul serial bazat pe romanul celebru al unui scriitor premiat cu Nobel a apărut în streaming: „Va înspăimânta la fel de mult ca Adolescence”
Primul serial bazat pe romanul celebru al unui scriitor premiat cu Nobel a apărut în streaming: „Va înspăimânta la fel de mult ca Adolescence”
Primul serial bazat pe romanul celebru al unui scriitor premiat cu Nobel a apărut în streaming: „Va înspăimânta la fel de mult ca Adolescence”
Real Madrid UEFA Benfica Lisabona suspendare rasism vinicius gianluca prestianni
Știrile zilei din sport
Kovacs, la pământ! Arbitrul român a căzut după o ciocnire cu Joao Neves și i-a aruncat o privire ucigătoare portughezului
Liga Campionilor
25.02
Kovacs, la pământ! Arbitrul român a căzut după o ciocnire cu Joao Neves și i-a aruncat o privire ucigătoare portughezului
Citește mai mult
Kovacs, la pământ! Arbitrul român a căzut după o ciocnire cu Joao Neves și i-a aruncat o privire ucigătoare portughezului
Primele măsuri în scandalul pariurilor Patru persoane au fost reținute. Despre cine este vorba: „Știau rezultatele dinainte”
Liga 3
25.02
Primele măsuri în scandalul pariurilor Patru persoane au fost reținute. Despre cine este vorba: „Știau rezultatele dinainte”
Citește mai mult
Primele măsuri în scandalul pariurilor Patru persoane au fost reținute. Despre cine este vorba: „Știau rezultatele dinainte”
„Se întâmplă și la Liga 2” Sorin Cârțu, despre scandalul meciurilor trucate: „Nu sunt condiții, frate!”
Superliga
25.02
„Se întâmplă și la Liga 2” Sorin Cârțu, despre scandalul meciurilor trucate: „Nu sunt condiții, frate!”
Citește mai mult
„Se întâmplă și la Liga 2” Sorin Cârțu, despre scandalul meciurilor trucate: „Nu sunt condiții, frate!”
Seară nebună în Liga Campionilor! Real Madrid și PSG  merg în optimi » Atalanta, remontada cu Dortmund + Juventus, aproape de minune
Liga Campionilor
25.02
Seară nebună în Liga Campionilor! Real Madrid și PSG merg în optimi » Atalanta, remontada cu Dortmund + Juventus, aproape de minune
Citește mai mult
Seară nebună în Liga Campionilor! Real Madrid și PSG  merg în optimi » Atalanta, remontada cu Dortmund + Juventus, aproape de minune
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
10:24
Mourinho i-a păcălit pe toți Suspendat de UEFA, „The Special One” a urmărit meciul cu Real Madrid dintr-un loc inedit + Portughezul, record șocant
Mourinho i-a păcălit pe toți Suspendat de UEFA, „The Special One” a urmărit meciul cu Real Madrid dintr-un loc inedit + Portughezul, record șocant
11:22
„Am fost șocat. Nu are voie!” Victor Angelescu iese la atac după declarațiile lui Gino Iorgulescu: „Să țină pentru el propriile păreri”
„Am fost șocat. Nu are voie!” Victor Angelescu iese la atac după declarațiile lui Gino Iorgulescu: „Să țină pentru el propriile păreri”
11:03
Cristiano Ronaldo, la borna 965 VIDEO. Portughezul a fost din nou decisiv pentru Al Nassr » A inventat o nouă celebrare! Fanii au reacționat imediat
Cristiano Ronaldo, la borna 965 VIDEO.  Portughezul a fost din nou decisiv pentru Al Nassr » A inventat o nouă celebrare! Fanii au reacționat imediat
09:26
Kovacs, acuzat! Antrenorul lui Monaco, tir asupra arbitrului după 2-2 cu PSG. Fanii vorbesc de „mită”, „valize” și „corupție”! Cine îl apără pe român
Kovacs, acuzat! Antrenorul lui Monaco, tir asupra arbitrului după 2-2 cu PSG. Fanii vorbesc de „mită”, „valize” și „corupție”! Cine îl apără pe român
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Mârlanii

Cristian Geambașu: Mârlanii

Cristian Geambașu: Mârlanii
Tribuna nu e tribunal

Cristian Tudor Popescu: Tribuna nu e tribunal

Cristian Tudor Popescu: Tribuna nu e tribunal
De ce și de cine se ascunde Mircea Lucescu?

Dan Udrea: De ce și de cine se ascunde Mircea Lucescu?

Dan Udrea: De ce și de cine se ascunde Mircea Lucescu?
De-a păcălitelea

Radu Naum: De-a păcălitelea

Radu Naum: <span>De-a</span> păcălitelea
Doamna Nu știu

Cristian Geambașu: Doamna Nu știu

Cristian Geambașu: Doamna Nu știu
Câinii roșii nu erau javre!

Cristian Geambașu: Câinii roșii nu erau javre!

Cristian Geambașu: Câinii roșii nu erau javre!
Ce lecție am primit!

Cătălin Tolontan: Ce lecție am primit!

Cătălin Tolontan: Ce lecție am primit!
Răspunsul

Cristian Geambașu: Răspunsul

Cristian Geambașu: Răspunsul
Se pune de un blat?

Dan Udrea: Se pune de un blat?

Dan Udrea: Se pune de un blat?
Omul care aplaudă

Ioana Mihalcea: Omul care aplaudă

Ioana Mihalcea: Omul care aplaudă
Petrică și o „scandare istorică”

Cristian Geambașu: Petrică și o „scandare istorică”

Cristian Geambașu: Petrică și o „scandare istorică”
Parlamentul nu e stadion, e nevoie să se civilizeze ca să ajungă acolo

Cătălin Tolontan: Parlamentul nu e stadion, e nevoie să se civilizeze ca să ajungă acolo

Cătălin Tolontan: Parlamentul nu e stadion, e nevoie să se civilizeze ca să ajungă acolo
Vina lui Vini

Radu Naum: Vina lui Vini

Radu Naum: Vina lui Vini
Cum îl oprim pe Vinicius?

Silviu Tudor Samuilă: Cum îl oprim pe Vinicius?

Silviu Tudor Samuilă: Cum îl oprim pe Vinicius?
Pighine, Kyros! Ne-am lămurit și cu Hațegan…

Vlad Nedelea: Pighine, Kyros! Ne-am lămurit și cu Hațegan…

Vlad Nedelea: Pighine, Kyros! <span>Ne-am</span> lămurit și cu Hațegan…
Este Pușcaș bun pentru Dinamo?

Cristian Geambașu: Este Pușcaș bun pentru Dinamo?

Cristian Geambașu: Este Pușcaș bun pentru Dinamo?
Hațegan, demisia!

Dan Udrea: Hațegan, demisia!

Dan Udrea: Hațegan, demisia!
Al Naibii Hamlawi!

Cristian Geambașu: Al Naibii Hamlawi!

Cristian Geambașu: Al Naibii Hamlawi!
Nevoia de răspunsuri

Silviu Tudor Samuilă: Nevoia de răspunsuri

Silviu Tudor Samuilă: Nevoia de răspunsuri
Iepurele și bomba dezamorsată

Dan Udrea: Iepurele și bomba dezamorsată

Dan Udrea: Iepurele și bomba dezamorsată
Top stiri din sport
Pușcaș, debut întârziat  Kopic, despre  când va putea juca noul atacant al lui Dinamo: „Abia atunci va fi o opțiune”
Superliga
25.02
Pușcaș, debut întârziat Kopic, despre când va putea juca noul atacant al lui Dinamo: „Abia atunci va fi o opțiune”
Citește mai mult
Pușcaș, debut întârziat  Kopic, despre  când va putea juca noul atacant al lui Dinamo: „Abia atunci va fi o opțiune”
„Dani Coman ar trebui să tacă” Mihai Stoica, după declarațiile președintelui FC Argeș despre Gino Iorgulescu: „Asta vrea el, de fapt”
Superliga
25.02
„Dani Coman ar trebui să tacă” Mihai Stoica, după declarațiile președintelui FC Argeș despre Gino Iorgulescu: „Asta vrea el, de fapt”
Citește mai mult
„Dani Coman ar trebui să tacă” Mihai Stoica, după declarațiile președintelui FC Argeș despre Gino Iorgulescu: „Asta vrea el, de fapt”
Ce se întâmplă la stadionul Dinamo Informații despre noua arenă: „Primăria Sectorului 2 a emis certificatul”
Superliga
25.02
Ce se întâmplă la stadionul Dinamo Informații despre noua arenă: „Primăria Sectorului 2 a emis certificatul”
Citește mai mult
Ce se întâmplă la stadionul Dinamo Informații despre noua arenă: „Primăria Sectorului 2 a emis certificatul”
„Chivu va trebui să dea explicații” Thierry Henry n-a avut milă de român, după eliminarea lui Inter din Liga Campionilor: „Apatic, fără intensitate”
Liga Campionilor
25.02
„Chivu va trebui să dea explicații” Thierry Henry n-a avut milă de român, după eliminarea lui Inter din Liga Campionilor: „Apatic, fără intensitate”
Citește mai mult
„Chivu va trebui să dea explicații” Thierry Henry n-a avut milă de român, după eliminarea lui Inter din Liga Campionilor: „Apatic, fără intensitate”

Echipe/Competiții

fcsb 50 CFR Cluj 13 dinamo bucuresti 52 rapid 48 Universitatea Craiova 5 petrolul ploiesti 2 Poli Iasi 1 uta arad 8 farul constanta 7

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Liga Campionilor Universitatea Craiova Jocurile Olimpice liga 1 Cristi Chivu fcsb
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Sondaj
26.02

Cine va câștiga titlul în acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu

Cine credeți că va câștiga titlul în acest sezon?

U Craiova %
Rapid %
Dinamo %
FCSB %
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share