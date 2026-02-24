Detalii de ultimă oră În ce zonă s-a ajuns cu demolarea la stadionul Dinamo: „Se reiau lucrările”

După o scurtă perioadă în care munca la demolarea stadionului Dinamo s-a desfășurat într-un ritm mai redus, lucrările au fost reluate

Se va trece acum la zona care avea acces din Calea Floreasca, unde erau situate birourile, lojile și tribuna oficială propriu-zisă.

„După câteva zile în care nămeții de zăpadă au îngreunat programul de lucrări la Stadionul Dinamo, acestea se reiau și urmează demolarea fostei tribune oficiale din Calea Floreasca” , informează pagina „Noul stadion Dinamo”.

Facilitățile noului stadion „Dinamo”, de 117 milioane de euro și 25.000 de locuri

Noua arena de la CS Dinamo, clubul MAI, va putea fi închiriată și de FC Dinamo - echipa din Liga 1. Ea va avea dotări ultramoderne, fiind la cele mai înalte standarde UEFA.

Stadionul va fi dotat cu:

spații încăpătoare pentru echipe, cu patru vestiare, două săli de încălzire, spații pentru staff-ul tehnic, oficiali și organizatori

o boxă generoasă pentru presă

spații pentru spectatorii cu dizabilități

spații pentru publicul VIP, incluzând 12 loje, spațiu de ospitalitate de minimum 400 mp, separeuri și restaurant

propria parcare pentru publicul VIP, cu până la 200 locuri

tribune acoperite integral.

