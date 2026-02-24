Detalii de ultimă oră În ce zonă s-a ajuns cu demolarea la stadionul Dinamo: „Se reiau lucrările” +19 foto
Urmează demolarea fostei tribune oficiale. FOTO GOLAZO.ro
Superliga

Detalii de ultimă oră În ce zonă s-a ajuns cu demolarea la stadionul Dinamo: „Se reiau lucrările”

alt-text Florin Voicu
alt-text Publicat: 24.02.2026, ora 18:08
alt-text Actualizat: 24.02.2026, ora 18:20
  • După o scurtă perioadă în care munca la demolarea stadionului Dinamo s-a desfășurat într-un ritm mai redus, lucrările au fost reluate

Se va trece acum la zona care avea acces din Calea Floreasca, unde erau situate birourile, lojile și tribuna oficială propriu-zisă.

De ce are Pușcaș permis de port armă Atacantul lui Dinamo a explicat totul: „Acesta e scopul”
Citește și
De ce are Pușcaș permis de port armă Atacantul lui Dinamo a explicat totul: „Acesta e scopul”
Citește mai mult
De ce are Pușcaș permis de port armă Atacantul lui Dinamo a explicat totul: „Acesta e scopul”

„După câteva zile în care nămeții de zăpadă au îngreunat programul de lucrări la Stadionul Dinamo, acestea se reiau și urmează demolarea fostei tribune oficiale din Calea Floreasca”, informează pagina „Noul stadion Dinamo”.

Facilitățile noului stadion „Dinamo”, de 117 milioane de euro și 25.000 de locuri

Noua arena de la CS Dinamo, clubul MAI, va putea fi închiriată și de FC Dinamo - echipa din Liga 1. Ea va avea dotări ultramoderne, fiind la cele mai înalte standarde UEFA.

Stadionul va fi dotat cu:

  • spații încăpătoare pentru echipe, cu patru vestiare, două săli de încălzire, spații pentru staff-ul tehnic, oficiali și organizatori
  • o boxă generoasă pentru presă
  • spații pentru spectatorii cu dizabilități
  • spații pentru publicul VIP, incluzând 12 loje, spațiu de ospitalitate de minimum 400 mp, separeuri și restaurant
  • propria parcare pentru publicul VIP, cu până la 200 locuri
  • tribune acoperite integral.
Stadion Dinamo - macheta. FOTO FB Beyond visual arts Gmbh
Stadion Dinamo - macheta. FOTO FB Beyond visual arts Gmbh

Galerie foto (19 imagini)

Stadion Dinamo - macheta noua actualizata 11 decembrie 2025. FOTO FB Primaria S2 Stadion Dinamo - macheta noua actualizata 11 decembrie 2025. FOTO FB Primaria S2 Stadion Dinamo - macheta noua actualizata 11 decembrie 2025. FOTO FB Primaria S2 Stadion Dinamo - macheta noua actualizata 11 decembrie 2025. FOTO FB Primaria S2 Stadion Dinamo - macheta noua actualizata 11 decembrie 2025. FOTO FB Primaria S2
+19 Foto
labels.photo-gallery

Citește și

„Lucescu să meargă până la capăt” Edi Iordănescu, despre barajul cu Turcia: „Sunt extrem de optimist” » „Tricolorii” remarcați
Nationala
17:01
„Lucescu să meargă până la capăt” Edi Iordănescu, despre barajul cu Turcia: „Sunt extrem de optimist” » „Tricolorii” remarcați
Citește mai mult
„Lucescu să meargă până la capăt” Edi Iordănescu, despre barajul cu Turcia: „Sunt extrem de optimist” » „Tricolorii” remarcați
Are Pușcaș cel mai mare salariu? Răspunsul ferm al lui Andrei Nicolescu + Când va debuta atacantul la Dinamo: „Depinde foarte mult de asta”
Superliga
16:48
Are Pușcaș cel mai mare salariu? Răspunsul ferm al lui Andrei Nicolescu + Când va debuta atacantul la Dinamo: „Depinde foarte mult de asta”
Citește mai mult
Are Pușcaș cel mai mare salariu? Răspunsul ferm al lui Andrei Nicolescu + Când va debuta atacantul la Dinamo: „Depinde foarte mult de asta”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Primul serial bazat pe romanul celebru al unui scriitor premiat cu Nobel a apărut în streaming: „Va înspăimânta la fel de mult ca Adolescence”
Primul serial bazat pe romanul celebru al unui scriitor premiat cu Nobel a apărut în streaming: „Va înspăimânta la fel de mult ca Adolescence”
Primul serial bazat pe romanul celebru al unui scriitor premiat cu Nobel a apărut în streaming: „Va înspăimânta la fel de mult ca Adolescence”
dinamo Stefan Cel Mare stadion dinamo demolare tribuna oficiala
Știrile zilei din sport
Club anchetat și „abandonat” GOLAZO.ro a fost la Păulești pentru a cere lămuriri în scandalul pariurilor! Primarul plecase, dar a răspuns + ce am găsit la club
Liga 3
18:00
Club anchetat și „abandonat” GOLAZO.ro a fost la Păulești pentru a cere lămuriri în scandalul pariurilor! Primarul plecase, dar a răspuns + ce am găsit la club
Citește mai mult
Club anchetat și „abandonat” GOLAZO.ro a fost la Păulești pentru a cere lămuriri în scandalul pariurilor! Primarul plecase, dar a răspuns + ce am găsit la club
Șumudică vrea să câștige la „masa verde” Echipa românului a pierdut pe teren, dar mai are o speranță » Ce a reclamat după  meciul cu Al-Fateh
Campionate
18:25
Șumudică vrea să câștige la „masa verde” Echipa românului a pierdut pe teren, dar mai are o speranță » Ce a reclamat după meciul cu Al-Fateh
Citește mai mult
Șumudică vrea să câștige la „masa verde” Echipa românului a pierdut pe teren, dar mai are o speranță » Ce a reclamat după  meciul cu Al-Fateh
Gino vrea FCSB în play-off Imixtiune la nivel înalt. Șeful LPF: „Ar fi păcat să nu se califice”
Superliga
14:59
Gino vrea FCSB în play-off Imixtiune la nivel înalt. Șeful LPF: „Ar fi păcat să nu se califice”
Citește mai mult
Gino vrea FCSB în play-off Imixtiune la nivel înalt. Șeful LPF: „Ar fi păcat să nu se califice”
Antrenor în paradis Fostul director tehnic de la FCSB și FRF pregătește o echipă din insulele Indoneziei
Campionate
17:50
Antrenor în paradis Fostul director tehnic de la FCSB și FRF pregătește o echipă din insulele Indoneziei
Citește mai mult
Antrenor în paradis Fostul director tehnic de la FCSB și FRF pregătește o echipă din insulele Indoneziei
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
18:46
„În Liga 1, cine urlă are de câștigat” Gică Popescu, atac dur la adresa lui Istvan Kovacs: „Vine în țară și îi este frică”
„În Liga 1, cine urlă are de câștigat”  Gică Popescu, atac dur la adresa lui Istvan Kovacs: „Vine în țară și îi este frică”
18:00
Club anchetat și „abandonat” GOLAZO.ro a fost la Păulești pentru a cere lămuriri în scandalul pariurilor! Primarul plecase, dar a răspuns + ce am găsit la club
Club anchetat și „abandonat” GOLAZO.ro a fost la Păulești pentru a cere lămuriri în scandalul pariurilor! Primarul plecase, dar a răspuns + ce am găsit la club
18:25
Șumudică vrea să câștige la „masa verde” Echipa românului a pierdut pe teren, dar mai are o speranță » Ce a reclamat după meciul cu Al-Fateh
Șumudică vrea să câștige la „masa verde” Echipa românului a pierdut pe teren, dar mai are o speranță » Ce a reclamat după  meciul cu Al-Fateh
18:31
UEFA a decis Ce se întâmplă cu Gianluca Prestianni, după apelul făcut de Benfica
UEFA a decis  Ce se întâmplă cu Gianluca Prestianni, după apelul făcut de Benfica
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Doamna Nu știu

Cristian Geambașu: Doamna Nu știu

Cristian Geambașu: Doamna Nu știu
Tribuna nu e tribunal

Cristian Tudor Popescu: Tribuna nu e tribunal

Cristian Tudor Popescu: Tribuna nu e tribunal
De ce și de cine se ascunde Mircea Lucescu?

Dan Udrea: De ce și de cine se ascunde Mircea Lucescu?

Dan Udrea: De ce și de cine se ascunde Mircea Lucescu?
De-a păcălitelea

Radu Naum: De-a păcălitelea

Radu Naum: <span>De-a</span> păcălitelea
Câinii roșii nu erau javre!

Cristian Geambașu: Câinii roșii nu erau javre!

Cristian Geambașu: Câinii roșii nu erau javre!
Ce lecție am primit!

Cătălin Tolontan: Ce lecție am primit!

Cătălin Tolontan: Ce lecție am primit!
Răspunsul

Cristian Geambașu: Răspunsul

Cristian Geambașu: Răspunsul
Se pune de un blat?

Dan Udrea: Se pune de un blat?

Dan Udrea: Se pune de un blat?
Omul care aplaudă

Ioana Mihalcea: Omul care aplaudă

Ioana Mihalcea: Omul care aplaudă
Petrică și o „scandare istorică”

Cristian Geambașu: Petrică și o „scandare istorică”

Cristian Geambașu: Petrică și o „scandare istorică”
Parlamentul nu e stadion, e nevoie să se civilizeze ca să ajungă acolo

Cătălin Tolontan: Parlamentul nu e stadion, e nevoie să se civilizeze ca să ajungă acolo

Cătălin Tolontan: Parlamentul nu e stadion, e nevoie să se civilizeze ca să ajungă acolo
Vina lui Vini

Radu Naum: Vina lui Vini

Radu Naum: Vina lui Vini
Cum îl oprim pe Vinicius?

Silviu Tudor Samuilă: Cum îl oprim pe Vinicius?

Silviu Tudor Samuilă: Cum îl oprim pe Vinicius?
Pighine, Kyros! Ne-am lămurit și cu Hațegan…

Vlad Nedelea: Pighine, Kyros! Ne-am lămurit și cu Hațegan…

Vlad Nedelea: Pighine, Kyros! <span>Ne-am</span> lămurit și cu Hațegan…
Este Pușcaș bun pentru Dinamo?

Cristian Geambașu: Este Pușcaș bun pentru Dinamo?

Cristian Geambașu: Este Pușcaș bun pentru Dinamo?
Hațegan, demisia!

Dan Udrea: Hațegan, demisia!

Dan Udrea: Hațegan, demisia!
Al Naibii Hamlawi!

Cristian Geambașu: Al Naibii Hamlawi!

Cristian Geambașu: Al Naibii Hamlawi!
Nevoia de răspunsuri

Silviu Tudor Samuilă: Nevoia de răspunsuri

Silviu Tudor Samuilă: Nevoia de răspunsuri
Iepurele și bomba dezamorsată

Dan Udrea: Iepurele și bomba dezamorsată

Dan Udrea: Iepurele și bomba dezamorsată
Un tricou problematic

Cristian Geambașu: Un tricou problematic

Cristian Geambașu: Un tricou problematic
Top stiri din sport
Cine l-a eliminat pe Chivu Secretele norvegianului devenit antrenor la 26 de ani. A revoluționat clubul de la Cercul Arctic: „Mulți ne-au pus limite”
Liga Campionilor
13:37
Cine l-a eliminat pe Chivu Secretele norvegianului devenit antrenor la 26 de ani. A revoluționat clubul de la Cercul Arctic: „Mulți ne-au pus limite”
Citește mai mult
Cine l-a eliminat pe Chivu Secretele norvegianului devenit antrenor la 26 de ani. A revoluționat clubul de la Cercul Arctic: „Mulți ne-au pus limite”
„În Liga 1, cine urlă are de câștigat”  Gică Popescu, atac dur la adresa lui Istvan Kovacs: „Vine în țară și îi este frică”
Superliga
18:46
„În Liga 1, cine urlă are de câștigat” Gică Popescu, atac dur la adresa lui Istvan Kovacs: „Vine în țară și îi este frică”
Citește mai mult
„În Liga 1, cine urlă are de câștigat”  Gică Popescu, atac dur la adresa lui Istvan Kovacs: „Vine în țară și îi este frică”
Veste bună pentru FCSB Doi jucători sunt așteptați să revină în lotul campioanei pentru meciul cu UTA
Superliga
10:46
Veste bună pentru FCSB Doi jucători sunt așteptați să revină în lotul campioanei pentru meciul cu UTA
Citește mai mult
Veste bună pentru FCSB Doi jucători sunt așteptați să revină în lotul campioanei pentru meciul cu UTA
Emma Răducanu, pe urmele lui Federer  Jucătoarea cu origini românești a semnat un contract de 2,6 milioane de lire sterline!
Tenis
13:51
Emma Răducanu, pe urmele lui Federer Jucătoarea cu origini românești a semnat un contract de 2,6 milioane de lire sterline!
Citește mai mult
Emma Răducanu, pe urmele lui Federer  Jucătoarea cu origini românești a semnat un contract de 2,6 milioane de lire sterline!

Echipe/Competiții

fcsb 47 CFR Cluj 18 dinamo bucuresti 53 rapid 48 Universitatea Craiova 5 petrolul ploiesti 5 Poli Iasi 1 uta arad 7 farul constanta 7

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Liga Campionilor Universitatea Craiova Jocurile Olimpice liga 1 Cristi Chivu fcsb
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Sondaj
25.02

Cine va câștiga titlul în acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu

Cine credeți că va câștiga titlul în acest sezon?

U Craiova %
Rapid %
Dinamo %
FCSB %
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share