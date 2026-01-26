Acord între Cîrjan și Dinamo „Câinii” au bătut palma în privința prelungirii contractului. Pe ce perioadă e înțelegerea +10 foto
Cătălin Cîrjan
Superliga

Acord între Cîrjan și Dinamo „Câinii” au bătut palma în privința prelungirii contractului. Pe ce perioadă e înțelegerea

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 26.01.2026, ora 18:28
alt-text Actualizat: 26.01.2026, ora 19:14
  • Dinamo a ajuns la un acord cu Cătălin Cîrjan (23 de ani) pentru prelungirea contractului și urmează să semneze actele
  • Căpitanul „alb-roșiilor” a refuzat recent o ofertă din Ucraina și a explicat apoi de ce vrea să continue alături de formația din Ștefan cel Mare.

Cîrjan a lămurit situația privind oferta de la Metalist 1925 Harkov, în care era implicat și agentul său, Cătălin Sărmășan, și și-a exprimat din nou dorința de a face performanță în tricoul lui Dinamo:

„Pentru mine banii nu sunt importanți, nu sunt pe primul loc în viața mea, așa am fost crescut. Vreau să realizez ceva important la Dinamo”.

Cătălin Cîrjan va prelungi cu Dinamo

Acum, tânărul mijlocaș s-a înțeles cu clubul alb-roșu în privința prelungirii contractului.

Președintele Andrei Nicolescu a precizat la Prima Sport că noua înțelegere va expira în vara lui 2029, iar clauza setată este de 5 milioane de euro.

Cîrjan a stârnit interesul mai multor cluburi, fiind ofertat încă din vară de campioana Austriei, Sturm Graz, iar în această iarnă ucrainenii de la Metalist erau dispuși să ofere 4,5 milioane de euro pentru transferul jucătorului.

FOTO. Golul lui Cîrjan din meciul Dinamo - Metaloglobus 4-0, cel mai recent marcat de căpitan

Golul lui Cătălin Cîrjan din Metaloglobus - Dinamo / FOTO: Captură Prima Sport
Golul lui Cătălin Cîrjan din Metaloglobus - Dinamo / FOTO: Captură Prima Sport

Golul lui Cătălin Cîrjan din Metaloglobus - Dinamo / FOTO: Captură Prima Sport Golul lui Cătălin Cîrjan din Metaloglobus - Dinamo / FOTO: Captură Prima Sport Golul lui Cătălin Cîrjan din Metaloglobus - Dinamo / FOTO: Captură Prima Sport Golul lui Cătălin Cîrjan din Metaloglobus - Dinamo / FOTO: Captură Prima Sport Golul lui Cătălin Cîrjan din Metaloglobus - Dinamo / FOTO: Captură Prima Sport
Cătălin Cîrjan a fost titular în toate cele 25 de partide disputate de „câini” în acest sezon, în toate competițiile, reușind să marcheze 4 goluri și să ofere 5 pase decisive.

2,5 milioane de euro
este cota de piață a lui Cătălin Cîrjan, potrivit transfermarkt.com

