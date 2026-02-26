„Operațiune esențială” VIDEO+FOTO Moment important azi, la stadionul Dinamo

Se fac pași mari în procesul de demolare a vechiului stadion Dinamo, din „Ștefan cel Mare”.

Au început lucrările de pregătire a fundației noii arene, dar și cele premergătoare desființării instalației de nocturnă.

Stadiul lucrărilor de la stadionul Dinamo

Pe pagina de Facebook Noul Stadion „Dinamo” au apărut noi imagini și informații despre lucrările de demolare ale vechii arene.

La acest moment, au fost demarate lucrările de excavare a pământului de pe terenul de joc, pentru a pregăti lucrările la fundația noii arene.

Mai mult, au început și lucrările pentru desființare stâlpilor de la instalația de nocturnă.

„Status lucrări stadionul Dinamo - 26 februarie.

În zona de nord-vest a amplasamentului se desfășoară în prezent activități de evacuare a materialului rezultat din demolări, în vederea eliberării complete a frontului de lucru necesar pentru începerea lucrărilor de desființare a Tribunei 1.

În paralel cu lucrările de demolare de la tribuna 1, au fost demarate lucrările de excavare a pământului din zona centrală a amplasamentului (terenul de joc), operațiune esențială pentru pregătirea infrastructurii viitoarei construcții, respectiv realizarea fundației noii arene, conform soluției tehnice aprobate.

Totodată, sunt în curs de desfășurare lucrările pregătitoare aferente desființării stâlpilor instalației de nocturnă existente, acestea fiind necesare pentru eliberarea completă a amplasamentului și continuarea etapelor de execuție prevăzute în graficul de lucrări de prima fază , de pâna la 10 aprilie 2026”, se arată pe pagina Noul Stadion „Dinamo”.

Facilitățile noului stadion „Dinamo”, de 117 milioane de euro și 25.000 de locuri

Noua arena de la CS Dinamo, clubul MAI, va putea fi închiriată și de FC Dinamo - echipa din Liga 1. Ea va avea dotări ultramoderne, fiind la cele mai înalte standarde UEFA.

Stadionul va fi dotat cu:

spații încăpătoare pentru echipe, cu patru vestiare, două săli de încălzire, spații pentru staff-ul tehnic, oficiali și organizatori

o boxă generoasă pentru presă

spații pentru spectatorii cu dizabilități

spații pentru publicul VIP, incluzând 12 loje, spațiu de ospitalitate de minimum 400 mp, separeuri și restaurant

propria parcare pentru publicul VIP, cu până la 200 locuri

tribune acoperite integral.

