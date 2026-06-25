Echipa din Liga 2 a luat măsuri Vrea să obțină cu orice preț  dreptul de promovare! Decizia comunicată azi
Steaua - FC Bihor/ Foto: sportpictures.eu
Liga 2

Echipa din Liga 2 a luat măsuri Vrea să obțină cu orice preț dreptul de promovare! Decizia comunicată azi

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 25.06.2026, ora 13:57
  • O echipă din Liga 2 ia măsuri să primească dreptul de promovare, după ce în sezonul trecut n-a primit licența dintr-un motiv incredibil. Detalii, mai jos.
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Play-off-ul stagiunii 2025/2026 din Liga 2 le-a avut ca protagoniste pe Corvinul Hunedoara, Sepsi, FC Voluntari, FC Bihor, Steaua București și Chindia Târgoviște. Dintre cele șase echipe, două nu au avut drept de promovare.

Este vorba de Steaua și FC Bihor. În cazul „militarilor”, situația a fost clară: clubul este de drept public și, conform Legii sportului, nu are voie să activeze în ligi profesioniste. În schimb, situația orădenilor a fost una cu totul incredibilă.

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FC Bihor vrea să obțină cu orice preț dreptul de promovare

Concret, formația antrenată de Erik Lincar nu a primit licența de prima ligă din cauza faptului că nu a avut echipă de fotbal feminin U15 înscrisă în competițiile organizate de FRF, așa cum cere regulamentul.

FC Bihor a încheiat sezonul pe locul 4, cel care asigură calificarea la barajul pentru menținere/promovare în Liga 1, însă nu a putut disputa partidele din cauza problemei cu licența.

Chindia Târgoviște, formație care a terminat pe 6 a profitat de acest lucru, însă a fost învinsă de Farul, scor 4-4 (2-4 d.pen).

Ca situația să nu se mai repete și în următoarea stagiune, FC Bihor și-a luat măsuri de precauție și a anunțat semnarea unui parteneriat cu ACS Fotbal Feminin Baia Mare, formație care a încheiat sezonul trecut pe locul 8, în grupa 2 din Liga 2.

„FC Bihor Oradea a semnat un parteneriat cu ACS Fotbal Feminin Baia Mare pentru dezvoltarea sectorului feminin

Clubul FC Bihor Oradea anunță încheierea unui parteneriat cu Asociația Club Sportiv Fotbal Feminin Baia Mare, un pas important în consolidarea și dezvoltarea fotbalului feminin în cadrul clubului nostru.

În urma acestui acord, ACS Fotbal Feminin Baia Mare va asigura pentru FC Bihor Oradea echipele de fotbal feminin U15 și senioare pentru sezonul competițional 2026–2027.

Aceste echipe vor participa în competițiile oficiale și vor evolua sub titulatura FC Bihor Oradea, reprezentând culorile clubului nostru la nivel național.

ACS Fotbal Feminin Baia Mare este un club dedicat exclusiv fotbalului feminin, cu o structură stabilă și o activitate constantă în ultimii ani, contribuind la formarea și dezvoltarea jucătoarelor din acest segment sportiv.

Parteneriatul dintre cele două cluburi se bazează pe obiective comune legate de performanță, continuitate și dezvoltarea fotbalului feminin, fiind o colaborare care are potențialul de a aduce rezultate importante în viitor.

Totodată, FC Bihor Oradea anunță că selecția pentru grupele de fotbal feminin continuă în mod activ.

Sunt așteptate jucătoare cu vârste cuprinse între 10 și 15 ani, în vederea dezvoltării fotbalului feminin bihorean și a oferirii unor condiții optime de pregătire la cele mai bune standarde în cadrul clubului nostru”, se arată în comunicatul postat de FC Bihor pe pagina de Facebook.

Este un parteneriat serios, care ne ajută să construim mai departe proiectul de fotbal feminin la FC Bihor Oradea și să oferim continuitate și stabilitate acestui segment. George Tătar, preşedintele clubului FC Bihor.

În toamna anului trecut, FRF se lăuda cu dezvoltarea fotbalului feminin din România.

„Numărul cluburilor de fotbal feminin înscrise în competiții în ultimii ani a crescut semnificativ, fapt datorat și existenței a tot mai multe cluburi masculine care înființează și secții de fotbal feminin”, a susținut forul prezidat de Burleanu, care apoi a oferit și câteva cifre:

  • La nivel european, numărul cluburilor masculine care au integrat în componența lor și secții de fotbal feminin a crescut de la 43% în 2020 la 59% pentru sezonul 2025/26 
  • În România, procentul a crescut constant din 2020 până în prezent, depășind în acest moment media europeană: de la 26,4% dintre echipele de fotbal feminin afiliate unor cluburi deja existente la băieți, care activau în competiții în sezonul 2020/21, procentul a crescut la 71% în sezonul 2024/25 
  • Numărul total al echipelor de fotbal feminin din competiții a crescut semnificativ: de la 68 de echipe înscrise în sezonul 2020/21, la 86 echipe în sezonul precedent

FRF a explicat că „din 2020/2021, toate echipele care activează în campionatul Ligii 1 masculin au îndeplinit cerința de a înregistra minimum 20 de jucătoare care să evolueze în Campionatul Național U15 feminin. Apoi, începând cu sezonul 2021/22, cluburile de fotbal masculin din Liga 1 au fost nevoite să înscrie o echipă de fotbal feminin în campionatul de senioare (Liga 1, Liga 2, Liga 3).

Ulterior, regula s-a aplicat și în cadrul cluburilor care participă în Liga 2 . Toate echipele participante în competiție trebuie să aibă o echipă de junioare U13, iar cele care țintesc promovarea în prima ligă trebuie să aibă și o echipă de junioare U15, pe lângă categoria deja menționată.

Prin aceste reforme, fetelor din România li s-a oferit șansa de a practica fotbalul într-un cadru care să crească nivelul competițiilor interne și să aducă beneficii pe termen lung echipelor naționale”.

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