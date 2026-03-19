„Ce au ăștia cu noi?" A izbucnit după ce AUR și PSD au încercat să blocheze noul stadion de 95 de mil. €! Între timp, finanțarea s-a aprobat
Stadion Oradea FOTO: Facebook - @FlorinBirta
Liga 2

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 19.03.2026, ora 22:37
alt-text Actualizat: 20.03.2026, ora 01:50
  • Finanțarea noului stadion din Oradea a fost deblocată, după ce AUR și PSD au încercat să blocheze proiectul de 95 de milioane de euro.
  • Florin Birta, primarul din Oradea, a susținut că inițiativa a fost de fapt un atac la adresa prim-ministrului Ilie Bolojan, fost edil al orașului în perioadele 2008-2012 și 2016-2020.

AUR a depus marți un amendament pentru scoaterea investiției de la Oradea din bugetul pentru 2026 al Ministerului Dezvoltării. Partidul lui George Simion a beneficiat de sprijinul PSD și a obținut un vot pozitiv.

Joi, votul s-a repetat din cauza unei erori făcute de AUR în textul amendamentului. De data aceasta, PSD nu a mai susținut inițiativa, după ce a căzut la un acord cu PNL în privința bugetului de stat. Astfel, amendamentul cerut de opoziție a fost respins.

Deputatul PNL Călin Gal, membru al comisiei de buget-finanțe a Camerei Deputaților, a explicat de ce s-a votat a doua oară.

„Comisiile s-au întrunit azi din nou și s-a repus la vot amendamentul AUR adoptat marți cu ajutorul PSD. De data aceasta, PSD a votat împotriva amendamentului AUR.

Pe scurt, asta înseamnă că finanțarea proiectului viitorului stadion din Oradea a fost deblocată. Cei de la AUR au greșit când au depus amendamentul.

Au cerut diminuarea cu 400 milioane lei a creditelor de angajament pentru stadionul Oradea, dar prin proiectul de buget al Ministerului se alocaseră acestui obiectiv doar 18 milioane lei, credite bugetare”, a declarat deputatul PNL Călin Gal, conform ebihoreanul.ro.

Nu se poate diminua suma de 400 milioane lei din suma de 18 milioane lei și nu se poate face confuzie între creditele de angajament și creditele bugetare. Azi s-a pus din nou la vot amendamentul, în forma corectă, care a vizat diminuarea creditelor bugetare, iar amendamentul a picat. Călin Gal

În votul de astăzi, PSD, PNL, USR și UDMR au respins amendamentul AUR, astfel că Ministerul Dezvoltării va aloca în acest an 18 milioane lei (aproximativ 3,6 milioane euro) pentru construirea noului stadion.

Arena din Oradea, care va avea 16.000 de locuri, are o valoare totală estimată la 472 milioane lei (aproximativ 94,4 milioane euro).

Primarul din Oradea, revoltat de inițiativa AUR

După votul de marți, Florin Birta, primarul din Oradea, a postat un mesaj dur la adresa partidelor care au încercat să blocheze finanțarea.

Acesta a acuzat că totul ar fi de fapt un atac la adresa prim-ministrului Ilie Bolojan, din cauza legăturilor cu Oradea, unde a avut două mandate de primar.

„Stadionul din Oradea blocat de PSD si AUR. Ce s-a întâmplat astăzi în Parlament nu mai ține de politică. Ține de cinism.

În cadrul comisiilor reunite de buget-finanțe, din parlament, în timpul dezbaterii bugetului, AUR a depus, chiar în ședință, un amendament prin care a eliminat creditele de angajament pentru stadionul din Oradea. PSD a votat fără ezitare alături de ei.

Pe scurt: fără aceste credite de angajament, nu se poate semna contractul după finalizarea licitației. Adică au blocat intenționat construcția stadionului. Punct.

Nu e o «decizie tehnică». Nu e o «optimizare bugetară». Este o execuție politică făcută cu sânge rece. Din orgoliu, din ranchiună, din dorința de a-i mai da o lovitură lui Ilie Bolojan, cel care încearcă din răsputeri sa salveze România de la dezastrul lăsat de guvernele anterioare.

Au făcut acest lucru intenționat, chiar dacă asta înseamnă să lovești nu doar Oradea, ci întreg județul Bihor. De ce spun asta? Pentru că există și alte stadioane în situații similare: Bistrița-Năsăud, Timiș, Brașov, însă doar stadionul din Oradea a fost lăsat fără finantare.

Oradea nu e câmp de bătălie pentru frustrările lor. Oradea e un oraș care vrea să se dezvolte.

Să blochezi o investiție majoră și necesară pentru Oradea și județul Bihor, doar ca să-ți reglezi conturi politice nu e doar josnic. Este revoltător și iresponsabil.

PSD și AUR au votat cot la cot împotriva orașului și județului nostru. Iar pentru asta, sunt convins că orădenii și bihorenii nu ii vor uita”.

Erik Lincar: „Ce au, mă, ăștia toți cu noi? Chiar vă încurcă Oradea pe toți?”

Cu câteva ore înainte ca finanțarea să fie deblocată, Erik Lincar, fost jucător la Steaua și actual antrenor al echipei Bihor Oradea, și-a exprimat frustrarea legat de situație.

„Ce au, mă, ăștia toți cu noi, cu orădenii, cu bihorenii? Ce aveți, mă? Chiar noi vă încurcăm pe toți? De aia vreau la fiecare meci acasă, să fim 12.000, 15.000, să-i călărim pe toți.

Să vadă că n-avem loc, că ne trebuie stadion și nouă, că alții au două, au trei, au nouă. Și Bihorul cred că merită măcar un stadion nou”, a declarat Lincar.

Toată lumea când vine și vizitează acest oraș spune că e cel mai frumos din România, că ești în Vest. Eu când stăteam la o cafea seara ziceam, frate sunt la Viena Erik Lincar

FC Bihor se află pe locul 3 în play-off-ul Ligii 2, cu 39 de puncte.

Primarul Florin Birta a salutat decizia parlamentară, pe care o consideră „normală”.

„Mă bucur că s-a revenit la ceea ce era normal, iar astfel va fi posibilă semnarea contractului pentru realizarea noului stadion din Oradea.

Am spus și zilele trecute: dacă s-ar fi retras creditele pentru toate stadioanele, puteam să înțeleg, dar cum a fost vizat doar cel din Oradea, mi s-a părut, așa cum am spus, că a fost o execuție politică

