Se plâng de discriminare Revoltă. Internaționalii Turciei de la Fenerbahce își acuză antrenorul
Kerem Akturkoglu, extrema lui Fenerbahce, se pregătește de al 50-lea meci la naționala Turciei Foto: Imago
Nationala

Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 19.03.2026, ora 19:57
alt-text Actualizat: 19.03.2026, ora 19:57
  • Domenico Tedesco, antrenorul lui Fenerbahce, în centrul unui conflict la echipa din Istanbul. 
  • Trei internaționali care ar trebui să fie în lotul Turciei în barajul contra României susțin că sunt discriminați. 

Nu este liniște la Fenerbahce. Fără titlu din 2014, doar cu o Cupă și o Supercupă a Turciei în ultimul deceniu, suferă și în acest sezon de Super Lig.

E la patru puncte în spatele liderului Galatasaray, care are și un meci în plus de jucat. Se poate distanța la șapte puncte.

Și, pe lângă joc, tensiunile interne afectează și ele atmosfera în vestiar.

Revoltă în vestiarul lui Fenerbahce. Nu e loc de jucătorii Turciei

După 4-1 cu Gaziantep, miercuri, în campionat, trei internaționali turci care ar trebui să fie în lotul lui Vincenzo Montella pentru semifinala barajului cu România, pe 26 martie, l-au contestat pe Domenico Tedesco.

S-au plâns de discriminare la galben-albaștri, susținând în culise că antrenorul italo-german îi favorizează pe străinii din lot, a aflat Takvim, știrea fiind preluată de toată presa turcă.

2 a fost numărul
jucătorilor turci folosiți de Tedesco în primul „11” la Fenerbahce - Gaziantep 4-1 (apărătorii Mercan și Demir; niciunul nu a evoluat la naționala de seniori a Turciei)

Trei nume importante pentru Turcia s-au supărat la Fenerbahce

E vorba de trei jucători locali importanți de la Fenerbahce, toți apropiați ca vârstă, 26-27 de ani:

  • Kerem Akturkoglu. Extrema (27 de ani) cotată la 22 de milioane de euro a evoluat doar în ultimele 16 minute contra lui Gaziantep. Are 41 de partide, 12 goluri și 7 assisturi în acest sezon la Fener (2.823 de minute, 68,8 în medie). Se pregătește de un meci jubiliar la națională. 
49 de selecții
are Kerem Akturkoglu pentru Turcia: 14 goluri, 4 pase decisive
  • Mert Muldur. Fundașul dreapta (26 de ani, 7 milioane cotă) a intrat după pauză la 4-1 cu Gaziantep. Are în actuala stagiune 35 de confruntări, un gol și două assisturi în 2.309 minute (65,9 în medie). 
Mert Muldur (prim-plan), în tricoul lui Fenerbahce Foto: Imago
41 de selecții
are Mert Muldur la națională, pentru care a înscris trei goluri (plus trei assisturi). Apărătorul născut la Viena a fost promovat la lot de Mircea Lucescu
  • Ismail Yuksek. „Închizătorul” de 15 milioane (27 de ani) a prins doar șase minute, la final, cu Gaziantep. A evoluat de 41 de ori în 2025-2026 în toate competițiile: două goluri, două assisturi (2.498 de minute, 60,9 în medie pe meci).
Yuksek e din 2022 la Fenerbahce Foto: Imago
29 de selecții
are Ismail Yuksek la reprezentativa Semilunii (un gol, trei pase decisive)

