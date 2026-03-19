Mormântul lui Balaci, vandalizat FOTO. Imagine revoltătoare! Lorena Balaci a făcut plângere: „Erau urme de sânge, vreau să fie pedepsit!”
Publicat: 19.03.2026, ora 20:39
Actualizat: 19.03.2026, ora 20:41
  • Mormântul lui Ilie Balaci, legenda Universității Craiova, care a decedat în 2018, a fost ținta unui act de vandalism.
  • Lorena Balaci, fiica fostului mare fotbalist, a depus o plângere la Poliție.

Imagini revoltătoare de la Craiova, unde crucea de la mormântul legendarului Ilie Balaci a fost vandalizată. Poza cu chipul fostului mare fotbalist a fost spartă, iar mormântul a fost pătat de sânge.

„Am fost și am făcut plângere penală. Poliția și-a făcut datoria, s-a mișcat foarte repede. Administrația cimitirului a fost super profesionistă. Poliția a intrat deja în posesia camerelor de filmat. Sunt două camere care bat perfect pe mormânt, atât din față, cât și din spate. Când am ajuns eu la cimitir, șeful cimitirului Sineasca era deja acolo, împreună cu o doamnă, și se uitau pe filmări. Eu am fost ultima dată duminică, pe 15 martie, iar incidentul a fost descoperit abia astăzi.

Ideea este că cineva a vrut să scoată poza de pe cruce, să o ia ca amintire. Eu așa cred. Poza este realizată printr-o tehnică foarte complicată, este introdusă într-o sticlă de plastic și nu se poate dezlipi. Persoana respectivă a încercat, efectiv, să ia una dintre poze, există una pe fața crucii și alta pe spate. Mai mult decât atât, s-a și tăiat la mână… erau urme de sânge pe cruce și în jur. Practic, tata l-a pedepsit, Dumnezeu l-a pedepsit.

Vreau să fie pedepsit, nu vreau daune. Vreau să se dea un exemplu. Nu-mi dau seama cum să îți iei ‘amintire’ o poză de pe o cruce sau ce a vrut să facă cu ea. Adevărul este că m-a durut foarte tare. Aceste lucruri dor. Asta e lumea în care trăim”, a spus Lorena Balaci, conform Fanatik.

Aș vrea să știu dacă este vorba despre o persoană care a vandalizat mai multe morminte sau dacă s-a dus țintit către mormântul tatălui meu. Pare că a fost ceva țintit, dar vom vedea pe filmări în curând. Este foarte ciudat un lucru și nu cred în coincidențe. Ieri, după ce mă întorceam de la adunarea FRF, am primit două apeluri cu număr necunoscut, ceea ce nu mi se întâmplă de obicei. Leg aceste apeluri de ceea ce s-a întâmplat. Este ciudat și nu cred în coincidențe, dar vom vedea Lorena Balaci

Ilie Balaci, legenda Craiovei

Ilie Balaci, supranumit „Minunea Blondă” datorită creativității sale pe teren și a culorii părului său, a debutat pentru U Craiova la 16 ani.

Mijlocașul ofensiv a devenit liderul generației „Craiova Maxima”, alături de care a câștigat trei titluri (1974, 1980, 1981) și patru Cupe ale României.

De asemenea, Balaci a contribuit la cele mai importante performanțe europene ale echipei:

  • Sferturile de finală în Cupa Campionilor Europeni (1981)
  • Semifinala Cupei UEFA (1983)

